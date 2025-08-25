Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 25. Августа Завтра: Ivonna, Ludis, Ludvigs, Patricija
Доступность

Трамп так и не ввел санкции против России и Путина. Стоит ли верить его новым угрозам?

Редакция PRESS 25 августа, 2025 12:34

Мир 0 комментариев

Дональд Трамп уже несколько месяцев угрожает Кремлю новыми санкциями, если Владимир Путин не остановит агрессию против Украины. Но ультиматумы истекают, дедлайны сдвигаются, а воз и ныне там: США не ввели ни одной новой санкции против России за все полгода правления Трампа. Стоит ли верить его угрозам? Ситуацию рассматривает русская служба BBC News. 

Трамп на днях в очередной раз дал Путину «еще пару недель» и пригрозил, что если прогресса на пути к миру не будет, он «примет очень важное решение».
«Я решу, что мы будем делать, — сказал Трамп. — Это будет очень важное решение о том, вводить или нет масштабные санкции или тарифы — а может и то, и другое. Или мы ничего не будем делать и скажем: разбирайтесь сами».

Пока что второй вариант выглядит вероятнее первого, говорят эксперты. Трамп все мягче относится к России: он тепло принял Путина на американской земле, после чего перестал требовать прекращения огня, а Белый дом принялся объяснять, что санкции контрпродуктивны и мешают, а не способсвтуют, мирному процессу.

Единственная санкция за войну в Украине, которую Трамп ввел после всех своих угроз, была направлена против Индии — за покупку российской нефти. Но и в этом эксперты увидели попытку выбить уступки в торговых переговорах с Индией, скорее чем инструмент давления на Путина.

Дополнительные пошлины Трампа против Индии вступают в силу на этой неделе, 27 августа, и в теории способны отбить у нее охоту покупать в России нефть — ее главный экспортный продукт.

Однако на практике маловероятно, что Россия потеряет Индию как покупателя, говорят эксперты. Они уверены, что Трамп скоро отменит и эти пошлины, а вместе с ними — единственную серьезную косвенную или прямую санкцию против Кремля, утвержденную в его второй срок у власти.

«Трамп периодически выражает недовольство Россией, но до сих пор не принял никаких мер, чтобы заставить Россию прекратить войну. Все давление было направлено на Украину. Угрозы ввести санкции против России так и не были реализованы», — отмечает Рут Дейермонд, эксперт по России из Королевского колледжа Лондона.


Почему США не вводят новые санкции


Конгресс даже подготовил законопроект, позволяющий Трампу ввести «сокрушительные санкции», напоминает Рут Дейермонд, но в итоге его положили под сукно под предлогом того, что Белый дом и без нового закона обрушит на Россию всю санкционную мощь крупнейшей в мире американской экономики.
«Однако никаких мер принято не было. А когда Трампа убедили наконец назвать дату введения новых санкций, он в этот день вместо санкций объявил, что пригласил Путина на Аляску».

После памятного саммита Белый дом объяснил, что вопрос о санкциях снят с повестки дня.
«Если мир будет невозможен, а война будет продолжаться и будут тысячами гибнуть люди, то у президента есть возможность ввести новые санкции», — сказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS.

«Но если санкции ввести сейчас, на этом переговоры и закончатся. Фактически мы получим еще как минимум год-полтора войны, смерти и разрушений. К сожалению, этим все может закончиться, но мы такого не хотим».


А чего тогда хочет Белый дом?
«Трамп и его окружение, похоже, не считают Россию препятствием на пути к миру в Украине. Они считают ее войну с Украиной препятствием на пути к миру с Россией, — пишет Рут Дейермонд. — Для Трампа главной целью является не прекращение войны, а возобновление отношений с Россией».


Что может сделать Трамп?

Но если Трамп вдруг передумает, разозлится и решит наказать Путина за несговорчивость — какие санкции у него в запасе?
Главный неиспользованный козырь — конфискация примерно 300 млрд долларов замороженных валютных резервов России. Но он в руках европейцев, поскольку Путин еще до войны вывел все деньги из враждебной на тот момент Америки в Европу.

Поэтому у Трампа остается лишь одна убойная мера — вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов.

Экспорт нефти и газа позволяет Кремлю финансировать войну. США давно ввели полное эмбарго, а Европа — частичное, однако Россия перенаправила поставки в Китай и Индию и продолжает продавать относительно небольшие объемы на европейском рынке, прежде всего в Венгрии и Словакии, где власти лояльны Путину.
Трамп сделал первый шаг на пути к вторичным санкциям и объявил, что введет с 27 августа дополнительную 25% пошлину на импорт индийских товаров в США, если Индия не прекратит покупать нефть в России.\

«Сразу после этого объявления Путин запросил встречу со спецпосланником Трампа. Совпадение? Я почти уверена, что нет», — сказала Татьяна Митрова, эксперт по российской энергетике из Центра мировой энергетической политики Колумбийского университета.

 Так все и задумывали американцы, когда вводили потолок цен на российскую нефть. Теперь они же за это же и угрожают Индию наказать
«Это поворотный момент и действительно болезненная угроза. Я уверена, что индийская нефтяная карта сыграла свою роль», — говорит Митрова. Доходы России и без того снижаются вслед за ценами на нефть, и потеря второго после Китая крупнейшего покупателя в виде Индии была бы болезненной для Кремля.

Сыграет ли индийская карта снова?

Однако одно дело — вызвать Путина на разговор, совсем другое — убедить его прекратить войну.

Сомнения есть даже в том, что угроза Трампа будет реализована и Индии придется выбирать — американский рынок или российская нефть с небольшой скидкой, говорит спец по американским санкциям и коллега Митровой из Колумбийского университета Ричард Нефью.

«Скорее всего, тарифы так и не вступят в силу, а если вступят, то ненадолго, а потом Трамп их приостановит через неделю-другую», — сказал Нефью, ранее отвечавший за иранские санкции в Госдепе США.

Россия, нефть и война были лишь предлогом для введения этих пошлин, соглашается бывший чиновник минторга США, а ныне эксперт исследовательского центра CSIS Билл Райнш. Истинная причина — несговорчивость Индии в торговых переговорах с Трампом, уверен он.

У США к Индии три претензии, напоминает его коллега из CSIS Филип Лак, бывший экономист Госдепа США в администрации Джо Байдена. Во-первых, высокие пошлины на импорт американских товаров. Во-вторых, неготовность открывать свой рынок для американской сельскохозяйственной продукции. И только в-третьих — покупка нефти у России.

Поэтому пошлины против Индии как способ заставить Путина остановить войну вызывают вопросы.

«Если другие проблемы на торговых переговорах будут сняты, то вопрос о российской нефти, возможно, потеряет актуальность, — сказал он. — И в целом, если бы главной и единственной целью было нанести ущерб России и убрать ее нефть с рынка, то тут есть более простые способы и другие инструменты».
К тому же, если Индия вдруг в одночасье перестанет покупать российскую нефть, мировые цены на нее вырастут примерно в полтора раза, или на 30 долларов за баррель, полагает Митрова. Китай не купит эти объемы ввиду политики диверсификации поставок, а другие покупатели испугаются гнева Трампа.

Такой скачок цен на нефть противоречит заявленной цели Трампа снизить стоимость бензина для американцев.

Более того, Индия — важный, но далеко не главный покупатель российской нефти. Ключевой партнер Кремля — Китай. А отношения с Си Цзиньпином Трамп портит еще неохотнее, чем с Путиным. В торговой войне США и Китая сейчас перемирие — вплоть до возможной встречи Трампа с Си в конце октября на саммите АСЕАН в Малайзии.

Давить особо нечем


А если не вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов, то набор инструментов для давления на Путина у Трампа ограничен, говорит эксперт по американским санкциям Ричард Нефью.

«В конечном счете все сводится к вопросу о том, остаются ли санкции эффективным средством давления на Россию с целью прекращения войны? Если не нефть и не экспорт энергоресурсов, есть ли у нас другие инструменты, способные заставить Россию изменить стратегический курс?»

Трамп думал, что все будет проще, говорит Нефью. Он лично встретится с Путиным, и война закончится. Но вышло совсем не так, и что теперь делать — неясно. Путин продолжает воевать в расчете на победу и капитуляцию Украины, что было очевидно с самого начала, удивляется Билл Райнш из CSIS.

«Во всей этой истории с Россией меня смущает одно. Почему у Трампа ушло столько времени, чтобы понять, что Путин хочет не перемирия — он хочет победы? Думаю, это было очевидно почти всем уже давно, и, кажется, наконец и он это понял».

А время упущено. Ведь санкции — это игра в кошки-мышки, делится Райнш собственным опытом работы в экспортном контроле. Пока Америка взяла на полгода паузу, Россия продолжала обустраивать пути обхода ограничений. Без ответных мер со стороны США с каждым днем эффективность действующих санкций снижается.

«На любой ваш ход всегда есть ответный. Они найдут способ продавать нефть в обход санкций. Так что это постоянная игра в кошки-мышки, и нам всегда нужно быть начеку».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 13:55 25.08.2025
Латвия: зимой будем есть заграничную картошку
Sfera.lv 49 минут назад
Вэнс: завершение войны в Украине может занять от трёх до шести месяцев
Bitnews.lv 1 час назад
Балтия: электрокабель Estlink 1 отключат на неделю
Sfera.lv 3 часа назад
Трамп грозит Кремлю санкциями, но дальше слов дело не идет
Bitnews.lv 4 часа назад
Осужденные бизнесмены поставляли армии обувь под видом мебели
Bitnews.lv 4 часа назад
Сельские магазины жалуются на последствия новых ограничений на продажу алкоголя
Bitnews.lv 4 часа назад
Попытка подкупа МВД связана с делом россиянина Мищенко
Bitnews.lv 4 часа назад
Латвия потратила почти 6 млн евро на имидж, но эффект неясен
Bitnews.lv 4 часа назад

«Оптимистичной картины не вырисовывается»: евродепутат Зиле о долгах наших тяжких и политике Силини

Важно 13:48

Важно 0 комментариев

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Читать
Загрузка

Цель — затруднить открытие филиалов прокремлевских СМИ: Pietiek о сомнительном семинаре с сомнительными экспертами

Важно 13:40

Важно 0 комментариев

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

Читать

Вэнс: Трампу нужно еще 6 месяцев, чтобы убедить Путина завершить войну

Мир 13:40

Мир 0 комментариев

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

Читать

На деньги уже не обменяют? Странная идея с депозитными стаканами опечалила народ

Важно 13:34

Важно 0 комментариев

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Читать

На создание имиджа Латвии ушло 6 миллионов евро. Результат неизвестен

Новости Латвии 13:15

Новости Латвии 0 комментариев

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Читать

Минимальная зарплата в 2026 году определена в 780 евро. Стоит ли ожидать роста?

Важно 12:54

Важно 0 комментариев

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

Читать

На стихах столько заработала? Какие накопления задекларировала Ланга

Важно 12:47

Важно 0 комментариев

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

Читать