У людей нашли «седьмое чувство»: мы умеем трогать предметы на расстоянии

Команда из Queen Mary University of London попросила добровольцев найти пальцами предметы, зарытые в песок. И люди справились удивительно точно: 70.7 процента попаданий на дистанции до 6.9 сантиметра, а медианная точность составила 2.7 сантиметра. Учёные подчёркивают, что на уровне физики такие микросигналы должны распространяться всего на миллиметр, но результаты говорят об обратном.

Похожим способом добычу ищут кулики на морском берегу: они определяют червей по вибрациям в песке. Теперь выяснилось, что люди тоже обладают похожим механизмом.

"Это меняет наше представление о том, как устроено восприятие", заявила руководитель исследования Элизабетта Версаче.

Зачем это нужно во взрослой жизни? Исследователи уверены, что умение чувствовать сквозь сыпучие материалы пригодится археологам, спасателям и даже инженерам, которые работают с грунтами Марса.

Во второй части эксперимента учёные подключили робота с тактильным сенсором и обучили его с помощью LSTM алгоритма. Машина оказалась менее точной, всего 40 процентов попаданий, но смогла чувствовать дальше человека: на дистанции 7.1 сантиметра с медианой 6 сантиметров.

"Человеческие данные помогли роботу учиться, а робот открыл новое понимание о человеке",

отметил профессор робототехники Лоренцо Джамоне.

Исследователи уверены: понимание нового чувства поможет создавать более тонкие сенсоры для поисковых роботов и инструменты, которые расширят возможности человеческого осязания в опасных условиях.

"Удалённое осязание может сделать скрытую или опасную среду безопаснее и доступнее", сказал инженер Чжэнци Чэнь.