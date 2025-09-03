Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Цифровизация и автобусы по требованию — как минсообщений готовится возить пассажиров в регионах

© LETA 3 сентября, 2025 10:05

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Жители не должны страдать от изменений в сети регионального общественного транспорта, заявил министр сообщения Атис Швинка в интервью агентству LETA.

По его словам, в Совете общественного транспорта продолжается обсуждение маршрутов на следующий год, однако окончательных решений пока нет. «Моя позиция такова: мобильность и общественный транспорт чрезвычайно важны для всех жителей Латвии, и люди не должны страдать. Нужно искать умные и эффективные решения для транспортной связности», подчеркнул министр.

Швинка отметил, что базовое финансирование регионального транспорта не увеличится, поэтому важно понять, как уложиться в существующий бюджет. «Простые горизонтальные сокращения были бы непонятны и неприемлемы», сказал он.

Министр сообщил, что приоритетом станет цифровизация: от мобильных приложений с оповещениями о задержках и отменах рейсов до регистрации билетов и планировщика маршрутов. Уже ведутся переговоры с самоуправлениями о пилотных проектах по установке счётчиков пассажиров в школьных автобусах. «Конкретно Цесис и Смилтене выразили готовность участвовать, потому что им важно знать, куда и как перемещаются жители», пояснил он.

Кроме того, найдено дополнительное финансирование в размере 36 млн евро из Фонда социальной климатической политики ЕС для внедрения системы транспорта «по требованию». По оценке министра, для подготовки инструментов понадобится до года, а в полном объёме проект может заработать в 2027 году.

Швинка также подчеркнул необходимость реформы автостанций. Он положительно оценил проекты «Станция 2.0», когда железнодорожные станции превращаются в узлы мобильности и рядом с ними переносятся автостанции. «Это удобно: жители оставляют машину или велосипед и продолжают поездку на общественном транспорте», отметил он.

Касаясь договоров с перевозчиками, министр назвал ошибкой заключение десятилетних соглашений. В будущем, считает он, нужно ограничиться трёхлетними контрактами с чёткими условиями. «Считаю справедливым объединять в одной лоте дотируемый региональный и коммерческий транспорт. Это помогло бы сбалансировать рынок», заявил Швинка.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:30 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Ринкевич поблагодарил патриарха Варфоломея за поддержку Украины
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 8 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Гатис Титовс из Circle K Latvia прогнозирует снижение цен на топливо
Bitnews.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 10 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад
Литва: семь новых направлений Wizzair
Sfera.lv 12 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать