У людей нашли «седьмое чувство»: мы умеем трогать предметы на расстоянии

14 ноября, 2025

Наука 0 комментариев

Новый эксперимент британских учёных показал: люди способны ощущать объекты, спрятанные в песке, даже если не касаются их напрямую. Это чувство уже окрестили "remote touch" или удалённым осязанием.

Команда из Queen Mary University of London попросила добровольцев найти пальцами предметы, зарытые в песок. И люди справились удивительно точно: 70.7 процента попаданий на дистанции до 6.9 сантиметра, а медианная точность составила 2.7 сантиметра. Учёные подчёркивают, что на уровне физики такие микросигналы должны распространяться всего на миллиметр, но результаты говорят об обратном.

Похожим способом добычу ищут кулики на морском берегу: они определяют червей по вибрациям в песке. Теперь выяснилось, что люди тоже обладают похожим механизмом.

"Это меняет наше представление о том, как устроено восприятие", заявила руководитель исследования Элизабетта Версаче.
Зачем это нужно во взрослой жизни? Исследователи уверены, что умение чувствовать сквозь сыпучие материалы пригодится археологам, спасателям и даже инженерам, которые работают с грунтами Марса.

Во второй части эксперимента учёные подключили робота с тактильным сенсором и обучили его с помощью LSTM алгоритма. Машина оказалась менее точной, всего 40 процентов попаданий, но смогла чувствовать дальше человека: на дистанции 7.1 сантиметра с медианой 6 сантиметров.

"Человеческие данные помогли роботу учиться, а робот открыл новое понимание о человеке",
отметил профессор робототехники Лоренцо Джамоне.

Исследователи уверены: понимание нового чувства поможет создавать более тонкие сенсоры для поисковых роботов и инструменты, которые расширят возможности человеческого осязания в опасных условиях.

"Удалённое осязание может сделать скрытую или опасную среду безопаснее и доступнее", сказал инженер Чжэнци Чэнь.

В параде 18-го ноября примет участие самолет airBaltic в цветах флага Латвии

12:57

Новости Латвии 0 комментариев

Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" примет участие в параде по случаю 107-й годовщины провозглашения Латвийского государства во вторник, 18 ноября, сообщили агентству ЛЕТА в авиакомпании.

Латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" примет участие в параде по случаю 107-й годовщины провозглашения Латвийского государства во вторник, 18 ноября, сообщили агентству ЛЕТА в авиакомпании.

Объединим народ и завоюем мир… грибами: airBaltic поступило предложение

12:49

Важно 0 комментариев

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

Национальная авиакомпания «airBaltic» украсила несколько новых самолётов рисунками. Все началось с флагов стран Балтии, затем один из самолетов  украсили изображениями живой природы Латвии — птицами и насекомыми. И вот компании подали новую идею для демонстрации национальной идентичности.

«Русский — мой язык, бояться не буду»: СГБ передала дело Росликова в прокуратуру

12:32

Новости Латвии 0 комментариев

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Служба государственной безопасности (СГБ) в пятницу передала в прокуратуру для начала уголовного преследования дело против депутата Рижской думы и члена партии "Стабильности!" Алексея Росликова за разжигание ненависти и вражды между латышами и русскими, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

Рижане переплачивают 97 миллионов евро из-за «хитрой» схемы Rīgas Siltums: Кулбергс

12:24

Важно 0 комментариев

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

"Вы, возможно, уже слышали о так называемой «конкуренции» на правом берегу Риги, где работает несколько котельных на древесных опилках. Они получают неадекватно высокую прибыль — до 23–45 % рентабельности. Большинство этих частных котельных в зимний сезон поставляют тепло «Rīgas Siltums» по максимально возможной цене — 77 евро/МВтч, - пишет Андрис Кулбергс на портале Pietiek.com.

Санкции нарушил: суд оставил без изменений приговор главреду Sputnik Latvija Валентину Роженцову

12:21

Важно 0 комментариев

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Курземский окружной суд на этой неделе оставил без изменений приговор суда первой инстанции, которым главному редактору кремлёвского пропагандистского портала «Sputnik Latvija», гражданину Латвии Валентину Роженцову, за нарушение санкций Европейского Союза (ЕС) назначено два года лишения свободы, узнало агентство LETA в окружном суде.

Хроническая усталость? Поможет простой анализ крови

12:18

Азбука здоровья 0 комментариев

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Учёные из Великобритании недавно представили прототип анализа крови, который способен отличать синдром хронической усталости (ME/CFS) от нормального переутомления. Исследователи изучали не мутации, а эпигенетические сигнатуры и особенности трёхмерной структуры ДНК. По первым данным точность достигает более 90 процентов, однако сам тест пока считается экспериментальным и требует крупных выборок. Тем не менее новость уже вызвала большой интерес, особенно у женщин после сорока пяти лет, потому что именно в этой возрастной группе усталость становится самым запутанным симптомом медицины.

Центр защиты прав потребителей о скидках в интернете: что правда — что обман?

12:09

Новости Латвии 0 комментариев

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

Многие потребители предпочитают делать покупки через интернет-магазины и маркетплейсы. И немаловажную роль здесь играет цена товара. Периодически электронные торговцы объявляют распродажи со скидками. Но насколько они реальны? Иногда это оказывается обычным маркетинговым ходом: цена товара заранее повышается, а затем объявляются «скидки», и конечная стоимость оказывается выше прежней. Применяется ли подобная практика в электронной коммерции на самом деле, выяснял Центр защиты прав потребителей (PTAC). Каковы же результаты расследования?

