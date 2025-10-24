Трамп выбрал «средний по жёсткости» вариант санкций против России из трёх: СМИ

По словам собеседников WSJ, наиболее жесткий вариант включал санкции против российской промышленности и высшего руководства страны, средний вариант — против энергетического сектора, а наиболее мягкий — ограниченные меры (какие именно — не уточняется).

Терпение Трампа, как пишет WSJ, иссякло, когда он пришел к выводу, что Путин «попросту водит его за нос» и продолжал видеть кадры российских ударов по Украине. Через несколько часов после того, как Трамп отменил встречу с Путиным в Будапеште, Россия вновь нанесла удары по Украине, попав в том числе по зданию детского сада. По словам представителей администрации, Трамп не стал прямо комментировать эти удары, но они вызвали у него раздражение, даже несмотря на то, что временами ему казалось, что он добивается прогресса в отношениях с Путиным.

22 октября Минфин США объявил о новых санкциях против России, под которые попали крупнейшие нефтяные компании «Роснефть» и «Лукойл», а также их дочерние структуры, контрагентам которых теперь грозят вторичные санкции. Вместе с этим новые санкции (это уже 19-й пакет) также принял Евросоюз. Владимир Путин заявил, что ограничения «существенно не скажутся на экономическом самочувствии страны». Трамп ответил: «Рад, что он так считает. Посмотрим, что будет через шесть месяцев».