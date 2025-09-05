Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пт, 12. Сентября Завтра: Erna, Eva, Evita
Доступность

Трамп обвинил европейцев в финансировании войны в Украине (1)

© Deutsche Welle 5 сентября, 2025 12:05

Мир 1 комментариев

Президент США Дональд Трамп в ходе видеоконференции европейскими лидерами 4 сентября обвинил их в "финансировании войны" в Украине через закупки российской нефти и призвал их отрезать Москву от этого источника дохода, а также оказать давление на Китай в этой связи. Об этом сообщают американское онлайн-издание Axios и телеканал CNN- оба со ссылкой на источник в Белом доме - в ночь на пятницу, 5 сентября.

Как уточняет CNN, соответствующие комментарии Трампа прозвучали в ходе переговоров "коалиции желающих" с участием ряда европейских стран, намеренных продолжать поддерживать Украину в ее оборонительной войне против России, а также украинского президента Владимира Зеленского. Присоединиться к этой видеоконференции Трампа попросили президент Франции Эмманюэль Макрон и другие европейские лидеры, следует из сообщения.

Как напоминают журналисты Axios, после начала полномасштабной войны в Украине европейские страны резко сократили закупки энергоресурсов из России. Однако, по данным собеседника редакции в Белом доме, "за год Россия получила от ЕС 1,1 млрд евро за продажу топлива".

О том же видеозвонке, в котором принимал участие и канцлер ФРГ Фридрих Мерц, пишет немецкий таблоид Bild

. По его сведениям, в ответ на обвинения Трампа председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указала, что после начала войны объем закупок российской нефти странами ЕС резко сократился. "В этом разговоре Трампу сообщили, что нефть из России импортируют лишь Венгрия и Словакия", - говорится в публикации. Между тем спецпосланник Трампа Стив Уиткофф упрекнул европейские страны, что они продолжают закупать российскую нефть через Индию, передает Bild.

Подготовка новых санкций против России

Как отмечает Axios, после видеоконференции с Дональдом Трампом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что, если президент РФ Владимир Путин будет и дальше уклоняться от мирных переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским, на Россию будут наложены новые санкции в координации с США.

По информации Bild, "когда Трамп повернул разговор в сторону санкций против России,  участники попытались договориться с американский президентом о совместных действиях в этой связи": "Европейцы предложили в течение 48 часов послать своих представителей в Вашингтон, чтобы сформировать рабочую группу по санкциям против России". Согласился ли Трамп, на это предложение, журналистам узнать не удалось.

К усилению  антивоенных санкций 4 сентября призвал и Владимир Зеленский.

Призыв Трампа к европейцам оказать давление на Китай

"Также президент (США Дональд Трамп. - Ред.) подчеркнул, что европейские лидеры должны оказать экономическое давление на Китай из-за финансирования им российских военных действий", - передают авторы Axios слова своего источника.

Между тем  они обращают внимание, что сами США до сих пор не ввели санкции в отношении Китая, который, как и Индия, является крупным покупателем российской нефти. По данным Axios, очередные санкции, которые сейчас готовят европейские страны, также Китай не затронут.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 00:25 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: мэр Даугавпилса раскритиковал военные карты
Sfera.lv 8 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Конгресс США сохранил финансирование обороны Балтии
Bitnews.lv 9 часов назад
Гатис Титовс из Circle K Latvia прогнозирует снижение цен на топливо
Bitnews.lv 9 часов назад
Рига: требуются коты-крысоловы
Sfera.lv 10 часов назад
Литва: семь новых направлений Wizzair
Sfera.lv 12 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов (1)

Важно 21:40

Важно 1 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России (1)

Мир 21:38

Мир 1 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке (1)

Важно 21:38

Важно 1 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ (1)

Важно 21:07

Важно 1 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы (1)

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 1 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра (1)

Важно 21:06

Важно 1 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете (1)

Бизнес 21:01

Бизнес 1 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать