Требуется системный подход: подпишите петицию за повышение господдержки приютов для бездомных животных

Автор инициативы Ивета Миглане отмечает, что в настоящее время забота о раненых и беспомощных животных в стране основана на частной инициативе. Поддержка государства в этой сфере ограничена, приюты и волонтеры-спасатели располагают минимальными ресурсами, а системного решения проблемы нет.

Миглане призывает создать специализированную службу спасения животных, которая будет быстро реагировать на вызовы и оказывать необходимую помощь, а также увеличить финансирование для приютов и обеспечить стабильную поддержку волонтерам.

Кроме того, чтобы в долгосрочной перспективе сократить число бездомных и травмированных животных, необходимо проводить разъяснительную работу среди населения, подчеркивается в инициативе.

В настоящее время инициативу подписали 2339 человек.