Как уточняет CNN, соответствующие комментарии Трампа прозвучали в ходе переговоров "коалиции желающих" с участием ряда европейских стран, намеренных продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной войне против России, а также украинского президента Владимира Зеленского. Присоединиться к этой видеоконференции Трампа попросили президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры, следует из сообщения.

Как напоминают журналисты Axios, после начала полномасштабной войны в Украине европейские страны резко сократили закупки энергоресурсов из России. Однако, по данным собеседника редакции в Белом доме, "за год Россия получила от ЕС 1,1 млрд евро за продажу топлива".

О том же видеозвонке, в котором принимал участие и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пишет немецкий таблоид Bild

. По его сведениям, в ответ на обвинения Трампа председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что после начала войны объем закупок российской нефти странами ЕС резко сократился. "В этом разговоре Трампу сообщили, что нефть из России импортируют лишь Венгрия и Словакия", - говорится в публикации. Между тем спецпосланник Трампа Стив Уиткофф упрекнул европейские страны, что они продолжают закупать российскую нефть через Индию, передает Bild.

Подготовка новых санкций против России

Как отмечает Axios, после видеоконференции с Дональдом Трампом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что, если президент РФ Владимир Путин будет и дальше уклоняться от мирных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, на Россию будут наложены новые санкции в координации с США.

По информации Bild, "когда Трамп повернул разговор в сторону санкций против России, участники попытались договориться с американский президентом о совместных действиях в этой связи": "Европейцы предложили в течение 48 часов послать своих представителей в Вашингтон, чтобы сформировать рабочую группу по санкциям против России". Согласился ли Трамп, на это предложение, журналистам узнать не удалось.

К усилению антивоенных санкций 4 сентября призвал и Владимир Зеленский.

Призыв Трампа к европейцам оказать давление на Китай

"Также президент (США Дональд Трамп. - Ред.) подчеркнул, что европейские лидеры должны оказать экономическое давление на Китай из-за финансирования им российских военных действий", - передают авторы Axios слова своего источника.

Между тем они обращают внимание, что сами США до сих пор не ввели санкции в отношении Китая, который, как и Индия, является крупным покупателем российской нефти. По данным Axios, очередные санкции, которые сейчас готовят европейские страны, также Китай не затронут.