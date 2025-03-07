«Трамп перешёл на сторону Путина. И что нам теперь делать?» Размышляет Бен Латковскис

Европа находится в состоянии глубокого замешательства. Хотя все заранее прекрасно знали об эксцентричности Дональда Трампа, очевидно, что реальность намного превосходит даже самые худшие прогнозы. Трамп, по сути, открыто встал на сторону Путина, причем не только в вопросе войны в Украине, но и в вопросах видения мира. Другими словами, Трамп отходит от так называемой демократии Запада и присоединяется к деспотии Востока.

В западном мире, однако, это видение известно под другим названием: «Темное просвещение» или неореакционное движение (NRx). В авангарде этого движения стоят идеолог, «профессор Дугин» Запада Кертис Джарвин, а также миллиардеры Питер Тиль и Илон Маск. За Трампом и Вэнсом стоит эта NRx-революция, которая последовательно движется к целям, изложенным в манифесте 2025 года, опубликованном в прошлом году.

Демократия - прошлый век

Разговоры о том, что Трамп действует совершенно хаотично, что нет смысла прислушиваться к его словам, потому что в один день он говорит одно, а в другой - совсем другое, основаны лишь на деталях, а не на главном. Трамп и его команда преследуют эту программу NRx или «2025» с необычайной решимостью. Согласно этой идеологии, демократия, либерализм исчерпали себя. Это якобы прошлый век.

В XXI веке миром будет править технократический авторитаризм. Именно этим сейчас занимается Путин, а до него, в Сингапуре, Ли Куан Ю. Согласно этой программе, 250 лет демократии в Соединенных Штатах подходят к концу, и мысль о том, что Трамп через четыре года покинет Белый дом и будет наслаждаться спокойной старостью, нравится только тем, кто живет в собственных иллюзиях.

Проблема Европы (и Запада в целом) в том, что ее политики упорно не желают видеть то, что находится на самом верху: произошел совершенно исторический перелом - США отделились от западного мира. Для президента Франции Эммануэля Макрона, премьер-министра Великобритании Кейра Стармера ехать сейчас в Вашингтон и пытаться образумить Трампа - это примерно то же самое, что в сентябре 1939 года ехать к Сталину и говорить ему, чтобы он перестал дружить с Гитлером.

Трамп предпочитает брать пример с Путина, а не с этих Макронов, Стармеров и прочих лидеров ушедшей эпохи (в понимании Трампа). Трамп не отвернулся от Украины и Европы. Он сделал гораздо больше. Трамп открыто встал на сторону Путина против Украины и Европы, чтобы сыграть свою роль в установлении «нового порядка» и разделении мира.

Европейские политики не хотят этого признавать. Они не хотят жить в этом новом мире и упорно отказываются признавать эту реальность. Они продолжают обманывать себя, рационализируя действия Трампа в соответствии со своими западными стандартами. Например, они объясняют сближение Трампа с Путиным желанием якобы вырвать Россию из китайской орбиты, а не стремлением самого Трампа присоединиться к этому клубу авторитарных лидеров в соответствии с программой «2025».

Однако этому самообману есть простое объяснение. Новая реальность полностью переворачивает картину мира с ног на голову. Как только эта реальность будет осознана, она заставит европейских лидеров действовать быстро и решительно, вывести себя из зоны комфорта. Конечно, обращение Макрона к нации в среду вечером было робкой попыткой сделать это.

Переход к мышлению военного времени

В эти дни я разговаривал с несколькими экспертами, имеющими большой опыт общения с западными политиками, именно по этому вопросу: готовы ли западные (западноевропейские) политики начать предпринимать реальные действия или же они просто готовы продолжать свое любимое трепание языком. То есть засунуть голову в песок, закрыть глаза на надвигающуюся опасность и ограничиться красивыми речами о мире и обещаниями помочь Украине.

К сожалению, мнение тех, кто имел больше контактов с западными политиками, чем я, не внушает оптимизма. Это полностью совпадает с мнением, высказанным Артисом Пабриксом: они все еще не способны мыслить категориями военного времени. [Напомним, что именно в то время, как Пабрикс был главой министерства обороны ЛР, в нем попытались осуществить сделку по закупке продовольствия для латвийской армии на 200 млн. евро у какой-то непонятной конторы. Видимо, по мнению Пабрикса это и означает «мыслить категориями военного времени». – press.lv] Это означает то, о чем говорил Пабрикс в той же программе: Украину предают. Мы должны это понять и признать.

Давайте вспомним, что сказал генеральный секретарь НАТО Марк Рит 12 декабря 2024 года в Брюсселе, в роскошном Concert Noble, в одной из своих первых речей на новом посту: «Я беспокоюсь о завтрашнем дне. Угроза надвигается на нас на полной скорости. То, что происходит в Украине, может произойти и у нас. Пора переходить к военному мышлению».

Спустя три месяца стало ясно, что переход к мышлению военного времени происходит слишком медленно. Даже сам Райт за эти месяцы стал гораздо более «осторожным». То есть ближе к позиции Трампа и Ко. Это говорит о том, что без Вашингтона не обойтись. Даже если в Белом доме сидит друг и союзник Путина.

Я уже упоминал, что те, кто смотрит на Трампа без иллюзий, часто пытаются найти в его действиях рациональные мотивы и даже желательные решения, как у Гитлера, Путина и им подобных. При этом постоянно ссылаются на эксцессы либеральных левых, которые привели этих автократов к власти.

Как будто это как-то оправдывает этих Гитлеров, Путиных и Трампов. С прямым лицом говорится, что внешняя политика Трампа, его отношение к Украине, Канаде, Дании отвратительны, но то, что он делает у себя дома, - это нечто другое. Что-то хорошее и что-то стоящее. Европа должна делать то же самое.

Они уже делают это. Орбан, Фико. Другие готовы занять аналогичную позицию. Единственное, авторитаризм, авторитарные движения и действия их лидеров должны оцениваться в целом по внутренним правилам этой авторитарной системы, а не по каким-то демократическим критериям. Как только эти системы оцениваются как единое целое, все эти «это с одной стороны, а это с другой» и так далее исчезают.

До скандала в Овальном кабинете Белого дома трампофилы восхваляли «блестящую» речь Вэнса в Мюнхене о заблудшей Европе, Европе левых, которую необходимо вычистить из авгиевых конюшен либерализма. Забывая о том, что в авторитарной системе чистка конюшен означает нечто совсем иное, чем в демократической. А именно: усиление репрессий и освобождение от «сдерживающих оков демократии» (реальных, а не формальных выборов).

Мы там же, где были 90 лет назад

Все эти очистители Европы, называющие основные ценности Европы левым бредом, а Трампа - лидером этого очищения, на самом деле призывают к освобождению Европы от самой Европы, потому что у Европы нет других ценностей, кроме гуманизма, прав человека, демократии, либерализма в самом широком смысле этого слова. Большинство сегодняшних поклонников Трампа, Маска и Ко вряд ли будут рады жить в мире, в котором победили революционеры NRx. Как и те латышские коммунисты, которые в 1940 году с неподдельной радостью приветствовали освободителей от ига одиозного диктатора Улманиса, но впоследствии были вынуждены жить в суровых условиях этих «освободителей», жестокость которых намного превосходила жестокость режима Улманиса.

Сейчас мы находимся там же, где и девяносто лет назад: западный мир разделен на авторитарный и либерально-демократический блоки. Все исторические параллели, конечно, весьма условны, но сегодняшний Гитлер - это Путин, сегодняшний Сталин - это Трамп, а сегодняшний пока еще незавершенный (возможно, где-то уже тихо заключенный) пакт Трампа-Путина будет тем самым пактом Гитлера-Сталина, который многим здесь больше известен как пакт Молотова-Риббентропа.

Именно тот факт, что история никогда не повторяется 1:1, дает нам самую большую надежду на то, что будущее не будет таким же мрачным, как, скажем, у поколения моих родителей, которые родились в свободной Латвии, но лучшие годы своей жизни провели в тяжелых условиях оккупации и тоталитаризма. Чтобы этого не произошло, мы должны помочь Европе проснуться до конца и сделать все, чтобы не допустить предательства Украины. Пока Украина не пала, мы можем чувствовать себя в относительной безопасности. Даже с учетом всего этого пакта между Путиным и Трампом".