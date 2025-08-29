Центр госязыка: названия улиц на русском в Латгалии — недопустимы!

«Такая ситуация недопустима, и это противоречит Закону о государственном языке», — подчеркнула директор Центра Инесе Мухка. Она считает, что самоуправления должны действовать решительно: «Нужно тщательно подумать, как своими средствами устранить это нарушение».

Юрист Даугавпилсской думы Руслан Голован пояснил, что ранее были разработаны обязывающие правила, по которым владельцы частных домов должны урегулировать вопрос. Однако административной ответственности за невыполнение не предусмотрено. «Полиция периодически напоминает об этом, но наши правила не содержат санкций», — отметил он.

Руководитель городского департамента Санта Пупиня добавила, что в новых правилах не дублируются нормы закона: «Если в законе сказано, что всё должно быть на государственном языке, значит, так и должно быть».

Тем не менее, в других самоуправлениях соответствующее требование остаётся прописано.

Проблему признают и в Аугшдаугавском крае. Председатель думы Виталий Айзбалтс сообщил, что ревизия уже назначена: «К сожалению, у нас ещё есть таблички на русском языке. Мы в ближайшее время проведём проверку, и этих табличек не будет».

В Центре государственного языка считают, что подобные обещания слишком мягкие. «Это беззубые действия. В таких случаях надо готовить административные акты», — заявила Мухка. Она добавила, что её ведомство разошлёт всем самоуправлениям информационный материал с требованием уделить этому вопросу повышенное внимание.

По словам Мухки, Центр призовёт местные власти привести уличные указатели в порядок до конца года.