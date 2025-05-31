Тысячи евро в год — на питьевую воду: многие госучреждения закупают воду в бутылках — «Без табу»

В Госконтроле заявили, что уже второй год не закупают воду в пластмассовой таре и используют только воду из-под крана. То же самое - в Инспекции здоровья и в муниципальном предприятии Rīgas nami.

А вот Rīgas namu pārvaldnieks в прошлом году закупил 54 тысячи литров воды, обошлось это почти в 7000 евро. Там преимущественно потребляют водопроводную воду, но для многих работников, которые трудятся не в офисах, а на выезде, где водоснабжение отсутствует, закупается вода в больших упаковках. Предполагается, что в нынешнем году на воду будет потрачено еще больше.

Как оказалось, больше всего из всех госучреждений на покупку питьевой воды тратит Сейм. В здании парламента в нескольких местах установлены автоматы для питьевой воды. Вот какие данные приводят в Сейме: "В прошлом году парламент израсходовал на приобретение питьевой воды 10 тысяч 157 евро, причем удалось сэкономить около 2000 евро по сравнению с 2023 годом. В бюджет на 2025 год заложено 10 тысяч евро, но с учетом того, что в прошлом году в зданиях парламента установлены водоочистные устройства, прогнозируем, что расходы могут уменьшиться. Во всех кухонных зонах установлены водоочистные устройства, обеспечивающие чистую и безопасную питьевую воду. Таких устройств установлено всего десять с конца 2023 года".

В Минфине питьевую воду закупают в больших объемах, поскольку внутренние трубопроводы в здании изношены и вода из водопровода может быть загрязнена.

Министерство финансов дало следующий ответ на вопрос журналистов: "В 2024 году приобретение фасованной воды обошлось в 8791 евро, было закуплено 30 тысяч 131 литр воды, в том числе в стеклянной таре - 696 л, в пластмассовой - 480 л. В 2025 году на питьевую воду планируется потратить 11 тысяч 500 евро".

Госканцелярия в свою очередь ответила, что в основном там используют воду из-под крана, а воду в бутылках закупают для совещаний на высшем уровне - там этого требует протокол и правила безопасности. Таких совещаний, по-видимому, бывает много, поскольку в 2024 году Госканцелярия закупила 5922 л воды в бутылках на общую сумму 6311,07 евро, а в 2025-м планирует ограничиться 7000 евро.

В Минздраве, как оказалось, пьют в основном воду из крана, прошедшую через фильтры, но вода в бутылках все же закупается, пусть и в малом объеме, для использования в местах, где нет доступа к водопроводу (например, когда проводятся какие-либо мероприятия). За весь 2024 год там на покупку воды потратили всего 513 евро и купили 3817 л, за пять месяцев 2025-го успели израсходовать лишь 99 евро. Предполагается, что эта статья расходов в нынешнем году сократится.

В столице жители левого берега Даугавы пьют очищенную воду из реки, а правого берега - подземную из окрестностей оз. Балтэзерс. Руководитель сертифицированной лаборатории подчеркивает, что воду из-под крана можно давать пить даже грудничкам. Каждый день берутся образцы в 8 пунктах, раз в месяц - еще в 60 пунктах. Проверяется и состав, и вкус воды.

Журналисты "Без табу" задали вопрос о воде и нескольким городским и краевым думам в Латвии. Вот какие ответы они получили.

Из Даугавпилсской думы написали, что для подготовки этой информации может понадобиться до 30 дней. Валмиерская краевая дума вообще никакого ответа не дала.

В Елгаве для приема гостей закупают воду в мелкой таре, установлены также автоматы для питьевой воды. В прошлом году на питьевую воду потратили 4500 евро.

В Бауске в 2024 году приобретена 5401 большая упаковка воды и немного малых, на все это потрачено около 13 тысяч евро.

Лиепайская центральная администрация пьет воду из-под крана, в прошлом году было израсходовано 150 евро на приобретение воды в бутылках, чтобы отправить ее в представительство города в Риге.