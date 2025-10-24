Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 24. Октября Завтра: Modrite, Mudrite, Renate
Доступность

Трамп выбрал «средний по жёсткости» вариант санкций против России из трёх: СМИ

© Meduza.io 24 октября, 2025 10:34

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа представила ему три пакета санкций против России, когда он принял решение ввести ограничения. Они предполагали разные варианты «жесткости» мер, Трамп выбрал средний, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам собеседников WSJ, наиболее жесткий вариант включал санкции против российской промышленности и высшего руководства страны, средний вариант — против энергетического сектора, а наиболее мягкий — ограниченные меры (какие именно — не уточняется).

Терпение Трампа, как пишет WSJ, иссякло, когда он пришел к выводу, что Путин «попросту водит его за нос» и продолжал видеть кадры российских ударов по Украине. Через несколько часов после того, как Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште, Россия вновь нанесла удары по Украине, попав в том числе по зданию детского сада. По словам представителей администрации, Трамп не стал прямо комментировать эти удары, но они вызвали у него раздражение, даже несмотря на то, что временами ему казалось, что он добивается прогресса в отношениях с Путиным.

22 октября Минфин США объявил о новых санкциях против России, под которые попали крупнейшие нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл», а также их дочерние структуры, контрагентам которых теперь грозят вторичные санкции. Вместе с этим новые санкции (это уже 19-й пакет) также принял Евросоюз. Владимир Путин заявил, что ограничения «существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны». Трамп ответил: «Рад, что он так считает. Посмотрим, что будет через шесть месяцев».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:25 24.10.2025
Эстония: полиция останется police
Sfera.lv 2 часа назад
Прощай, жирная салака? Латвии «обрубают» салаку и треску
Bitnews.lv 3 часа назад
Российские самолеты вторглись в небо Литвы
Bitnews.lv 4 часа назад
Эстония: цены на жильё гонят молодёжь в село
Sfera.lv 4 часа назад
«Проживание в Латвии — это привилегия». И ее могут отнять
Bitnews.lv 6 часов назад
Латвия: бомжи должны, и очень даже много
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: мерч известного боксёра можно купить со скидкой
Sfera.lv 10 часов назад
Европа: депрессия косит наши ряды
Sfera.lv 11 часов назад

«Ride» снова разрешили работать, компания ожидает таких же требований к другим операторам

Важно 20:22

Важно 0 комментариев

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Центр по защите прав потребителей (PTAC) согласовал с оператором электровелосипедов общего пользования Ride Mobility ("Ride") новый механизм проверки возраста пользователей и разрешил компании возобновить оказание услуг, сообщается на сайте PTAC.

Читать
Загрузка

Латышским языком владеют 97% латвийцев, утверждает член правления Национального объединения

Важно 20:21

Важно 0 комментариев

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Депутат Сейма от Национального объединения Артурс Бутанс 23 октября  заявил в посте в X (Twitter), что в Латвии 97% жителей понимают и используют латышский язык. 

Читать

Каждый пятый латвиец считает себя бедным — Евростат

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Пятая часть жителей Латвии считает себя бедными — показал отчёт Eurostat за 2024 год. Согласно исследованию, 22 % латвийцев ощущают, что живут хуже большинства, тогда как средний показатель по Евросоюзу составляет 17,4 %.

Читать

Врачи: людям старше 60 лет нужны усиленные вакцины от гриппа

Азбука здоровья 19:03

Азбука здоровья 0 комментариев

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Иммунная система человека с возрастом теряет способность полноценно реагировать на прививки, поэтому после 60 лет обычные вакцины от гриппа перестают обеспечивать защиту на весь сезон. Для этой группы в Латвии уже третий год применяются усиленные дозы — они работают заметно эффективнее.

Читать

Поднял камешек на пляже и застрял на курорте

Важно 18:39

Важно 0 комментариев

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Известный в Литве бариста и предприниматель Арнас Урбанавичюс, основатель компании Kavos broliai («Кофейные братья»), оказался в сложной ситуации в Турции: его не выпускают из страны после того, как в багаже семьи был найден камень, который один из его сыновей нашёл на пляже.

Читать

Популярный латвийский музыкант экономит на шампуне. Почему?

Важно 18:38

Важно 0 комментариев

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Лидер группы “Dzeltenie pastnieki” Ингус Баушкенекс признался, что сегодня живёт очень скромно и тщательно следит за расходами. В интервью изданию “Privātā Dzīve” музыкант рассказал, что уже двадцать лет живёт в центре Риги, и именно аренда квартиры остаётся самым тяжёлым пунктом бюджета.

Читать

Ловят другие — а исчезает с нашего стола: Латвия пытается удержать треску и салаку на столе латвийцев

Новости Латвии 18:38

Новости Латвии 0 комментариев

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

Министр земледелия Армандс Краузе 27 октября отправится в Брюссель, где на заседании Совета министров сельского хозяйства и рыболовства ЕС будут обсуждаться квоты на вылов рыбы в Балтийском море в 2026 году. Главный вопрос — предложение Еврокомиссии сократить возможности вылова для латвийских рыбаков, несмотря на то, что крупнейший ущерб запасам наносят не они.

Читать