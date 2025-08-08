Цены на кофе, мясо, яйца и шоколад улетают в космос. Инфляция в Латвии в июле составила 3,8%

Главными драйверами инфляции остаются продукты питания, коммунальные услуги и сфера общественного питания. Особенно стремительно растут цены на отдельные позиции продовольственной корзины.

Что подорожало больше всего

По сравнению с июлем 2024 года:

Кофе подорожал на 34,2%,

Шоколад — на 29,2%,

Говядина — на 28,9%,

Яйца — на 19,3%,

Масло — на 19,8%,

Куриное мясо — на 17,9%,

Фрукты — на 13,2%.

Подорожали также молочные продукты, хлеб, кондитерские изделия, растительное масло и фруктовые соки. При этом некоторые базовые продукты немного подешевели: картофель — на 9,3%, сахар — на 18,7%, рыба — на 13,4%.

Коммуналка, медицина и услуги

Коммунальные расходы выросли в среднем на 3,3%. Больше всего подорожали:

Электричество — +7,1%,

Газ — +10,9%,

Услуги по ремонту жилья — +12%,

Вывоз мусора — +11%,

Аренда — +3,1%.

Отопление и твёрдое топливо стали дешевле.

Здравоохранение подорожало на 3,6%: увеличились цены на стоматологические услуги, лабораторные исследования и консультации врачей.

Рестораны и гостиницы подняли цены на 5,4%, фастфуд — на 6,2%, отели — на 10,3%. Услуги в сфере досуга и культуры выросли на 5,0%.



Сезонные скидки частично сдержали рост

В июле из-за летних распродаж цены на одежду и обувь снизились в среднем на 5,3%. Также подешевели косметика, средства личной гигиены, страхование и подержанные автомобили.

Эксперты: темпы инфляции в Латвии остаются выше среднеевропейских

По мнению экономистов, Латвия по-прежнему входит в число стран ЕС с наиболее высоким уровнем инфляции. В то время как средний показатель по еврозоне составляет 2,5%, латвийские потребители продолжают сталкиваться с заметным ростом цен на продукты и услуги.

Специалисты считают, что в ближайшие месяцы инфляционное давление может сохраниться, особенно в сегменте услуг и продуктов с высокой добавленной стоимостью.