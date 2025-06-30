Трамп призвал республиканцев быстрее принять закон об «адских санкциях» против России

По словам Грэма, Трамп во время их совместной игры в гольф заявил: «Пора двигаться вперед с вашим законопроектом». Речь идет о пакете так называемых «адских санкций», рассмотрение которого в сенате ожидается после краткого перерыва 7 июля. Законопроект уже получил поддержку 84 из 100 сенаторов.

Грэм пояснил, что в случае принятия закона 500-процентные пошлины будут вводиться на товары из стран, которые продолжают закупать российскую продукцию, не оказывая при этом помощи Украине. В качестве примера он назвал Индию и Китай, на которые, по его словам, приходится до 70% экспорта российской нефти. По мнению сенатора, такие меры должны «остановить военную машину Путина».

Он также отметил, что санкции не вступят в силу автоматически — окончательное решение о применении новых ограничений будет принимать президент. «Но мы дадим президенту Трампу инструмент, которого у него пока нет», — подчеркнул Грэм. Он добавил, что цель инициативы — подтолкнуть президента России Владимира Путина к переговорам.

Ранее Трамп заявлял, что не спешит вводить новые санкции, поскольку рассчитывает на возможность заключения мирного соглашения по Украине. Он напомнил, что санкции — это «не улица с односторонним движением» и что они обходятся США «в круглую сумму». По данным Reuters, ранее Трамп просил сенаторов-республиканцев отложить голосование по «адскому» санкционному пакету.

Госсекретарь США Марко Рубио со своей стороны отметил, что чрезмерное давление может затруднить диалог с Москвой. «Если мы просто введем новые санкции, мы, вероятно, потеряем возможность говорить о прекращении огня. А кто тогда будет вести переговоры?» — заявил он. При этом Рубио заверил, что президент Трамп «знает, когда наступит подходящее время для действий».