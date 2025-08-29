Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Центр госязыка: названия улиц на русском в Латгалии — недопустимы!

Редакция PRESS 29 августа, 2025 18:36

Важно 0 комментариев

Parka iela Zilupē.

В Даугавпилсе и Илуксте до сих пор можно увидеть уличные таблички, где названия указаны не только на латышском, но и на русском языке. В Центре государственного языка напоминают: это нарушает Закон о государственном языке и должно быть устранено.

«Такая ситуация недопустима, и это противоречит Закону о государственном языке», — подчеркнула директор Центра Инесе Мухка. Она считает, что самоуправления должны действовать решительно: «Нужно тщательно подумать, как своими средствами устранить это нарушение».

Юрист Даугавпилсской думы Руслан Голован пояснил, что ранее были разработаны обязывающие правила, по которым владельцы частных домов должны урегулировать вопрос. Однако административной ответственности за невыполнение не предусмотрено. «Полиция периодически напоминает об этом, но наши правила не содержат санкций», — отметил он.

Руководитель городского департамента Санта Пупиня добавила, что в новых правилах не дублируются нормы закона: «Если в законе сказано, что всё должно быть на государственном языке, значит, так и должно быть».

Тем не менее, в других самоуправлениях соответствующее требование остаётся прописано.

Проблему признают и в Аугшдаугавском крае. Председатель думы Виталий Айзбалтс сообщил, что ревизия уже назначена: «К сожалению, у нас ещё есть таблички на русском языке. Мы в ближайшее время проведём проверку, и этих табличек не будет».

В Центре государственного языка считают, что подобные обещания слишком мягкие. «Это беззубые действия. В таких случаях надо готовить административные акты», — заявила Мухка. Она добавила, что её ведомство разошлёт всем самоуправлениям информационный материал с требованием уделить этому вопросу повышенное внимание.

По словам Мухки, Центр призовёт местные власти привести уличные указатели в порядок до конца года.

Латвийские фигуристки обвинили эстонского тренера в жестоком обращении. Союз конькобежцев начал расследование

Важно 18:51

Важно 0 комментариев

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Несколько латвийских фигуристов, среди них двукратная чемпионка Латвии Софья Степченко, обвинили тренеров рижского клуба Kristal Ice Ольгу Ковалькову и Раймо Рейнсалу в психологическом и физическом насилии. Латвийский союз конькобежцев начал расследование.

Читать
Загрузка

Вот так скандал: имя Мухаммед — на первом месте в списке получателей пособия в Германии

Мир 18:50

Мир 0 комментариев

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Несколько недель назад партия "Альтернатива для Германии" подала в Бундестаге запрос правительству, пожелав узнать, какие имена чаще всего встречаются среди получателей социального пособия. Согласно ответу федерального правительства, чаще всего получатели социального пособия носили типично немецкое имя Михаэль. За ним следовали имена Андреас, Томас и Даниэль.

Читать

Около 50 человек у Сейма протестовали за право учиться на русском языке

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Вечером 29 августа у здания Сейма состоялся пикет против перехода школ на обучение исключительно на латышском языке. По наблюдению LETA, участие в протесте приняли около 50 человек.

Читать

Министр сообщений: Tallink вёл переговоры о возвращении в Ригу, но частники задрали цены

Важно 18:37

Важно 0 комментариев

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Министр сообщения Атис Швинка признал, что переговоры о возможном возвращении паромной компании Tallink в Ригу пока не дали результата. В эфире LTV он рассказал, что встречался с руководством таллинского порта и самой компании, однако итоги его разочаровали.

Читать

Русская «зависла на паузе»! Латыши делятся, как за границей «разоблачали» наглых туристов на русском языке

Важно 18:22

Важно 0 комментариев

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

Язык — это свобода, и это доказывают истории, которыми латвийцы делятся в соцсетях.

Читать

В Польше разбился истребитель F-16: международный авиасалон отменён (ВИДЕО 18+)

ЧП и криминал 18:21

ЧП и криминал 0 комментариев

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

Во время подготовки к авиашоу в Радоме погиб польский военный пилот. Его истребитель F-16 потерял управление и рухнул возле аэропорта. Авиасалон отменён. Власти выразили соболезнования, начато расследование причин трагедии

Читать