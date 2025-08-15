Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Цой жив! 35 лет — поклонники встречаются на «Километре» под Талси

Редакция PRESS 15 августа, 2025 12:02

История и культура 0 комментариев

15 августа 1990 года дорожная авария на 35-м километре латвийской трассы Слока - Талси оборвала жизнь Виктора Цоя. На месте гибели рок-музыканта в Латвии установлен памятник и народная тропа к нему, что называется, не зарастает. Приезжают помолчать, вспомнить, спеть...

Сегодня, в 35-ю годовщину памяти Цоя у памятника ожидаются мероприятия почти весь день. В Фейсбуке выставлено приглашение. Так же можно принять участие в организованной акции за донаты 35km.lv.

Друзья, киноманы!

«ЦОЙ ЖИВ! 35 ЛЕТ» на Километре! 15 августа встречаемся у памятника Виктору Цою! Время посещения свободное и неограниченное. Программа живого выступления наших гостей начнётся после 14:00 и продлится до 20:30. Вспомним Виктора Цоя, послушаем и попоём любимые песни, увидим послания киноманов из разных стран. На месте будет работать пункт общественного питания и напитков".

Борис Гребенщиков так вспоминал о Цое:

К тому времени, когда мы с ним случайно встретились в электричке (году в 81-82-м), он уже был состоявшимся музыкантом. Он спел мне пару своих песен, одна из которых была «Мои друзья идут по жизни маршем».

С одной стороны, это абсолютный наив, с другой, - чутьё языка, игра словами и всё остальное выдавали в нём большого музыканта. Он - абсолютный гений простоты, ясности и искренности. Так, как он, в России никто не писал. Уже тогда, когда он был ещё совсем юношей, я однажды сказал ему: «Мы отодвинемся в тень, а вы будете главной группой России». Он не верил, смеялся - думал, что я шучу.

Цой начал писать в советское время, а когда погиб, время уже было другим. Этот изгиб эпохи прошёл через него. Когда начинали, мы с этим тоталитарным молохом были во враждебных отношениях. А потом успели увидеть, как молох встал на колени и рассыпался. Такие вещи даром не проходят. Такие люди, как Цой, свой собственный конец тоже чувствуют. В последнем альбоме половина песен - прощание.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

