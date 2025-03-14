Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 14. Марта Завтра: Matilde, Ulrika
Доступность

Цены на золото бьют рекорды: Bloomberg

Редакция PRESS 14 марта, 2025 17:25

Мир 0 комментариев

Золото продолжает оставаться невероятно привлекательным активом для инвесторов, особенно в условиях растущей мировой нестабильности и неопределенности. Однако цена золота взлетела до рекордов, преодолев отметку в 3000 долларов за унцию (около 31,10 грамма). Этот феноменальный рост стал результатом агрессивной таможенной политики президента США Дональда Трампа, чьи решения могут обрушить мировую экономику. Об этом сообщает Bloomberg.

Рост цен на золото начался в 2024 году и продолжился в 2025 году, оказавшись под сильным влиянием жестокой торговой политики Трампа. Разгоревшиеся под его руководством торговые войны заставляют инвесторов искать убежище от рисков в более безопасных активах, таких как золото, а аппетит к акциям значительно снижается.

Одним из факторов роста также стал увеличившийся спрос со стороны центральных банков по всему миру, что подогрело интерес к драгоценным металлам.

Торговые войны, инициированные Трампом, создают хаос на мировых рынках. Недавний шаг — введение 200%-ных пошлин на европейское вино, шампанское и другие алкогольные напитки — стал ответом на меры, предпринятые Европой. Более того, президент США заявил, что не собирается отменять пошлины на сталь и алюминий, а также не откажется от тарифов, которые вступят в силу в апреле.

"С приближением второго квартала, когда возможные новые пошлины могут вызвать очередную волну рыночной нестабильности, золото продолжает оставаться одним из немногих надежных активов в условиях дефицита альтернатив", — комментирует Йеп Джун Ронг, рыночный стратег IG Asia Pte.

Все больше аналитиков уверены, что стоимость золота продолжит расти, достигнув значений, которые еще недавно казались фантастическими. Так, недавно Macquarie Group предсказала рост до 3500 долларов за унцию в следующем квартале, а BNP Paribas SA повысила свой прогноз, указывая на уровень цен, который значительно превышает 3000 долларов. И это только начало — золото выше 100 долларов за грамм кажется неизбежным.

Цены на золото продолжают бить рекорды. Уже 20 февраля они поднялись до исторического максимума, превысив 2950 долларов за унцию, на фоне страха, что угрозы Трампа по пошлинам приведут к глобальной торговой войне. Аналитики прогнозируют, что к третьему кварталу цена золота может достичь 3500 долларов за унцию. И, что особенно примечательно, в этом году золото подорожало уже на 12%.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Хейтеры ополчились на Аллу Пугачеву: пригласила в гости на Кипр украинских музыкантов (ВИДЕО)

Важно 19:01

Важно 0 комментариев

Российская певица Алла Пугачева неожиданно спела после продолжительной паузы. Она организовала праздник в честь начала весны в собственном особняке в Лимасоле, сообщает tsn.

Российская певица Алла Пугачева неожиданно спела после продолжительной паузы. Она организовала праздник в честь начала весны в собственном особняке в Лимасоле, сообщает tsn.

Читать
Загрузка

Латышка из Даугавпилса, которая не смогла доказать знания госязыка: а у Ринкевича есть аплиециба?

Выбор редакции 18:47

Выбор редакции 0 комментариев

Недавно художница из Даугавпилса по имени Сандра поделилась в социальных сетях своей историей, которая вызвала широкий резонанс среди пользователей.

Недавно художница из Даугавпилса по имени Сандра поделилась в социальных сетях своей историей, которая вызвала широкий резонанс среди пользователей.

Читать

Не хотят быть рабами Минздрава: суд поддержал семейных врачей

Новости Латвии 18:37

Новости Латвии 0 комментариев

У семейных врачей есть право заключать коллективный договор с Кабинетом министров, постановил Верховный суд (ВС), отклонив аргументы правительства в кассационной жалобе.

У семейных врачей есть право заключать коллективный договор с Кабинетом министров, постановил Верховный суд (ВС), отклонив аргументы правительства в кассационной жалобе.

Читать

Уголовное дело в отношении Линдермана за нарушение санкций ЕС продолжено

Новости Латвии 18:19

Новости Латвии 0 комментариев

Рижский городской суд планирует продолжить рассмотрение уголовного дела в отношении прокремлевского активиста Владимира Линдермана по факту нарушения санкций, введенных Европейским союзом (ЕС) 22 апреля в 13:00, сообщили в суде.

Рижский городской суд планирует продолжить рассмотрение уголовного дела в отношении прокремлевского активиста Владимира Линдермана по факту нарушения санкций, введенных Европейским союзом (ЕС) 22 апреля в 13:00, сообщили в суде.

Читать

Держатся за сильных латышских женщин? В соцсетях устроили обсуждение забавной фотографии министров

Важно 18:10

Важно 0 комментариев

В Твиттере/X устроили обсуждение забавного снимка, на котором министры держатся друг за друга. Что же они делают на этом фото, кто знает?

В Твиттере/X устроили обсуждение забавного снимка, на котором министры держатся друг за друга. Что же они делают на этом фото, кто знает?

Читать

Трамп заявил об «очень хороших и продуктивных» переговорах с Путиным

Мир 18:00

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших и продуктивных» переговорах с российским президентом Владимиром Путиным — сутки спустя после визита его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. Подробностей о разговоре Уиткоффа с Путиным не так много.

Президент США Дональд Трамп заявил об «очень хороших и продуктивных» переговорах с российским президентом Владимиром Путиным — сутки спустя после визита его спецпосланника Стива Уиткоффа в Москву. Подробностей о разговоре Уиткоффа с Путиным не так много.

Читать

Полная безнадёга: Латковскис о политической системе Латвии на примере кабинета Силини

Важно 17:55

Важно 0 комментариев

"Ежегодный отчет премьер-министра Эвики Силини перед Сеймом о достижениях и планах правительства можно было бы пропустить, если бы он не подчеркивал безнадежный тупик нашей политической системы, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

"Ежегодный отчет премьер-министра Эвики Силини перед Сеймом о достижениях и планах правительства можно было бы пропустить, если бы он не подчеркивал безнадежный тупик нашей политической системы, - пишет Бен Латковскис в "Неаткариге".

Читать