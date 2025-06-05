Трамп рассказал о разговоре с Путиным и его желании ответить на «Паутину»

«Я только что закончил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Разговор длился примерно 1 час 15 минут. Мы обсудили нападение Украины на российские самолеты, а также различные другие нападения, которые совершались обеими сторонами», — написал он в своей соцсети Truth Social.

Трамп заявил, что это был хороший разговор, но «не такой, который приведет к немедленному миру».

«Президент Путин очень решительно заявил, что он будет вынужден ответить на недавнее нападение на аэродромы. Мы также обсудили Иран и тот факт, что время для принятия Ираном решения по ядерному оружию, которое должно быть принято быстро, истекает», — добавил Трамп.