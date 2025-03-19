Туристы не хотят останавливаться в Латвии дольше, чем на одну-две ночи

Эти данные выявляют еще две устойчивые тенденции - во-первых, иностранные туристы в среднем остаются в Латвии на два-три дня (на одну-две ночи), а во-вторых, большинство гостей выбирают размещение в Риге. Идея о том, что многие иностранные путешественники проведут в нашей стране хотя бы неделю, пока не осуществилась, как и планы заинтересовать гостей пребыванием в более отдаленных регионах.

В этом году в дискуссиях, посвященных теме туризма, высказывается мысль о том, что Латвии нужно больше состоятельных бизнес-туристов - посетителей конференций и отраслевых выставок. Эта идея не нова. Необходимость развития MICE-туризма (встречи, конференции, выставки) обсуждалась еще до пандемии "Covid-19". Уже тогда подчеркивалось, что Рига обладает необходимыми качествами, чтобы стать центром MICE-туризма, по крайней мере, в масштабах Балтии. Пандемия ковида, геополитическая нестабильность и высокая инфляция в странах Балтии замедлили реализацию многих планов. Кроме того, по мере развития технологий некоторые направления MICE-туризма полностью или частично перешли в виртуальную среду. Но, например, отраслевые выставки по-прежнему проходят в очном формате. MICE-туризм изменился, но не исчез.