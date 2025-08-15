Цой жив! 35 лет — поклонники встречаются на «Километре» под Талси

Сегодня, в 35-ю годовщину памяти Цоя у памятника ожидаются мероприятия почти весь день. В Фейсбуке выставлено приглашение. Так же можно принять участие в организованной акции за донаты 35km.lv.

Друзья, киноманы!

«ЦОЙ ЖИВ! 35 ЛЕТ» на Километре! 15 августа встречаемся у памятника Виктору Цою! Время посещения свободное и неограниченное. Программа живого выступления наших гостей начнётся после 14:00 и продлится до 20:30. Вспомним Виктора Цоя, послушаем и попоём любимые песни, увидим послания киноманов из разных стран. На месте будет работать пункт общественного питания и напитков".

Борис Гребенщиков так вспоминал о Цое:

-15 августа 1990 года дорожная авария на 35-м километре латвийской трассы Слока - Талси оборвала жизнь Виктора Цоя.

К тому времени, когда мы с ним случайно встретились в электричке (году в 81-82-м), он уже был состоявшимся музыкантом. Он спел мне пару своих песен, одна из которых была «Мои друзья идут по жизни маршем».

С одной стороны, это абсолютный наив, с другой, - чутьё языка, игра словами и всё остальное выдавали в нём большого музыканта. Он - абсолютный гений простоты, ясности и искренности. Так, как он, в России никто не писал. Уже тогда, когда он был ещё совсем юношей, я однажды сказал ему: «Мы отодвинемся в тень, а вы будете главной группой России». Он не верил, смеялся - думал, что я шучу.

Цой начал писать в советское время, а когда погиб, время уже было другим. Этот изгиб эпохи прошёл через него. Когда начинали, мы с этим тоталитарным молохом были во враждебных отношениях. А потом успели увидеть, как молох встал на колени и рассыпался. Такие вещи даром не проходят. Такие люди, как Цой, свой собственный конец тоже чувствуют. В последнем альбоме половина песен - прощание.