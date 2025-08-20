Трамп: Зеленский и Путин уже договариваются о встрече

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский находятся в процессе организации двухсторонней встречи для обсуждения прекращения войны, заявил во вторник, 19 августа, глава Белого дома Дональд Трамп. "У меня была очень успешная встреча с президентом Путиным. У меня была очень успешная встреча с президентом Зеленским, и теперь я подумал, что будет лучше, если они встретятся без меня, просто чтобы посмотреть, что из этого выйдет", - сказал президент США в эфире радиопередачи The Mark Levin Show.

Ливитт: Путин обещал Трампу встретиться с Зеленским

Ранее готовность Путина к личной встрече с Зеленским подтвердила пресс-секретарь Трампа Кэролайн Ливитт. По ее словам, план встречи президентов РФ и Украины сейчас находится "в процессе разработки", идет обсуждение "множества вариантов". "Оба лидера выразили готовность сесть (за стол переговоров - Ред.) друг с другом, и поэтому наша команда по национальной безопасности поможет обеим странам это сделать", - цитирует CNN заявление Ливитт на брифинге в Белом доме.

После переговоров в Вашингтоне с президентом Украины и европейскими политиками 18 августа Дональд Трамп анонсировал подготовку к встрече Путина и Зеленского в своей соцсети Truth Social. Вслед за встречей тет-а-тет состоятся трехсторонние переговоры, на которых будут "оба президента и я", написал глава Белого дома.

Москва не подтвердила планы Путина о встрече с Зеленским

В свою очередь министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью телеканалу "Россия-24" не стал подтверждать подготовку к прямым переговорам Путина с Зеленским. Он подчеркнул, что Москва не отказывается ни от каких форматов работы по урегулированию войны. Однако контакты на самом высоком уровне, по словам Лаврова, должны готовиться "максимально тщательно".

Место проведения саммита РФ-Украина пока не определено

Президент Франции Эмманюэль Макрон в интервью французскому телеканалу LCI предложил провести мирный саммит в Женеве. После чего глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что страна открыта для проведения российско-украинских переговоров с участием Путина. По его словам, Берн готов предоставить президенту РФ иммунитет, чтобы того не задержали в стране по ордеру Международного уголовного суда в Гааге.

Как сообщает агентство Bloomberg, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в своем разговоре с Дональдом Трампом по итогам саммита по Украине в Вашингтоне предложил в качестве места проведения переговоров о мире Будапешт.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони, по данным британского телеканала Sky News, выступила с инициативой провести встречу в Риме. "Зеленский и Трамп отдают предпочтение Риму, в частности Ватикану, но Путин предпочитает Женеву", - утверждает телеканал.