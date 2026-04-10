«У нас нет мест»: Испания устала от туристов?

"В Испании нет места для растущего числа туристов", - утверждает Альберто Ибаньес, депутат парламента от входящей в правящую коалицию леворадикальной партии Sumar ("Объединять"). По его словам, неконтролируемый наплыв иностранных гостей создает "невыносимые условия для жизни испанцев". Они не в меру шумят, вызывают коллапс на улицах, в магазинах, ресторанах, на пляжах, в общественном транспорте.

По инициативе политика создана специальная группа при парламентской Комиссии по промышленности и туризму, в ведении которой разработка нового законодательства с учетом уже имеющегося опыта внедрения ограничительных мер для туристов в разных регионах страны.

Почему испанцы против массового туризма

На пресс-конференции в Мадриде в начале апреля депутат Ибаньес заявил, что в таких испанских городах, как Барселона, Валенсия, Бенидорм или Аликанте, "стало невозможно жить в летний сезон из-за массового присутствия иностранцев". Отвечая на вопросы журналистов, в том числе корреспондента DW, о своей инициативе, он высказался за введение "ограничительных мер" в отношении числа иностранных туристов, учитывая жалобы населения, которое, по его словам, "в ряде случаев даже вынуждено покидать родные места".

В первую очередь, по мнению депутата, следует ограничить посещение портовых городов круизными мегалайнерами, сотни пассажиров которых заполняют улицы этих городов. Экономическая выгода от таких посетителей, по его словам, "в лучшем случае несколько евро, которые они тратят на пиво или кока-колу". Во-вторых, следует заняться так называемыми "туристическими квартирами", постояльцы которых "доставляют беспокойство соседям - местным жильцам, а хозяева, в отличие от владельцев гостиниц, не платят налоги".

Протесты испанцев

Депутат напомнил, что летом 2025 года по стране прокатилась волна протестов против иностранного туризма. Манифестации прошли в Барселоне, Гранаде, Малаге, Бильбао, Сан-Себастьяне - всего в 15 крупных городах. Особое недовольство граждан вызывают уже упомянутые туристические квартиры, спрос на которые у иностранцев растет из-за возможности сэкономить на проживании. Ведь цены в таких квартирах значительно ниже, чем в обычных гостиницах. Однако, из-за роста числа квартир для краткосрочной туристической аренды значительно сократился рынок жилья для долгосрочной аренды самими испанцами. Соответственно выросли цены и обострилась жилищная проблема.

Участники протестов обвиняли массовый туризм "в ухудшении условий жизни в Испании". И не только из-за круглосуточного шума и порой мелкого хулиганства, исходящего от праздных, расслабленных и подвыпивших отдыхающих, но и негативного влияния на окружающую среду. Речь идет о застройке побережья гостиничными комплексами, о загрязнении среды отходами, эрозии почвы, вреде флоре и фауне, истощении и так небогатых испанских ресурсов пресной воды. Последняя в основном уходит на заполнение гостиничных бассейнов и полив многочисленных гольф-полей. Вредят среде, по мнению манифестантов, и сотни чартерных авиарейсов, и круизные лайнеры, туравтобусы и автотранспорт, используемый иностранцами.

Какие меры планируют ввести в Испании

Альберто Ибаньес сообщил журналистам, что парламентской группе предстоит "обобщить уже имеющийся на местах опыт борьбы с массификацией туризма: против его негативных последствий и за повышение уровня культуры отдыха". К примеру, в Барселоне, где имеется более 10 тыс. туристических квартир, решено поэтапно закрыть их к 2029 году. Мэрия Мадрида также взялась за сокращение подобного способа размещения туристов. На Балеарах резко сокращен заход круизных лайнеров. В Толедо экскурсионные группы не должны превышать 30 человек, а гидам под угрозой штрафа в 700 евро запрещено пользоваться мегафонами. Аналогичная мера введена и в Сан-Себастьяне.

Кроме того, на Балеарских островах планируется в этом году увеличить "экотаксу" с 2 до 6 евро в сутки, а на автомобили иностранцев - до 85 евро. На пляжах архипелага запрещено распитие спиртного. На юге Испании - в Марбелье - за справление физиологических нужд на пляже или в море штраф 1500 евро. В 700 евро обойдется прослушивание отдыхающими музыки без наушников. Чуть меньше - в 600 евро - курение на пляже. Ну, а автограф на археологическом памятнике - типа "здесь был тот-то" - обойдется в сумму до 3 тыс. евро.

Сократить нельзя оставить

"Проблема массификации туризма сложная и решать ее нужно было давно", - сказал в беседе с DW профессор экономики Мадридского университета Хорхе Рамирес. "Того, что делается на местах для нормальной работы этой отрасли до сих пор, явно недостаточно". Профессор напомнил, что в 2025 году страну посетили 97 млн. иностранных туристов, что почти вдвое превышает население Испании. В отрасли заняты 13 процентов испанских трудящихся, а по доходности турбизнес занимает первое место в местной экономике. В прошлом году он принес доход в 135 млрд. евро.

Так что "речь не может идти о том, чтобы сворачивать эту отрасль, как того требуют некоторые депутаты от левых партий", считает эксперт. Ведь те испанцы, кто сегодня протестует против наплыва туристов, завтра будут протестовать из-за того, что лишились заработка ввиду их отсутствия. Решение проблемы - в реформировании отрасли. В 2025 году правительство приняло соответствующий план. Он, в частности, предусматривает перенаправление туристических потоков из районов Каталонии, Балеарских островов, Валенсии и Малаги, где наблюдается наплыв, в альтернативные - места, еще не освоенные иностранцами.

В качестве альтернативы Рамирес назвал пляжи юго-восточного или юго-западного побережья Испании. Однако, для их освоения - создания необходимой туристической инфраструктуры - "необходимы крупные капиталовложения, которыми нынешняя кризисная испанская экономика не располагает". Вместе с тем, собеседник DW считает положительным, если парламент хоть что-то cделает для нормализации в сфере туризма, к примеру, "обобщит имеющийся в регионах опыт по наведению порядка, оформит его в качестве полезного и рекомендуемого для всей страны".