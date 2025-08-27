Трава в рост первоклассника”: водитель жалуется на угрозу для движения на шоссе Рига–Сигулда

На разделительной полосе трава местами доросла до роста первоклассника и выше, из-за чего ухудшается видимость. Это мешает как при разворотах, так и практически невозможно своевременно заметить животных, которые могут выбежать на дорогу.

Автовладелица указывает на парадокс: если в самоуправлениях штрафуют жителей за слишком длинную траву у домов и во дворах, то на одной из главных транспортных артерий страны именно «заросли» становятся угрозой для движения.

Опасность подтверждают и прецеденты. Так, прошлым летом аудит на трассе Лиепая–Рига, где происходили смертельные аварии, выявил, что причиной снижения безопасности были именно заросли травы и кустарника, ограничивающие обзор.

В государственном предприятии Latvijas Valsts ceļi пояснили, что на участке А2 покос травы проводился в мае и июне, однако из-за погодных условий её рост в этом году оказался значительно интенсивнее обычного.