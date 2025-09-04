Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
У государства и церкви есть общие заботы: Ринкевич

© LETA 4 сентября, 2025 15:47

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Конституция устанавливает разделение государства и церкви, но есть несколько точек соприкосновения, где государство и церковь имеют общие заботы, например, сохранение сакрального наследия, заявил президент Латвии Эдгар Ринкевич на встрече в Рижском замке с лидерами крупнейших христианских конфессий Латвии.

По словам советника президента Мартиньша Дрегериса, во время встречи стороны обсудили диалог государства и церкви, роль и влияние религиозных организаций в укреплении единства и сплоченности общества, а также актуальные вопросы, с которыми сталкиваются верующие разных христианских конфессий в Латвии в своей повседневной жизни.

Президент Латвии заявил, что Латвия - многонациональная страна и многоконфессиональная страна, но благодаря традициям экуменизма и мирного сосуществования различных конфессий Латвия является примером для других стран мира. По его мнению, латвийское общество также многообразно и многогранно, в нем каждый инивид имеет право на осуществление свободы совести и свободы вероисповедания, а также на свободное определение своего отношения к религии.

"Поэтому для меня важно услышать мнение лидеров основных христианских конфессий Латвии по вопросам, которые касаются как отношений между государством и церквями, так и вопросов, волнующих верующих разных христианских конфессий", - сказал Ринкевич после встречи.

С президентом встретились архиепископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Янис Ванагс и архиепископ Латвийской евангелическо-лютеранской церкви Риналдс Грантс, епископ Латвийского союза баптистских церквей Каспар Штернс, председатель центрального совета Латвийской старообрядческой Поморской церкви Владимир Иванов, католический архиепископ Збигнев Станкевич и митрополит Латвийской православной церкви Александр.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

