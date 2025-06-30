Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 30. Июня Завтра: Mareks, Talivaldis
Доступность

Трамп призвал республиканцев быстрее принять закон об «адских санкциях» против России

Редакция PRESS 30 июня, 2025 13:19

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп поддержал продвижение законопроекта о новых санкциях против России. Об этом сообщил сенатор-республиканец Линдси Грэм в интервью телеканалу ABC News.

По словам Грэма, Трамп во время их совместной игры в гольф заявил: «Пора двигаться вперед с вашим законопроектом». Речь идет о пакете так называемых «адских санкций», рассмотрение которого в сенате ожидается после краткого перерыва 7 июля. Законопроект уже получил поддержку 84 из 100 сенаторов.

Грэм пояснил, что в случае принятия закона 500-процентные пошлины будут вводиться на товары из стран, которые продолжают закупать российскую продукцию, не оказывая при этом помощи Украине. В качестве примера он назвал Индию и Китай, на которые, по его словам, приходится до 70% экспорта российской нефти. По мнению сенатора, такие меры должны «остановить военную машину Путина».

Он также отметил, что санкции не вступят в силу автоматически — окончательное решение о применении новых ограничений будет принимать президент. «Но мы дадим президенту Трампу инструмент, которого у него пока нет», — подчеркнул Грэм. Он добавил, что цель инициативы — подтолкнуть президента России Владимира Путина к переговорам.

Ранее Трамп заявлял, что не спешит вводить новые санкции, поскольку рассчитывает на возможность заключения мирного соглашения по Украине. Он напомнил, что санкции — это «не улица с односторонним движением» и что они обходятся США «в круглую сумму». По данным Reuters, ранее Трамп просил сенаторов-республиканцев отложить голосование по «адскому» санкционному пакету.

Госсекретарь США Марко Рубио со своей стороны отметил, что чрезмерное давление может затруднить диалог с Москвой. «Если мы просто введем новые санкции, мы, вероятно, потеряем возможность говорить о прекращении огня. А кто тогда будет вести переговоры?» — заявил он. При этом Рубио заверил, что президент Трамп «знает, когда наступит подходящее время для действий».

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0) 17 реакций
Комментарии (0) 17 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 18:40 30.06.2025
Пенсионеры, мосты и оружие загнали латвийский госбюджет в минус
Bitnews.lv 9 минут назад
«Пересмотр бюрократических процессов — путь в госуправлении для сокращения расходов»
Sfera.lv 56 минут назад
Рижскому транспорту запретят стоянки во время Праздника песни и танца школьной молодежи
Bitnews.lv 1 час назад
Rīgas siltums заявила о готовности уменьшить запланирование повыше тарифов на осень
Bitnews.lv 1 час назад
Рижскую окружную дорогу будут ремонтировать до конца лета
Bitnews.lv 2 часа назад
ЕЦБ записал ИИ в инфляционные риски
Bitnews.lv 2 часа назад
Мошенники продолжают выманивать деньги у доверчивых латвийцев
Sfera.lv 4 часа назад
ChatGPT «убил» треть вакансий
Sfera.lv 5 часов назад

Начать с себя: Силиня — о заморозке зарплат руководителям государства

Новости Латвии 18:43

Новости Латвии 0 комментариев

Коалиция готова работать над вопросом о замораживании зарплат выборных государственных должностных лиц и министров, а также финансирования партий, заявила журналистам в понедельник после заседания коалиционных партий премьер-министр Эвика Силиня.

Коалиция готова работать над вопросом о замораживании зарплат выборных государственных должностных лиц и министров, а также финансирования партий, заявила журналистам в понедельник после заседания коалиционных партий премьер-министр Эвика Силиня.

Читать
Загрузка

В больнице Страдиня проведена уникальная операция по удалению опухоли: подробности

Новости Латвии 18:34

Новости Латвии 0 комментариев

В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) впервые в Латвии проведена уникальная операция пациенту с опухолью, впервые в Латвии с использованием самого современного нейроэндоскопического оборудования, сообщили в учреждении.

В Клинической университетской больнице имени Паула Страдиня (PSKUS) впервые в Латвии проведена уникальная операция пациенту с опухолью, впервые в Латвии с использованием самого современного нейроэндоскопического оборудования, сообщили в учреждении.

Читать

Это не удобный бонус, а основа доверия общества: юрист критикует очередной «электронный» провал

Латышские СМИ 18:15

Латышские СМИ 0 комментариев

Юрист и политик Вилорс Ейхманис на pietiek.com называет дигитализацию государственных услуг - полным провалом и разбазариванием миллионов.

Юрист и политик Вилорс Ейхманис на pietiek.com называет дигитализацию государственных услуг - полным провалом и разбазариванием миллионов.

Читать

Праздник песни: парковка в Риге существенно ограничена почти на 2 недели

Важно 18:04

Важно 0 комментариев

С приближением 13-го Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи во многих местах Риги вступают в силу дополнительные запреты на остановку и парковку, сообщила агентству LETA координатор проектов Департамента внешних коммуникаций самоуправления Лелде Рудзика.

С приближением 13-го Латвийского праздника песни и танца школьной молодежи во многих местах Риги вступают в силу дополнительные запреты на остановку и парковку, сообщила агентству LETA координатор проектов Департамента внешних коммуникаций самоуправления Лелде Рудзика.

Читать

Не более трех человек в год: изменится порядок обучения водителей с «белыми правами»

Выбор редакции 17:55

Выбор редакции 0 комментариев

В Латвии в следующем году могут вступить в силу более строгие требования к лицам, желающим индивидуально обучать будущих водителей, которым выдано разрешение на обучение вождению, так называемые "белые права", сообщили агентству ЛЕТА в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

В Латвии в следующем году могут вступить в силу более строгие требования к лицам, желающим индивидуально обучать будущих водителей, которым выдано разрешение на обучение вождению, так называемые "белые права", сообщили агентству ЛЕТА в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD).

Читать

«Rīgas siltums» выразило готовность пересмотреть и снизить тарифы в новом сезоне

Важно 17:46

Важно 0 комментариев

Министерство экономики попросило АО "Rīgas siltums" пересмотреть запланированное повышение тарифа на теплоэнергию, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр экономики Виктор Валайнис.

Министерство экономики попросило АО "Rīgas siltums" пересмотреть запланированное повышение тарифа на теплоэнергию, сообщил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр экономики Виктор Валайнис.

Читать

Европа снова бьет температурные рекорды. И в странах Балтии жара на подходе

Важно 17:30

Важно 0 комментариев

Жаркая погода охватила большую часть европейского континента в конце минувшей недели — власти многих стран выпустили экстренные предупреждения, в то время как температура продолжает расти и может побить новые рекорды. Во Франции и в Турции пожарные уже второй день борются с лесными пожарами.

Жаркая погода охватила большую часть европейского континента в конце минувшей недели — власти многих стран выпустили экстренные предупреждения, в то время как температура продолжает расти и может побить новые рекорды. Во Франции и в Турции пожарные уже второй день борются с лесными пожарами.

Читать