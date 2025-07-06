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Туалеты в Юрмале – чисто и бесплатно: народ оценил

Редакция PRESS 6 июля, 2025 07:19

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Посетители Юрмальских пляжей заметили новые благоустроенные туалеты, которые появились не только на побережье, но и во всем городе – в местах наибольшего скопления людей. Исполнительный директор Юрмальского самоуправления Эдгар Стобов рассказал Press.lv, что начало этому проекту положено еще в 2017 году:

- Мэр Юрмалы дал задание решить вопрос с туалетами. , чтобы обеспечить нужды горожан и гостей города. Приоритетом было сделать их бесплатными, чтобы посетители пляжа не засоряли окружающую среду, бегая «в кустики». Хотелось также, чтобы у этих общественных туалетов был современный дизайн. Все эти годы велась работа, и мы этой цели достигли.

- Кто победил в конкурсе на установку общественных туалетов?

- Согласно результатам конкурса на основании Закона о публичных закупках, в 2023 году был заключен двухлетний договор с ООО "Jakubini" на размещение и обслуживание контейнерных общественных туалетов в городе Юрмале.

- Сколько всего таких туалетов установлено и где именно?

- На пляже и в непосредственной близости от него доступны 17 контейнерных общественных туалетов по следующим адресам: ул. Паула Страдиня; ул. Друсту; ул. Руйиенас (на пляже); ул. Викторияс; ул. Каяс (на пляже); ул. Кляву; ул. Лигатес; ул. Дарзу; ул. Дзимтенес (на пляже); ул. Атбальсс; ул. Драудзибас (на пляже); в Яункемери у спасательной станции; ул. Айнажу; ул. Упес; ул. Рожу; ул. Вею, проспект Виенибас. Также доступны стационарные туалеты – в Дубулты, на ул. Базницас; на спасательных станциях Булдури и Каугури.

- Напомню, все общедоступные туалеты бесплатны! Но это не значит, что никто не убирает и не следит за порядком. В каждом таком туалете работает человек, и после каждого посещения производится уборка. Нашей задачей было добиться чистоты и порядка в общественных туалетах, ведь именно они часто становятся визитной карточкой города. Нам не хотелось бы, чтобы посещение туалета испортило впечатление гостей Юрмалы или омрачило настроение самих юрмалчан.  Отмечу, что человек там работает не для сбора денег с посетителей (платить ни за что не надо), а для поддержания туалета в чистоте и порядке.

-В какую сумму обходится Юрмале содержание одного такого туалета?

- Стоимость одного общественного туалета в месяц составляет 2600,74 евро без НДС. В этом году дополнительно устанавливать новые общественные туалеты в других местах не планируется.

- Какая участь ждет старые юрмальские туалеты, в том числе вокзальные?

-Старые туалеты на железнодорожных станциях находятся в собственности ГАО "Latvijas dzelzceļš", и решения об их дальнейшем использовании или обслуживании находятся в компетенции этого предприятия. Существующее количество пляжных туалетных контейнеров на территории пляжа будет сохранено.

- Чем еще Юрмала порадовала людей в этом сезоне?

- Для активного отдыха детей обустроено 17 игровых и спортивных площадок.

В помощь инвалидам

Для инвалидов-колясочников приспособлено 14 выходов к морю и в четырёх местах доступны расширенные кабинки для переодевания – в Вайвари, Каугури, Яункемери и Яундубулты.

Для людей с нарушениями опорно-двигательного аппарата доступны плавательные коляски. Люди с различными функциональными нарушениями или нарушениями равновесия могут использовать тандемные велосипеды или трёхколёсные велосипеды.

На пляже установлено 6 пляжных душей – на ул. Драудзибас, ул. Дзимтенес, ул. Руйиенас, ул. Лигатес, ул. Каийу, ул. Берзаунес. На 54 выходах установлены деревянные дорожки к морю, доступна освещенная пляжная набережная на участке от ул. Турайдас до ул. Тиргоню длиной 838 метров; Доступно 227 пляжных скамеек; на пляже в купальный сезон доступны ориентировочно 100 урн для мусора и 28 урн для мусора на выходах к морю;

На Юрмальском пляже общедоступны 17 игровых и спортивных площадок; Размещена 71 пляжная раздевалка; также на пляже находятся четыре раздевалки для людей с особыми потребностями (в Вайвари, Яундубулты, Каугури, Яункемери);

Кроме того, на Юрмальском пляже доступны 11 моек для ног (на ул. Каптейна Золта, ул. Упес, ул. Друсту, ул. Кляву, ул. Вею, ул. Дарзу, ул. Бризес, ул. Рожу, проспекте Виенибас, ул. Викторияс, ул. Базницас);

Также на Юрмальских пляжах действует 27 волейбольных площадок.

Собираем поломанные деревья, чиним скамейки и дорожки

- Недавний шторм добавил хлопот юрмальским коммунальным службам?

- При ликвидации последствий шторма больше всего внимания потребовал сбор сломанных деревьев с зелёных зон городских улиц, лесов и парков. На это было потрачено больше всего средств. Не так просто поваленные штормом деревья убрать, несмотря на жалобы жителей: для того, чтобы убрать бурелом, нужно получить разрешение у Valsts meži на санитарную вырубку леса. Все это требует времени. Приходится пройти целую процедуру, чтобы убрать поваленные стволы. На пляжной части больше всего усилий потребовалось  на восстановление деревянных дорожек и их сбор на пляже.

Кроме того, на юрмальском побережье постоянно ведутся работы по благоустройству инфраструктуры -  для большего комфорта посетителей. И конечно, устраняются возникшие повреждения.

- Можно как-то обезопасить город от последствий бури или шторма? Какими-то профилактическими мерами?

- Нет, чаще всего, решаем проблемы по мере их поступления: сложно предугадать, что и в какой момент произойдет.

 

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