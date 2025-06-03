Транзит сходит на нет: поток грузов через границу с Россией и Белоруссией продолжает сокращаться

Он добавил, что в направлении въезда поток грузовых транспортных средств на всех трех пунктах пересечения границы сократился почти на 25%.

На пограничном пункте Патерниеки поток грузовых транспортных средств в Беларусь за первые пять месяцев 2025 года сократился на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а поток в обратном направлении сократился на 23%.

При этом в Терехово въездной поток грузового транспорта сократился на 6%, а выездной - увеличился на 5%, а в Гребнево въездной поток грузового транспорта сократился на 35%, а выездной - на 9%.

По словам представителя ГПО, основными причинами снижения являются проверки санкционных товаров, а также действия сопредельных стран в местах пересечения границы. В этом году границу в Гребнево пересекали в основном грузовики, зарегистрированные в Литве, Латвии, России, Казахстане и Польше, в Патерниеки - грузовики, зарегистрированные в Литве, Латвии, Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане, а в Терехове - грузовики, зарегистрированные в Латвии, Литве, России, Узбекистане и Румынии.

"Фактически можно сказать, что на латвийских и литовских перевозчиков приходится достаточно большой процент от общего потока", - добавил Белый.

Что касается потока легковых автомобилей, то необходимо учитывать ограничения. В целом за первые пять месяцев этого года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поток легковых автомобилей на въезде через все три пункта пропуска сократился на 42 %, а на выезде - на 34 %. Однако он добавил, что, например, в Гребнево за первые пять месяцев этого года поток легковых автомобилей на выезд увеличился на 44% из-за более длительного пересечения границы в Терехово.

В то же время он сообщил, что в прошлом году молдавские операторы нерегулярных автобусов больше пользовались пограничным переходом Терехово, а в этом году интенсивнее используют границу с Беларусью, так как им удобнее и проще пользоваться этой границей, чтобы быстрее добраться до места назначения.

На заседании комитета депутаты поинтересовались гражданством пассажиров молдавских автобусов. Белый ответил, что в автобусах в основном едут молдавские граждане и что автобусы курсируют между Россией и Молдавией, а Латвия является транзитной страной.

Заместитель директора таможенного управления Службы государственных доходов Сандра Карклиня-Админе добавила, что таможенный контроль усилился в связи с геополитической ситуацией, в частности, в связи с нарушением санкций.

Она сообщила, что 60 % всех грузов проверяются на предмет нарушения санкций, а другие риски связаны, в частности, с контрабандой сигарет и провозом наличных через границу.

В 2024 году управление выявило около 8 000 нарушений санкций.