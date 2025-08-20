«Позвонили из полиции, сказали, что дело закрыто, у меня лёгкие телесные повреждения. Страховщики выплатили намного меньшую сумму, чем я заплатил за машину. Авто я потом продал уже не страховщикам», — пишет Бергманис.

Музыкант отмечает, что вся система выстроена так, чтобы потерпевшему было максимально трудно получить адекватную компенсацию или помощь.

«Ты никому не интересен. Если сам не будешь “копать”, никто за тебя ничего не решит. Ты никогда не узнаешь, кому и какое заявление нужно адресовать. В одиночку не справишься. Придётся доказывать страховщикам, зачем тебе понадобилась магнитная томография, шейный воротник и так далее. Понятно, что выплатят как можно меньше», - с горечью утверждает он.

Отдельно он критикует состояние медицины: по его словам, попасть на обследование можно только через «мистические очереди», тогда как за деньги — уже на следующий день. Сейчас он ждёт МРТ из-за проблем с грыжей, и эта очередь растянулась на месяцы.

«Никому и никогда не пожелаю оказаться в подобной ситуации. Вся система прогнила. Она не создана для того, чтобы пострадавшему было ясно и удобно. Если бы у меня не было друзей, которые помогают с заявлениями и советами, я бы сдался. И даже сейчас — всё больше понимаю, что мы тут никому не нужны».

Бергманис подчеркнул, что не винит конкретных полицейских или врачей, а говорит о системе в целом: «Нашей бюрократии и её коридорам обычному человеку не пройти и не победить».

Пост музыканта вызвал оживлённую дискуссию:

Райтис Страутманис: «Если кто не заметил… Коалиция ведёт Латвию к большому банкротству, из ЕС высасываем деньги сколько возможно. Балтийские страны готовят к роли полигона. Какой смысл вкладывать в экономику, если всё равно всё будет разрушено? Давайте наслаждаться жизнью, пока можем».

Гатис Иванс: «Ещё во время ковида понял: позаботиться о тебе можешь только ты сам, потому что ты никому не нужен. Конечно, бывают редкие моменты удачи, когда что-то получаешь и ощущаешь себя важным. Но это редкие счастливые билеты в лотерее».

Санита Балгалве: «С такими проблемами нужно идти к правительству. Может, они и не знают, что происходит. Если объяснить — будут знать. Я не уверена, что в этом есть смысл, но всегда стоит попробовать».

При этом она призналась: «Почему я живу за границей? Потому что в Латвии мне нечего искать. В интернете пишут, что Латвия — третья по бедности страна в ЕС».

Айварс Трайдасс попытался разрядить обстановку: «Идите в правительство и меняйте, чтобы про вас не приходилось читать такие комментарии. Мартиньщ, держись и будь позитивнее! Или бежим в Англию — там, говорят, всё лучше. Соседка, вернувшаяся в Латвию собирать грибы, так рассказывает».