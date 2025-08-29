Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Зубы Латвии: на каком мы месте среди всех остальных жителей ЕС (1)

Редакция PRESS 29 августа, 2025 21:13

Мир 1 комментариев

По данным Eurostat, в 2024 году 16,5% жителей Латвии старше 16 лет, нуждавшихся в стоматологической помощи, сообщили, что не смогли её получить. Причины — высокая стоимость, длинные очереди и удалённость клиник.

Латвия оказалась в тройке худших стран ЕС. Хуже показатели только у Греции (27,1%) и Румынии (16,2%). Для сравнения, в Литве неудовлетворённые потребности в стоматологической помощи составили всего 4,8%, в Эстонии — 9,6%. Самые низкие уровни зафиксированы в Мальте (0,4%), Германии (0,9%) и Хорватии (1,1%).

Особенно уязвимы жители с низкими доходами: 31,8% латвийцев, находящихся в зоне риска бедности, заявили о невозможности попасть к стоматологу. Среди тех, кто не в зоне риска бедности, показатель — 7,3%. Разрыв составляет 24,5 процентных пункта — один из самых больших в ЕС.

В среднем по Евросоюзу стоматологическую помощь не смогли получить 6,3% жителей — в два с половиной раза меньше, чем в Латвии.

Комментарии (1)
Комментарии (1)
«Ты лох!» Пассажирка возмутилась системой штрафов в электричках ViVi (1)

Важно 21:29

Важно 1 комментариев

История пассажирки, опубликованная в соцсетях, вызвала бурную реакцию в Латвии. «Я бы предложила Latvijas Dzelzceļš акцию под названием “Tu esi lohs” (Ты лох) и наклейку на все поезда. Потому что именно такие ощущения оставляет эта система», — написала пассажирка Элина в социальной сети Facebook, описывая свои злоключения от поездок.

Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование (1)

Спорт 21:28

Спорт 1 комментариев

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Латвия обыграла Эстонию 72:70 на глазах у их премьера. На последних секундах (1)

Важно 21:13

Важно 1 комментариев

В пятницу в Риге сборная Латвии по баскетболу в напряжённом матче со счётом 72:70 победила Эстонию и одержала первую победу на групповом этапе чемпионата Европы. Игру на трибунах наблюдали и премьер-министр Латвии Эвика Силиня совместно со своим эстонским коллегой Кристеном Михалом. 

От латвийских дронов до немецких снарядов: как Европа тратит еврофонды на войну (1)

Важно 21:00

Важно 1 комментариев

ЕС активно подключает еврофонды к оборонным расходам, сообщает Euractiv.

70 колотых ранений — жестокость убийц шокировала даже бывалых полицейских (1)

Важно 21:00

Важно 1 комментариев

28 августа в Даугавпилсе на улице Вишкю был обнаружен труп мужчины 1994 года рождения с признаками особо жестокого убийства. По информации полиции, на теле насчитали не менее 70 колото-резаных ран в области груди, спины и живота, а также многочисленные повреждения головы и лица, из-за чего опознание было затруднено.

«Единство» протанцует миллиарды, а расплачиваться то вам! Шлесерс о трёх поездах на длинной трассе (1)

Выбор редакции 20:59

Выбор редакции 1 комментариев

"Силиня планирует инвестировать 10 миллиардов евро в строительство инфраструктуры проекта Rail Baltica в Латвии, по которой будут курсировать три пассажирских поезда! Это растрата денег, или просто идиотизм! - так Айнар Шлесерс, лидер партии "Латвия на первом месте", прокомментировал новость о том, что Эстония готовится к закупке пяти новых поездов для будущих пассажирских перевозок по «Rail Baltica». Литва в совместном тендере заявила четыре поезда, Латвия — лишь три.

