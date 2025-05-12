Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 13. Мая Завтра: Ira, Iraida, Irena, Irina
Доступность

Туск: Пожар в ТЦ Варшавы — результат заказа спецслужб РФ

© Deutsche Welle 12 мая, 2025 11:07

Мир 0 комментариев

Пожар в торговом центре Marywilska в Варшаве в мае 2024 года стал результатом поджога по заказу спецслужб РФ, утверждает Дональд Туск.

Пожар в торговом центре (ТЦ) Marywilska в Варшаве в мае 2024 года стал результатом поджога по заказу спецслужб РФ. Такое утверждение озвучил в соцсети X в воскресенье, 11 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Часть преступников уже задержана, остальные установлены и разыскиваются. Мы найдем вас всех!" - написал Туск.

В записи не уточняется, что стало основанием для подобных выводов.

Расследование в Польше

В свою очередь министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк разместил в соцсети X пост, в котором сослался на совместное с польским министром юстиции и генпрокурором Адамом Боднаром заявление.

По данным польской стороны, в течение года региональное управление по борьбе с организованной преступностью при поддержке главного управления полиции Варшавы и Агентства внутренней безопасности Польши проводило интенсивное расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия. Польские службы сотрудничали с Литвой, где ряд преступников, по данным Варшавы, проводил отвлекающие мероприятия.

Порядка 55 прокуроров и 100 полицейских при поддержке экспертов и техников принимали участие в обследовании территории бывшего торгового центра. Следственные мероприятия продлились 121 день. Были опрошены более 70 свидетелей и 530 пострадавших, подчеркивается в посте.

Действия исполнителей "были организованы и направлялись установленным лицом, проживающим в Российской Федерации", указывалось далее в заявлении.

Полностью выгорели 1 400 магазинов ТЦ

Прокуратура, полиция и Агентство внутренней безопасности продолжают следственные и оперативные мероприятия, направленные на задержание виновных.

Пожар произошел 12 мая 2024 года, полностью выгорели 1 400 магазинов и точек обслуживания покупателей торгового центра. Российская сторона пока не прокомментировала выводы польских спецслужб.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 126 реакций
Комментарии (0) 126 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Нетаньяху: израильская армия войдет в Газу «со всей силой» в ближайшие несколько дней

Важно 20:41

Важно 0 комментариев

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Биньямин Нетаньяху заявил во вторник, что ЦАХАЛ не остановится, пока не "завершит операцию" и не разгромит ХАМАС.

Читать
Загрузка

Экономика военного времени: расходы на оборону увеличиваются до 5% от ВВП со следующего года

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Для увеличения финансирования государственной обороны и безопасности Министерство обороны предлагает создать Фонд обороны и безопасности. На закрытом заседании во вторник правительство ознакомилось с планом по эффективному увеличению финансирования обороны и безопасности.

Читать

В Латвии дешевле: из-за налогов жители Эстонии будут все чаще ездить на границу за алкоголем

Бизнес 20:33

Бизнес 0 комментариев

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

 С июля этого года ставка налога с оборота (НДС) в Эстонии увеличится на два процентных пункта, что сделает Латвию еще более выгодным направлением для покупки алкоголя по сравнению с Эстонией. Ожидается рост приграничной торговли, который уже значительно увеличился в апреле этого года. Особенно это коснется слабоалкогольных напитков, разница в цене на которые между двумя странами станет еще более заметной.

Читать

Из-за «липовой» справки депутат рискует вылететь из Сейма: суд вынес приговор

Важно 20:25

Важно 0 комментариев

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Рижский районный суд сегодня признал депутата Сейма, семейного врача Юриса Яковина (СЗК), а также адвокатов из Валмиеры Эдгарса Атлациса и Агнесе Кауце виновными в подделке документа, как сообщило агентство LETA со ссылкой на суд.

Читать

Водитель в шоке от штрафа на парковке у «Рими»: за что?

Выбор редакции 20:17

Выбор редакции 0 комментариев

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Эмоциональный пост о своём грустном опыте на парковке у магазина написал один из водителей в группе Ездуны на фейсбуке.

Читать

«Откройте границу с Россией и Белоруссией»: в Резекне появились провокационные листовки

Важно 20:11

Важно 0 комментариев

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

В Резекне внимание жителей привлекли странные листовки, появившиеся в городе. На них изображён QR-код и надпись: «Откройте границу Латвии с Россией и Белоруссией».

Читать

Стремительный рост цен на продукты: глава Банка Латвии предлагает поискать «горлышко бутылки»

Новости Латвии 19:49

Новости Латвии 0 комментариев

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Надо искать причины стремительного роста цен на продукты питания, так как в этой группе рост цен намного превышает глобальные тенденции, заявил во вторник на заседании бюджетно-финансовой (налоговой) комиссии Сейма президент Банка Латвии Мартиньш Казакс.

Читать