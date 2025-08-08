Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Цены на кофе, мясо, яйца и шоколад улетают в космос. Инфляция в Латвии в июле составила 3,8%

Редакция PRESS 8 августа, 2025 16:37

Бизнес 0 комментариев

Годовая инфляция в Латвии в июле достигла 3,8%, сохранив уровень предыдущего месяца. Об этом сообщило Центральное статистическое управление. По сравнению с июнем 2025 года цены выросли на 0,1%, а средний уровень потребительских цен за последние 12 месяцев увеличился на 2,9%.

Главными драйверами инфляции остаются продукты питания, коммунальные услуги и сфера общественного питания. Особенно стремительно растут цены на отдельные позиции продовольственной корзины.

Что подорожало больше всего
По сравнению с июлем 2024 года:

Кофе подорожал на 34,2%,
Шоколад — на 29,2%,
Говядина — на 28,9%,
Яйца — на 19,3%,
Масло — на 19,8%,
Куриное мясо — на 17,9%,
Фрукты — на 13,2%.
Подорожали также молочные продукты, хлеб, кондитерские изделия, растительное масло и фруктовые соки. При этом некоторые базовые продукты немного подешевели: картофель — на 9,3%, сахар — на 18,7%, рыба — на 13,4%.

Коммуналка, медицина и услуги
Коммунальные расходы выросли в среднем на 3,3%. Больше всего подорожали:

Электричество — +7,1%,
Газ — +10,9%,
Услуги по ремонту жилья — +12%,
Вывоз мусора — +11%,
Аренда — +3,1%.
Отопление и твёрдое топливо стали дешевле.

Здравоохранение подорожало на 3,6%: увеличились цены на стоматологические услуги, лабораторные исследования и консультации врачей.

Рестораны и гостиницы подняли цены на 5,4%, фастфуд — на 6,2%, отели — на 10,3%. Услуги в сфере досуга и культуры выросли на 5,0%.


Сезонные скидки частично сдержали рост
В июле из-за летних распродаж цены на одежду и обувь снизились в среднем на 5,3%. Также подешевели косметика, средства личной гигиены, страхование и подержанные автомобили.

Эксперты: темпы инфляции в Латвии остаются выше среднеевропейских

По мнению экономистов, Латвия по-прежнему входит в число стран ЕС с наиболее высоким уровнем инфляции. В то время как средний показатель по еврозоне составляет 2,5%, латвийские потребители продолжают сталкиваться с заметным ростом цен на продукты и услуги.

Специалисты считают, что в ближайшие месяцы инфляционное давление может сохраниться, особенно в сегменте услуг и продуктов с высокой добавленной стоимостью.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Важно 14:53

Важно 0 комментариев

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

Загрузка

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

