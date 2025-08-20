Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вс, 24. Августа Завтра: Bertulis, Boleslavs
Доступность

«Ты никому не интересен”: латышский музыкант Мартиньш Бергманиса о борьбе за возмещение после ДТП (2)

Редакция PRESS 20 августа, 2025 07:47

Мнения 2 комментариев

Известный музыкант Мартиньш Бергманис поделился в соцсетях опытом борьбы с последствиями аварии, в которую попал еще весной. По его словам, история с возмещением страховки и медицинскими услугами показала, что обычный человек в Латвии оказывается один на один с бюрократической машиной.

 

«Позвонили из полиции, сказали, что дело закрыто, у меня лёгкие телесные повреждения. Страховщики выплатили намного меньшую сумму, чем я заплатил за машину. Авто я потом продал уже не страховщикам», — пишет Бергманис.

Музыкант отмечает, что вся система выстроена так, чтобы потерпевшему было максимально трудно получить адекватную компенсацию или помощь.

«Ты никому не интересен. Если сам не будешь “копать”, никто за тебя ничего не решит. Ты никогда не узнаешь, кому и какое заявление нужно адресовать. В одиночку не справишься. Придётся доказывать страховщикам, зачем тебе понадобилась магнитная томография, шейный воротник и так далее. Понятно, что выплатят как можно меньше»,  - с горечью утверждает он. 

Отдельно он критикует состояние медицины: по его словам, попасть на обследование можно только через «мистические очереди», тогда как за деньги — уже на следующий день. Сейчас он ждёт МРТ из-за проблем с грыжей, и эта очередь растянулась на месяцы.

«Никому и никогда не пожелаю оказаться в подобной ситуации. Вся система прогнила. Она не создана для того, чтобы пострадавшему было ясно и удобно. Если бы у меня не было друзей, которые помогают с заявлениями и советами, я бы сдался. И даже сейчас — всё больше понимаю, что мы тут никому не нужны».
Бергманис подчеркнул, что не винит конкретных полицейских или врачей, а говорит о системе в целом: «Нашей бюрократии и её коридорам обычному человеку не пройти и не победить».

Пост музыканта вызвал оживлённую дискуссию:

Райтис Страутманис: «Если кто не заметил… Коалиция ведёт Латвию к большому банкротству, из ЕС высасываем деньги сколько возможно. Балтийские страны готовят к роли полигона. Какой смысл вкладывать в экономику, если всё равно всё будет разрушено? Давайте наслаждаться жизнью, пока можем».
Гатис Иванс: «Ещё во время ковида понял: позаботиться о тебе можешь только ты сам, потому что ты никому не нужен. Конечно, бывают редкие моменты удачи, когда что-то получаешь и ощущаешь себя важным. Но это редкие счастливые билеты в лотерее».
Санита Балгалве: «С такими проблемами нужно идти к правительству. Может, они и не знают, что происходит. Если объяснить — будут знать. Я не уверена, что в этом есть смысл, но всегда стоит попробовать».
При этом она призналась: «Почему я живу за границей? Потому что в Латвии мне нечего искать. В интернете пишут, что Латвия — третья по бедности страна в ЕС».
Айварс Трайдасс попытался разрядить обстановку: «Идите в правительство и меняйте, чтобы про вас не приходилось читать такие комментарии. Мартиньщ, держись и будь позитивнее! Или бежим в Англию — там, говорят, всё лучше. Соседка, вернувшаяся в Латвию собирать грибы, так рассказывает».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 23 реакций
Комментарии (2) 23 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:05 24.08.2025
Турция: у американцев отобрали посольство
Sfera.lv 5 часов назад
Трамп: премию хочу – аж зубы сводит!
Sfera.lv 6 часов назад
Спикер Сейма: реформа самоуправлений отдалила власть от людей
Bitnews.lv 1 день назад
Осенние тона августа: Латвию накроют дожди и грозы
Bitnews.lv 1 день назад
Латвия: не до развлечений
Sfera.lv 2 дня назад
ЕC: туристов приглашают в «спальные» автобусы
Sfera.lv 2 дня назад
Латвия: три недели без Кемери
Sfera.lv 3 дня назад
Латвия: Саласпилс — «кладезь» кадмия
Sfera.lv 3 дня назад

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины (2)

Важно 14:00

Важно 2 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Читать
Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар (2)

Важно 13:45

Важно 2 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Читать

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими (2)

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 2 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Читать

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии (2)

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 2 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Читать

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю (2)

Важно 12:54

Важно 2 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Читать

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг (2)

Важно 12:35

Важно 2 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Читать

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории (2)

Важно 11:54

Важно 2 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

Читать