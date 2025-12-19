Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп: переговоры о мире в Украине близки к завершению

© Deutsche Welle 19 декабря, 2025 10:56

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры о прекращении войны в Украине "приближаются к какому-то результату". При этом он выразил мнение, что Киеву следует действовать быстрее. С таким заявлением Трамп выступил на мероприятии в Овальном кабинете в четверг, 18 декабря.

Американский лидер также сказал, что "каждый раз, когда украинцы слишком медлят, Россия меняет свое мнение". Так он ответил на вопрос о переговорах между представителями США и России , которые, как ожидается, продолжатся в ближайшие выходные.

По информации Белого дома, спецпредставители президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер планируют встретиться с российской делегацией в Майами. Эти контакты рассматриваются как часть дальнейших попыток достичь соглашения между Россией и Украиной о прекращении войны.

В минувшие воскресенье и понедельник Уиткофф и Кушнер вели переговоры с украинской делегацией в Берлине . По словам американских представителей, после этих переговоров у них сложилось впечатление, что стороны находятся не так далеко от возможной договоренности.

В то же время ключевой вопрос, связанный с требованием России установить контроль над частью украинской территории, по-прежнему остается нерешенным.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков в четверг заявил, что Москва готовится к контактам с Вашингтоном, чтобы понять, насколько изменился американский план украинского урегулирования после переговоров с участием европейских стран и властей Украины.

В Латвии разрешили нейтрализовать дроны у критической инфраструктуры

В Латвии усиливают контроль над использованием беспилотников на фоне роста рисков для национальной безопасности. Новые правила позволяют сотрудникам служб безопасности и охранных компаний оперативно прекращать перемещение подозрительных БПЛА вблизи объектов критической инфраструктуры — от портов и аэропортов до энергетических и военных объектов.

Загрузка

Дождливая ночь и осторожные прояснения

В ночь на субботу Латвию пересечет зона осадков. В большинстве регионов ожидается дождь, местами возможен туман. В Курземе и центральных районах погода будет капризной - облака временами разойдутся, и даже выглянет солнце.

Где в Латвии можно будет покататься на горных лыжах на Рождество?

Горнолыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественские дни, сообщили представители трасс агентству LETA.

Новая станция техосмотра в Риге сможет обслуживать до 1000 авто в день

Новая станция технического осмотра CSDD для легковых автомобилей на улице Латгалес сможет обслуживать до 1000 транспортных средств в день. Об этом на официальном открытии сообщил председатель правления CSDD Айварс Аксенокс, передает LETA.

Ford неожиданно меняет курс: автоаккумуляторы уходят в дата центры

Пока рынок электромобилей остывает, Ford нашёл новое применение своим батареям. Компания объявила о вложениях в размере 2 млрд долларов и решила использовать мощности по выпуску аккумуляторов не только для машин, но и для дата центров и энергосетей.

Аукцион или смерть! Судьба двух государственных медведей уйдет с молотка

DAP заявляет, что по закону государственную собственность надо продать

Рижане требуют не застраивать Малую Аркадию. Но денег на парк у Риги нет

Неравнодушные рижане, архитекторы и общественные организации призывают отказаться от застройки Малой Аркадии в Пардаугаве, сообщает Служба новостей Латвийского радио. Речь идет о зеленом сквере между улицами Маза Нометню, Коклес и Ояра Вациетиса, который, несмотря на культурно-историческую ценность, находится в частной собственности и разрешен под малоэтажную жилую застройку.

