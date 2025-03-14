Цены на золото бьют рекорды: Bloomberg

Рост цен на золото начался в 2024 году и продолжился в 2025 году, оказавшись под сильным влиянием жестокой торговой политики Трампа. Разгоревшиеся под его руководством торговые войны заставляют инвесторов искать убежище от рисков в более безопасных активах, таких как золото, а аппетит к акциям значительно снижается.

Одним из факторов роста также стал увеличившийся спрос со стороны центральных банков по всему миру, что подогрело интерес к драгоценным металлам.

Торговые войны, инициированные Трампом, создают хаос на мировых рынках. Недавний шаг — введение 200%-ных пошлин на европейское вино, шампанское и другие алкогольные напитки — стал ответом на меры, предпринятые Европой. Более того, президент США заявил, что не собирается отменять пошлины на сталь и алюминий, а также не откажется от тарифов, которые вступят в силу в апреле.

"С приближением второго квартала, когда возможные новые пошлины могут вызвать очередную волну рыночной нестабильности, золото продолжает оставаться одним из немногих надежных активов в условиях дефицита альтернатив", — комментирует Йеп Джун Ронг, рыночный стратег IG Asia Pte.

Все больше аналитиков уверены, что стоимость золота продолжит расти, достигнув значений, которые еще недавно казались фантастическими. Так, недавно Macquarie Group предсказала рост до 3500 долларов за унцию в следующем квартале, а BNP Paribas SA повысила свой прогноз, указывая на уровень цен, который значительно превышает 3000 долларов. И это только начало — золото выше 100 долларов за грамм кажется неизбежным.

Цены на золото продолжают бить рекорды. Уже 20 февраля они поднялись до исторического максимума, превысив 2950 долларов за унцию, на фоне страха, что угрозы Трампа по пошлинам приведут к глобальной торговой войне. Аналитики прогнозируют, что к третьему кварталу цена золота может достичь 3500 долларов за унцию. И, что особенно примечательно, в этом году золото подорожало уже на 12%.