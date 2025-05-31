Трамп: Я удивлен и разочарован ударами РФ по Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что его удивляют воздушные атаки РФ по городам Украины, происходящие в тот момент, когда делегации стран должны проводить переговоры о мире. Об этом глава Белого дома заявил на пресс-конференции по случаю ухода Илона Маска с должности главы Департамента эффективности правительства (DOGE), прошедшей в пятницу, 30 мая.

"Мне пришлось увидеть вещи, которые меня очень удивили. Ракеты запускали по городам, таким как Киев, во время переговоров, которые, как мне казалось, были очень близки к окончанию," - заявил президент США.

По словам Трампа "мы почти решили проблему", но РФ запустила ракеты по городам Украины, из-за чего погибли люди. "Я увидел вещи, которые меня удивили. И мне не нравится, когда меня удивляют. Поэтому я очень разочарован," - констатировал американский лидер.

Трамп заявил, что за последнюю неделю в войне РФ против Украины погибло как минимум пять тысяч людей - "большинство были солдатами, но также это были люди, которые жили в маленьких городах по всей Украине". "Я бы хотел увидеть, что это прекратилось," - подчеркнул президент США.

Трамп: И Зеленский, и Путин - упрямые

Разговор на тему продолжающейся войны РФ против Украины начался после вопроса одного из журналистов о том, считает ли Трамп президента РФ Владимира Путина "хорошим или плохим парнем". Журналист упомянул, что администрация Трампа имеет дело с "очень упрямым Владимиром Путиным".

"Да. - согласился Трамп. И сразу же добавил. - И Зеленским. Зеленский тоже очень упрям."

После этого президент США заявил, что знаком с Путиным очень давно и прошел вместе с ним "через многое". Примером этого Трамп назвал расследования американских СМИ о предположительном вмешательстве РФ в предвыборную гонку в США в 2016 году, победу в которой одержал Трамп. Президент США обрушился с критикой на газету The New York Times, которая получила Пулитцеровскую премию за расследование, и подчеркнул, что подал на издание в суд. В конечном итоге он так и не ответил непосредственно на заданный вопрос.