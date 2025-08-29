Латвия оказалась в тройке худших стран ЕС. Хуже показатели только у Греции (27,1%) и Румынии (16,2%). Для сравнения, в Литве неудовлетворённые потребности в стоматологической помощи составили всего 4,8%, в Эстонии — 9,6%. Самые низкие уровни зафиксированы в Мальте (0,4%), Германии (0,9%) и Хорватии (1,1%).

Особенно уязвимы жители с низкими доходами: 31,8% латвийцев, находящихся в зоне риска бедности, заявили о невозможности попасть к стоматологу. Среди тех, кто не в зоне риска бедности, показатель — 7,3%. Разрыв составляет 24,5 процентных пункта — один из самых больших в ЕС.

В среднем по Евросоюзу стоматологическую помощь не смогли получить 6,3% жителей — в два с половиной раза меньше, чем в Латвии.