Трамп так и не ввел санкции против России и Путина. Стоит ли верить его новым угрозам?

Трамп на днях в очередной раз дал Путину «еще пару недель» и пригрозил, что если прогресса на пути к миру не будет, он «примет очень важное решение».

«Я решу, что мы будем делать, — сказал Трамп. — Это будет очень важное решение о том, вводить или нет масштабные санкции или тарифы — а может и то, и другое. Или мы ничего не будем делать и скажем: разбирайтесь сами».

Пока что второй вариант выглядит вероятнее первого, говорят эксперты. Трамп все мягче относится к России: он тепло принял Путина на американской земле, после чего перестал требовать прекращения огня, а Белый дом принялся объяснять, что санкции контрпродуктивны и мешают, а не способсвтуют, мирному процессу.

Единственная санкция за войну в Украине, которую Трамп ввел после всех своих угроз, была направлена против Индии — за покупку российской нефти. Но и в этом эксперты увидели попытку выбить уступки в торговых переговорах с Индией, скорее чем инструмент давления на Путина.



Дополнительные пошлины Трампа против Индии вступают в силу на этой неделе, 27 августа, и в теории способны отбить у нее охоту покупать в России нефть — ее главный экспортный продукт.

Однако на практике маловероятно, что Россия потеряет Индию как покупателя, говорят эксперты. Они уверены, что Трамп скоро отменит и эти пошлины, а вместе с ними — единственную серьезную косвенную или прямую санкцию против Кремля, утвержденную в его второй срок у власти.

«Трамп периодически выражает недовольство Россией, но до сих пор не принял никаких мер, чтобы заставить Россию прекратить войну. Все давление было направлено на Украину. Угрозы ввести санкции против России так и не были реализованы», — отмечает Рут Дейермонд, эксперт по России из Королевского колледжа Лондона.



Почему США не вводят новые санкции



Конгресс даже подготовил законопроект, позволяющий Трампу ввести «сокрушительные санкции», напоминает Рут Дейермонд, но в итоге его положили под сукно под предлогом того, что Белый дом и без нового закона обрушит на Россию всю санкционную мощь крупнейшей в мире американской экономики.

«Однако никаких мер принято не было. А когда Трампа убедили наконец назвать дату введения новых санкций, он в этот день вместо санкций объявил, что пригласил Путина на Аляску».

После памятного саммита Белый дом объяснил, что вопрос о санкциях снят с повестки дня.

«Если мир будет невозможен, а война будет продолжаться и будут тысячами гибнуть люди, то у президента есть возможность ввести новые санкции», — сказал госсекретарь США Марко Рубио в интервью CBS.

«Но если санкции ввести сейчас, на этом переговоры и закончатся. Фактически мы получим еще как минимум год-полтора войны, смерти и разрушений. К сожалению, этим все может закончиться, но мы такого не хотим».



А чего тогда хочет Белый дом?

«Трамп и его окружение, похоже, не считают Россию препятствием на пути к миру в Украине. Они считают ее войну с Украиной препятствием на пути к миру с Россией, — пишет Рут Дейермонд. — Для Трампа главной целью является не прекращение войны, а возобновление отношений с Россией».



Что может сделать Трамп?

Но если Трамп вдруг передумает, разозлится и решит наказать Путина за несговорчивость — какие санкции у него в запасе?

Главный неиспользованный козырь — конфискация примерно 300 млрд долларов замороженных валютных резервов России. Но он в руках европейцев, поскольку Путин еще до войны вывел все деньги из враждебной на тот момент Америки в Европу.

Поэтому у Трампа остается лишь одна убойная мера — вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов.

Экспорт нефти и газа позволяет Кремлю финансировать войну. США давно ввели полное эмбарго, а Европа — частичное, однако Россия перенаправила поставки в Китай и Индию и продолжает продавать относительно небольшие объемы на европейском рынке, прежде всего в Венгрии и Словакии, где власти лояльны Путину.

Трамп сделал первый шаг на пути к вторичным санкциям и объявил, что введет с 27 августа дополнительную 25% пошлину на импорт индийских товаров в США, если Индия не прекратит покупать нефть в России.\

«Сразу после этого объявления Путин запросил встречу со спецпосланником Трампа. Совпадение? Я почти уверена, что нет», — сказала Татьяна Митрова, эксперт по российской энергетике из Центра мировой энергетической политики Колумбийского университета.



Так все и задумывали американцы, когда вводили потолок цен на российскую нефть. Теперь они же за это же и угрожают Индию наказать

«Это поворотный момент и действительно болезненная угроза. Я уверена, что индийская нефтяная карта сыграла свою роль», — говорит Митрова. Доходы России и без того снижаются вслед за ценами на нефть, и потеря второго после Китая крупнейшего покупателя в виде Индии была бы болезненной для Кремля.

Сыграет ли индийская карта снова?

Однако одно дело — вызвать Путина на разговор, совсем другое — убедить его прекратить войну.

Сомнения есть даже в том, что угроза Трампа будет реализована и Индии придется выбирать — американский рынок или российская нефть с небольшой скидкой, говорит спец по американским санкциям и коллега Митровой из Колумбийского университета Ричард Нефью.

«Скорее всего, тарифы так и не вступят в силу, а если вступят, то ненадолго, а потом Трамп их приостановит через неделю-другую», — сказал Нефью, ранее отвечавший за иранские санкции в Госдепе США.

Россия, нефть и война были лишь предлогом для введения этих пошлин, соглашается бывший чиновник минторга США, а ныне эксперт исследовательского центра CSIS Билл Райнш. Истинная причина — несговорчивость Индии в торговых переговорах с Трампом, уверен он.

У США к Индии три претензии, напоминает его коллега из CSIS Филип Лак, бывший экономист Госдепа США в администрации Джо Байдена. Во-первых, высокие пошлины на импорт американских товаров. Во-вторых, неготовность открывать свой рынок для американской сельскохозяйственной продукции. И только в-третьих — покупка нефти у России.

Поэтому пошлины против Индии как способ заставить Путина остановить войну вызывают вопросы.

«Если другие проблемы на торговых переговорах будут сняты, то вопрос о российской нефти, возможно, потеряет актуальность, — сказал он. — И в целом, если бы главной и единственной целью было нанести ущерб России и убрать ее нефть с рынка, то тут есть более простые способы и другие инструменты».

К тому же, если Индия вдруг в одночасье перестанет покупать российскую нефть, мировые цены на нее вырастут примерно в полтора раза, или на 30 долларов за баррель, полагает Митрова. Китай не купит эти объемы ввиду политики диверсификации поставок, а другие покупатели испугаются гнева Трампа.

Такой скачок цен на нефть противоречит заявленной цели Трампа снизить стоимость бензина для американцев.

Более того, Индия — важный, но далеко не главный покупатель российской нефти. Ключевой партнер Кремля — Китай. А отношения с Си Цзиньпином Трамп портит еще неохотнее, чем с Путиным. В торговой войне США и Китая сейчас перемирие — вплоть до возможной встречи Трампа с Си в конце октября на саммите АСЕАН в Малайзии.

Давить особо нечем



А если не вторичные санкции против покупателей российских энергоресурсов, то набор инструментов для давления на Путина у Трампа ограничен, говорит эксперт по американским санкциям Ричард Нефью.



«В конечном счете все сводится к вопросу о том, остаются ли санкции эффективным средством давления на Россию с целью прекращения войны? Если не нефть и не экспорт энергоресурсов, есть ли у нас другие инструменты, способные заставить Россию изменить стратегический курс?»

Трамп думал, что все будет проще, говорит Нефью. Он лично встретится с Путиным, и война закончится. Но вышло совсем не так, и что теперь делать — неясно. Путин продолжает воевать в расчете на победу и капитуляцию Украины, что было очевидно с самого начала, удивляется Билл Райнш из CSIS.

«Во всей этой истории с Россией меня смущает одно. Почему у Трампа ушло столько времени, чтобы понять, что Путин хочет не перемирия — он хочет победы? Думаю, это было очевидно почти всем уже давно, и, кажется, наконец и он это понял».

А время упущено. Ведь санкции — это игра в кошки-мышки, делится Райнш собственным опытом работы в экспортном контроле. Пока Америка взяла на полгода паузу, Россия продолжала обустраивать пути обхода ограничений. Без ответных мер со стороны США с каждым днем эффективность действующих санкций снижается.

«На любой ваш ход всегда есть ответный. Они найдут способ продавать нефть в обход санкций. Так что это постоянная игра в кошки-мышки, и нам всегда нужно быть начеку».