У многих бездомных большие долги: откуда они?

В свою очередь, антрополог Карлис Лакшевиц назвал значимыми причинами бездомности проблемы со здоровьем и долги: "У значительной части людей, живущих на дачных участках и в других местах в городе, очень большие долги".

По словам Лакшевица, важнейшая цель проекта переписи бездомных, реализуемого в Риге на этой неделе, - не получение данных о количестве бездомных в Риге, а понимание того, с какими проблемами чаще всего сталкиваются респонденты и по каким причинам они стали бездомными.

Интервью в рамках этого проекта и предыдущие исследования, выявили несколько важных факторов, приводящих к потере жилья, и первым из них он назвал проблемы со здоровьем.

"Многие люди уже имеют инвалидность и, скорее всего, стоят в очереди на социальное жильё. Но есть и те, у кого есть недиагностированные заболевания различного рода. И это очень сложная ситуация, особенно если человек находится в предпенсионном возрасте", - сказал Лакшевиц, добавив, что, согласно многолетним данным, именно в этой возрастной категории находится большинство бездомных.

"У многих серьёзные проблемы со здоровьем, которые не позволяют им работать полный рабочий день, особенно если это физический труд", - отметил исследователь. Другая причина - долги. Речь идет о долгах разного рода - это могут быть быстрые кредиты или алименты. Очень многие имеют долги перед "Rīgas satiksme"", - отметил исследователь.

