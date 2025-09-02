Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
ЦИК объяснит, как будет считать голоса на следующих выборах

Редакция PRESS 2 сентября, 2025 14:46

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

В октябре Центральная избирательная комиссия (ЦИК) может внести ясность о том, каким образом будут подсчитываться голоса на следующих выборах Сейма, заявил на заседании парламентской комиссии по государственному управлению и самоуправлениям глава ЦИК Марис Звиедрис.

Он пояснил, что осенью станет известно, будут ли голоса подсчитываться вручную или электронно. Многие "жаждут" чего-то нового, но ничего нового сейчас пообещать нельзя, добавил Звиедрис, напомнив, что еще не закончились соответствующие закупки и проверки, а поэтому какого-то более "осязаемого" результата можно ожидать лишь в конце сентября-начале октября.

Глава ЦИК также отметил, что сейчас ведется работа над улучшением коммуникации, в связи с которой ранее ЦИК получал упреки.

Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс на заседании комиссии также сообщил, что в начале октября Госканцелярия подготовит оценочный доклад, из которого станет ясно, требуются ли и какие изменения.

Председатель комиссии Олег Буров попросил приглашенных на следующее заседание подготовить график задач со сроками их исполнения.

Депутат Сейма Андрей Целяпитерс поинтересовался, зачем прибегать к внешней услуге, чтобы оценить технические неполадки. "Неужели у вас не хватает своих ресурсов и компетенции, чтобы оценить процессы?", - поинтересовался депутат.

Приглашенные на заседание комиссии представители Министерства умного управления и регионального развития (МУУРР) объяснили, что внешняя услуга необходима для обеспечения нейтральной и углубленной проверки.

Депутат, бывший министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня в этой связи отметила, что ей не кажется правильным, что за организацию избирательного процесса отвечают несколько учреждений. "Ответственным должен быть один орган - Центральная избирательная комиссия или Государственное агентство цифрового развития, которое отвечает за системы", - сказала Берзиня.

Звиедрис ответил, что ЦИК может взять на себя ответственность полностью, однако речь идет о ИТ-ресурсе, которого сейчас в распоряжении ЦИК нет.

Буров выразил мнение, что такое разделение ответственности уже привело к проблемам, так как нет одного ответственного учреждения. По его мнению, этот вопрос следует обсудить.

Председатель комиссии поинтересовался, будет ли сохранен существующий порядок работы с бюллетенями на предстоящих выборах Сейма. Звиедрис ответил, что сейчас что-то концептуально или радикально менять не планируется, однако полная ясность по этому вопросу будет внесена в октябре.

Как сообщалось ранее, после прошедших в июне выборов самоуправлений разгорелся скандал в связи с проблемами, возникшими в работе ЦИК при подсчете голосов на неделе и после выборов.

Создание и обеспечение работы избирательной системы, а также другие связанные с ней нюансы обошлись Государственному агентству цифрового развития как минимум в 1,8 млн евро.

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

