«Я разочарован в президенте Путине, очень разочарован в нем. Я собираюсь сократить те 50 дней, которые я ему дал, до меньшего числа, потому что я думаю, что уже знаю, что произойдет», — сказал Трамп. Он не пояснил, что именно он знает.

Президент США отметил, что уже несколько раз говорил с Путиным по телефону, но после этих разговоров войска РФ продолжали обстреливать украинские города и «убивать много людей». «Нам придется с этим разобраться», — заявил Трамп.

Примерно через час после этого заявления Трамп уточнил сроки нового ультиматума. «Я собираюсь установить новый дедлайн на 10 или 12 дней, начиная от сегодня», — сказал он.

Российские рынки негативно отреагировали на слова Трампа. Индекс Московской биржи после первого заявления президента США меньше чем за полчаса снизился на 1,5% — с 2777 до 2737 пунктов. После этого индекс вернулся к росту, однако вслед за уточнением Трампа о новом сроке дедлайна упал еще ниже — до отметки в 2730 пунктов.

О том, что у России есть 50 дней на прекращение огня, Трамп заявил 14 июля — одновременно он пообещал новые поставки оружия Украине. Он не пояснял, почему был установлен именно такой срок.

В случае отказа Москвы прекратить огонь Трамп обещал ввести пошлины в размере 100% на торговлю с США для всех стран, которые покупают энергоресурсы у Москвы. В число стран, которые могут попасть под эти ограничения, входят Китай и Индия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва относится к заявлениям Трампа как к «весьма серьезным» и «анализирует» их. Песков отмечал, что Путин может лично прокомментировать ультиматум Трампа, «если сочтет нужным». С тех пор этого так и не произошло.