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Тысячи земессаргов и резервистов поставят под ружье: большие учения по мобилизации этой осенью

Редакция PRESS 27 июня, 2025 14:47

Новости Латвии 0 комментариев

В среду, 25 июня, Кабинет министров утвердил проект распоряжения о проведении в 2025 году мобилизационных учений и проверки боевой готовности в рамках всеобъемлющих государственных учений по обороне "Namejs 2025".

«Учения, запланированные на осень, необходимы для укрепления всеобъемлющей системы государственной обороны и практической проверки как эффективности системы мобилизации, так и готовности земессаргов и резервистов к выполнению задач по защите государства», — отметил министр обороны Андрис Спрудс.

Во время учений будет проверен порядок оповещения военнослужащих, их способность быстро получать снаряжение и оружие, а также выполнение задач вне постоянного места дислокации подразделений. Учения пройдут в 1-й Рижской бригаде и 2-й Видземской бригаде Земессардзе. В ходе учений также будут проводиться упрощённые медицинские осмотры, а Государственный центр оборонной логистики и закупок обеспечит полный комплект экипировки для мобилизованных военнослужащих.

Учения будут проходить в период с 1 сентября по 1 октября. Земессарги и резервные военнослужащие будут мобилизованы на срок до 72 часов. Планируется, что в учениях примут участие до 4000 земессаргов и до 600 резервистов. О мобилизации для участия в учениях земессаргов и резервистов проинформируют за месяц до их начала.

По завершении учений Национальные вооружённые силы проведут детальный анализ их хода, а результаты будут обобщены в отчёте, направленном в Министерство обороны.

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