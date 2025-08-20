Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп: Зеленский и Путин уже договариваются о встрече

Редакция PRESS 20 августа, 2025 08:35

Мир 0 комментариев

План встречи президентов РФ и Украины находится в процессе разработки, утверждают в США. Кремль напрямую не подтверждает вероятность скорого саммита лидеров. Потенциальное место проведение переговоров пока не определено, пишет Deutsche Welle. 

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский находятся в процессе организации двухсторонней встречи для обсуждения прекращения войны, заявил во вторник, 19 августа, глава Белого дома Дональд Трамп. "У меня была очень успешная встреча с президентом Путиным. У меня была очень успешная встреча с президентом Зеленским, и теперь я подумал, что будет лучше, если они встретятся без меня, просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет", - сказал президент США в эфире радиопередачи The Mark Levin Show.

Ливитт: Путин обещал Трампу встретиться с Зеленским
Ранее готовность Путина к личной встрече с Зеленским подтвердила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт. По ее словам, план встречи президентов РФ и Украины сейчас находится "в процессе разработки", идет обсуждение "множества вариантов". "Оба лидера выразили готовность сесть (за стол переговоров - Ред.) друг с другом, и поэтому наша команда по национальной безопасности поможет обеим странам это сделать", - цитирует CNN заявление Ливитт на брифинге в Белом доме.

После переговоров в Вашингтоне с президентом Украины и европейскими политиками 18 августа Дональд Трамп анонсировал подготовку к встрече Путина и Зеленского в своей соцсети Truth Social. Вслед за встречей тет-а-тет состоятся трехсторонние переговоры, на которых будут "оба президента и я", написал глава Белого дома.

Москва не подтвердила планы Путина о встрече с Зеленским
В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" не стал подтверждать подготовку к прямым переговорам Путина с Зеленским. Он подчеркнул, что Москва не отказывается ни от каких форматов работы по урегулированию войны. Однако контакты на самом высоком уровне, по словам Лаврова, должны готовиться "максимально тщательно".

Место проведения саммита РФ-Украина пока не определено
Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французскому телеканалу LCI предложил провести мирный саммит в Женеве. После чего глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна открыта для проведения российско-украинских переговоров с участием Путина. По его словам, Берн готов предоставить президенту РФ иммунитет, чтобы того не задержали в стране по ордеру Международного уголовного суда в Гааге.

Как сообщает агентство Bloomberg, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем разговоре с Дональдом Трампом по итогам саммита по Украине в Вашингтоне предложил в качестве места проведения переговоров о мире Будапешт.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, по данным британского телеканала Sky News, выступила с инициативой провести встречу в Риме. "Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму, в частности Ватикану, но Путин предпочитает Женеву", - утверждает телеканал.

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

Важно 14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Загрузка

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

Важно 13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Новости Латвии 13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

Новости Латвии 13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Важно 12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

Важно 11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

