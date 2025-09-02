ЦИК объяснит, как будет считать голоса на следующих выборах

Он пояснил, что осенью станет известно, будут ли голоса подсчитываться вручную или электронно. Многие "жаждут" чего-то нового, но ничего нового сейчас пообещать нельзя, добавил Звиедрис, напомнив, что еще не закончились соответствующие закупки и проверки, а поэтому какого-то более "осязаемого" результата можно ожидать лишь в конце сентября-начале октября.

Глава ЦИК также отметил, что сейчас ведется работа над улучшением коммуникации, в связи с которой ранее ЦИК получал упреки.

Директор Государственной канцелярии Райвис Кронбергс на заседании комиссии также сообщил, что в начале октября Госканцелярия подготовит оценочный доклад, из которого станет ясно, требуются ли и какие изменения.

Председатель комиссии Олег Буров попросил приглашенных на следующее заседание подготовить график задач со сроками их исполнения.

Депутат Сейма Андрей Целяпитерс поинтересовался, зачем прибегать к внешней услуге, чтобы оценить технические неполадки. "Неужели у вас не хватает своих ресурсов и компетенции, чтобы оценить процессы?", - поинтересовался депутат.

Приглашенные на заседание комиссии представители Министерства умного управления и регионального развития (МУУРР) объяснили, что внешняя услуга необходима для обеспечения нейтральной и углубленной проверки.

Депутат, бывший министр умного управления и регионального развития Инга Берзиня в этой связи отметила, что ей не кажется правильным, что за организацию избирательного процесса отвечают несколько учреждений. "Ответственным должен быть один орган - Центральная избирательная комиссия или Государственное агентство цифрового развития, которое отвечает за системы", - сказала Берзиня.

Звиедрис ответил, что ЦИК может взять на себя ответственность полностью, однако речь идет о ИТ-ресурсе, которого сейчас в распоряжении ЦИК нет.

Буров выразил мнение, что такое разделение ответственности уже привело к проблемам, так как нет одного ответственного учреждения. По его мнению, этот вопрос следует обсудить.

Председатель комиссии поинтересовался, будет ли сохранен существующий порядок работы с бюллетенями на предстоящих выборах Сейма. Звиедрис ответил, что сейчас что-то концептуально или радикально менять не планируется, однако полная ясность по этому вопросу будет внесена в октябре.

Как сообщалось ранее, после прошедших в июне выборов самоуправлений разгорелся скандал в связи с проблемами, возникшими в работе ЦИК при подсчете голосов на неделе и после выборов.

Создание и обеспечение работы избирательной системы, а также другие связанные с ней нюансы обошлись Государственному агентству цифрового развития как минимум в 1,8 млн евро.