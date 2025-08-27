Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 27. Августа Завтра: Alens, Jorens, Zanis
Доступность

Трава в рост первоклассника”: водитель жалуется на угрозу для движения на шоссе Рига–Сигулда

tv3.lv 27 августа, 2025 10:56

Латышские СМИ 0 комментариев

Жительница пригорода Риги Инга, зрительница передачи Bez Tabu, пожаловалась на состояние одной из главных трасс страны — Сигулдского шоссе (A2). По её словам, на участке ближе к столице уже долгое время не решается очевидная проблема.

На разделительной полосе трава местами доросла до роста первоклассника и выше, из-за чего ухудшается видимость. Это мешает как при разворотах, так и практически невозможно своевременно заметить животных, которые могут выбежать на дорогу.

Автовладелица указывает на парадокс: если в самоуправлениях штрафуют жителей за слишком длинную траву у домов и во дворах, то на одной из главных транспортных артерий страны именно «заросли» становятся угрозой для движения.

Опасность подтверждают и прецеденты. Так, прошлым летом аудит на трассе Лиепая–Рига, где происходили смертельные аварии, выявил, что причиной снижения безопасности были именно заросли травы и кустарника, ограничивающие обзор.

В государственном предприятии Latvijas Valsts ceļi пояснили, что на участке А2 покос травы проводился в мае и июне, однако из-за погодных условий её рост в этом году оказался значительно интенсивнее обычного.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:25 27.08.2025
СГД перехватит контроль за азартными играми
Bitnews.lv 6 минут назад
airBaltic откроет рейсы Рига–Каунас с марта 2026 года
Bitnews.lv 13 минут назад
Swedbank: рост потребления в Латвии стоит ждать только после 2025 года
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвия: поборемся с голодом в Африке
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: свобода слова не по тарифу
Sfera.lv 4 часа назад
Климат: и что же ж теперь Санте делать?
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: салака и треска станут продуктами класса «люкс»
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: неухоженные могилы будут отчуждать через три года
Sfera.lv 8 часов назад

Поезд из Риги в эстонский Тарту обещают оставить

Новости Латвии 14:19

Новости Латвии 0 комментариев

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Представители правительств Эстонии и Латвии во время встречи в эстонском Выру подтвердили, что проект Rail Baltic все еще может быть завершен к 2030 году, а железнодорожное сообщение с Ригой через Тарту и Валгу, запущенное в качестве пилотного проекта, может быть сохранено, пишет Postimees.

Читать
Загрузка

Туалеты в некоторых магазинах Lild стали платными

Важно 14:08

Важно 0 комментариев

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Покупатели заметили, что в магазинах Lidl, где раньше были бесплатные туалеты, теперь за пользование "удобствами" взимают 50 центов.

Читать

Правительство экономит на самых беззащитных: детям из интернатов и спецшкол не повышают содержание с 2007 года

Новости Латвии 14:00

Новости Латвии 0 комментариев

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

Дополнительное финансирование на содержание специальных учебных заведений в этом году не предусмотрено. Об этом свидетельствует ответ Министерства образования и науки, полученный агентством LETA.

Читать

airBaltic собирается летать в Каунас: правда, только через год

Новости Латвии 13:34

Новости Латвии 0 комментариев

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

В следующем летнем сезоне латвийская национальная авиакомпания "airBaltic" планирует открыть прямые рейсы между Ригой и Каунасом (Литва), сообщили агентству ЛЕТА в "airBaltic".

Читать

Латвийское предприятие получило международную страховую гарантию на открытие бизнеса в Кении

Бизнес 13:27

Бизнес 0 комментариев

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Латвийское предприятие SIA L.J. Linen, торгующее агропродукцией, планирует реализовать инвистиционный проект в Кении и уже получило страховую гарантию от политических и финансовых рисков на сумму 9 миллионов долларов (7,7 миллиона евро), сообщило агентству LETA Министерство финансов Латвии.

Читать

Очередной удар по рыбакам: рыбы в нашем море всё меньше, Еврокомиссия вводит новые ограничения

Важно 13:03

Важно 0 комментариев

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Европейская комиссия (ЕК) приняла законопроект о рыболовстве в Балтийском море на 2026 год, устанавливающий размер общих допустимых уловов и квоты, предусматривающие значительное сокращение вылова балтийской трески и сокращение вылова сельди в Рижском заливе, сообщило представительство Европейской комиссии в Латвии.

Читать

Трамп пригрозил России «экономической войной», если не увидит подвижек в переговорах Путина с Украиной

Мир 12:48

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

Президент США Дональд Трамп заявил о готовности ввести против России «очень серьезные» меры, если Владимир Путин не прекратит войну в Украине. По словам американского лидера, речь идет не о военном конфликте, а об «экономической войне», которая может серьезно ударить по российской экономике.

Читать