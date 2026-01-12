Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
СГД отчиталось: транзит российского зерна через Латвию значительно сократился

Редакция PRESS 12 января, 2026 11:50

Новости Латвии 0 комментариев

Scanpix (Photo by Mateusz SLODKOWSKI / AFP)

В 2025 году по сравнению с 2024 годом транзит российского зерна через Латвию сократился в 2,9 раза, сообщили в Службе государственных доходов (СГД).

Транзитом из России через Латвию в 2025 году было перевезено 673 491 т зерновых продуктов, что в 2,9 раза меньше, чем в 2024 году (1,945 млн т зерновых культур).

Из перевезенных транзитом в 2025 году зерновых 665 668 т составили пшеница и смесь пшеницы и ржи, 5893 т - семена рапса и сурепицы, 1180 т - гречка, просо и ячменные культуры, 431 т - рис, 189 т - овес, почти 79 т - кукуруза, почти 29 т - рожь и 21 т - ячмень.

По сравнению с 2024 годом транзит пшеницы и смеси пшеницы и ржи в 2025 году сократился в 2,2 раза, риса - на 40,47%, овса - в 22,8 раза, кукурузы - в 2526 раз, гречихи, проса и ячменя - в 2,3 раза, семян рапса и сурепицы - на 23%.

В прошлом году зерно из России в Латвию не импортировалось, за исключением семян рапса и сурепицы, импортированных в объеме 15 212 т, так как на них не распространяется запрет на ввоз в Латвию, установленный правилами Кабинета министров от 5 марта 2024 года о запрещенных к ввозу сельскохозяйственных и кормовых продуктах.

Как сообщалось, в 2024 году в Латвию из России было импортировано 214 800 т зерна, что на 49,3% меньше, чем в 2023 году (423 730 т). Стоимость импортированного зерна составила 35,59 млн евро, что в 2,5 раза меньше, чем в 2023 году.

Из России через Латвию транзитом в 2024 году было перевезено 1 877 008 т зерна, что на 16,3% меньше, чем в 2023 году (2 243 203 т) зерновых культур.

