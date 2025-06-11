У нас на это денег нет, поищем в Еврофондах: Силиня честно о ситуации с Онкологическим центром

После встречи с президентом Эдгаром Ринкевичем глава правительства признала: в бюджете денег на эти цели нет.

«Есть ли у нас на это деньги в бюджете? Нет, нету. Мы будем искать финансирование из фондов ЕС», — отметила Силиня.

По её словам, проблемы возникли из-за того, что одна из строительных компаний не выполнила работы в срок, и пришлось одновременно решать финансовые вопросы как по RAKUS, так и по больнице Страдиня.

Силиня подчеркнула, что государство уже обеспечило завершение строительства Латвийского центра инфектологии, и теперь приоритет — Латвийский онкологический центр. Это, по её словам, прямое поручение министру здравоохранения Хосаму Абу Мери.

«Онкобольные пациенты заслуживают нормальные условия. Мы найдём это финансирование», — заявила премьер-министр.

Она добавила, что речь идёт о «крайне крупной сумме» — сотнях миллионов евро, которую можно будет получить только поэтапно. По словам Силини, Еврокомиссия уже согласилась на более гибкий подход к использованию фондов, и Латвия будет этим пользоваться.