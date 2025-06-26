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Трукснис вновь стал мэром Юрмалы

© LETA 26 июня, 2025 11:29

Новости Латвии 0 комментариев

В четверг на заседании Юрмальской думы председателем самоуправления вновь избран Гатис Трукснис (Латвийская зеленая партия, ЛЗП), который ранее уже не раз занимал пост мэра.

На пост председателя Юрмальской думы были выдвинуты два кандидата - Трукснис как лидер списка ЛЗП, получившей наибольшую поддержку на выборах, и представитель Национального объединения, парламентский секретарь Министерства экономики Андрис Чуда.

Впервые Трукснис был избран мэром Юрмалы в сентябре 2010 года. В апреле 2013 года он был отстранен от должности, но уже в июне того же года вернулся на пост мэра.

В октябре 2016 года депутаты думы вновь сняли его с должности, однако уже в ноябре его в третий раз избрали председателем думы, несмотря на то, что к тому моменту Трукснис был исключен из ЛЗП. В январе 2017 года он сам подал в отставку и вскоре вновь вступил в ряды ЛЗП.

В июне 2017 года Трукснис был избран мэром Юрмалы в четвертый раз. В ноябре 2022 года вступил в силу приговор, согласно которому он был признан виновным в служебном подлоге, в результате чего лишился депутатского мандата. Позднее он стал советником председателя Юрмальской думы.

По итогам выборов самоуправлений в Юрмальскую думу избраны 15 депутатов. ЛЗП представляют шесть депутатов, Нацобъединение - четыре, Союз зеленых и крестьян - два, "Согласие", "Латвию на первом месте" и "Прогрессивных" - по одному депутату.
 

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