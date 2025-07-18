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Цену на Дом Москвы снизили на 40%, но покупателей нет: почему?

© LETA 18 июля, 2025 10:36

Новости Латвии 0 комментариев

Принадлежащее государству имущество с тяжелым историческим наследием нередко вызывает у обслуживающих его лиц большие проблемы. Одно из таких - "угловой дом", в котором лишь небольшую часть занимает экспозиция, созданная Музеем оккупации Латвии (МОЛ).

Все замыслы по применению здания так и остались нереализованными, и, поскольку у государства нет достаточных средств на его содержание и восстановление, в конце концов правительство в прошлом году решило передать его к отчуждению.

Сейчас "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) работает над новой моделью развития, которая предусматривает привлечение частного инвестора, при этом помещения, используемые музеем, сохранятся в госсобственности.

То, что продажи могут затянуться, доказывает и ситуация с "Домом Москвы", который не удается продать с аукциона несмотря на то, что стартовая цена упала на 40%.

В прошлом году в докладе Министерства культуры, рассмотренном Кабинетом министров, было предложено принять решение по двум сценариям, один из которых предусматривал и дальше сохранять право собственности VNĪ на "угловой дом". В этом случае Минкульт подготовил бы к рассмотрению проект распоряжения Кабмина, предусматривающий выделение из программы государственного бюджета средств на непредвиденные расходы в размере 847 000 евро на неотложные строительные работы в "угловом доме" в 2024 году.

Вторым сценарием, который поддержало правительство, было "старое доброе" - передать здание к отчуждению, сохранив при этом долгосрочные арендные отношения с Музеем оккупации.

На вопрос о вероятном будущем "углового дома" и "Дома Москвы" член правления VNĪ Андрис Варна ответил: "Стратегические цели общества капитала по обслуживанию и развитию недвижимости остаются неизменными - заботиться о приведении в порядок портфеля государственной недвижимости и преумножении ценностей. Оба объекта недвижимости требуют масштабных инвестиций, чтобы адаптировать их к современным нуждам, которые сегодня невозможны в рамках существующего госбюджета".

(Diena)

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