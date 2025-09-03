Цифровизация и автобусы по требованию — как минсообщений готовится возить пассажиров в регионах

По его словам, в Совете общественного транспорта продолжается обсуждение маршрутов на следующий год, однако окончательных решений пока нет. «Моя позиция такова: мобильность и общественный транспорт чрезвычайно важны для всех жителей Латвии, и люди не должны страдать. Нужно искать умные и эффективные решения для транспортной связности», подчеркнул министр.

Швинка отметил, что базовое финансирование регионального транспорта не увеличится, поэтому важно понять, как уложиться в существующий бюджет. «Простые горизонтальные сокращения были бы непонятны и неприемлемы», сказал он.

Министр сообщил, что приоритетом станет цифровизация: от мобильных приложений с оповещениями о задержках и отменах рейсов до регистрации билетов и планировщика маршрутов. Уже ведутся переговоры с самоуправлениями о пилотных проектах по установке счётчиков пассажиров в школьных автобусах. «Конкретно Цесис и Смилтене выразили готовность участвовать, потому что им важно знать, куда и как перемещаются жители», пояснил он.

Кроме того, найдено дополнительное финансирование в размере 36 млн евро из Фонда социальной климатической политики ЕС для внедрения системы транспорта «по требованию». По оценке министра, для подготовки инструментов понадобится до года, а в полном объёме проект может заработать в 2027 году.

Швинка также подчеркнул необходимость реформы автостанций. Он положительно оценил проекты «Станция 2.0», когда железнодорожные станции превращаются в узлы мобильности и рядом с ними переносятся автостанции. «Это удобно: жители оставляют машину или велосипед и продолжают поездку на общественном транспорте», отметил он.

Касаясь договоров с перевозчиками, министр назвал ошибкой заключение десятилетних соглашений. В будущем, считает он, нужно ограничиться трёхлетними контрактами с чёткими условиями. «Считаю справедливым объединять в одной лоте дотируемый региональный и коммерческий транспорт. Это помогло бы сбалансировать рынок», заявил Швинка.