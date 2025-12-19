Трамп: переговоры о мире в Украине близки к завершению

Американский лидер также сказал, что "каждый раз, когда украинцы слишком медлят, Россия меняет свое мнение". Так он ответил на вопрос о переговорах между представителями США и России , которые, как ожидается, продолжатся в ближайшие выходные.

По информации Белого дома, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с российской делегацией в Майами. Эти контакты рассматриваются как часть дальнейших попыток достичь соглашения между Россией и Украиной о прекращении войны.

В минувшие воскресенье и понедельник Уиткофф и Кушнер вели переговоры с украинской делегацией в Берлине . По словам американских представителей, после этих переговоров у них сложилось впечатление, что стороны находятся не так далеко от возможной договоренности.

В то же время ключевой вопрос, связанный с требованием России установить контроль над частью украинской территории, по-прежнему остается нерешенным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что Москва готовится к контактам с Вашингтоном, чтобы понять, насколько изменился американский план украинского урегулирования после переговоров с участием европейских стран и властей Украины.