Трамп обвинил Байдена, что он не позволил Киеву атаковать РФ

Президент США Дональд Трамп обвинил своего предшественника Джо Байдена в том, что Украина не имела "шансов на победу" в войне против России по той причине, что Байден не позволил Киеву атаковать страну-интервента.

"Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-захватчика. Как если бы великой спортивной команде, у которой фантастическая защита, не разрешали играть в нападении. Нет шансов на победу! Так и с Украиной и Россией. Бесчестный и ужасно некомпетентный Джо Байден не позволил Украине дать отпор, а только позволил защищаться", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social в четверг, 21 августа.

Сравнив ход агрессивных военных действий с тактикой спортивных команд, американский лидер далее задался вопросом "и что из этого вышло?". Не дав на него ответ, Трамп повторил вновь фразу о том, что эта война "никогда бы не случилась", если бы он был президентом. В заключение своей записи он выдал анонс: "Впереди интересные времена!" Каких-либо подробностей президент США не привел.

США при Байдене разрешили Украине бить ATACMS по территории РФ

25 ноября 2024 года, когда президентом США был Джо Байден, Белый дом впервые публично признал, что ослабил ограничения на использование Украиной поставляемых США дальнобойных баллистических тактических ракет ATACMS. "Сейчас они (украинская сторона. - Ред.) могут использовать ATACMS для самообороны в случае крайней необходимости. И сейчас - по понятным причинам - это происходит в районе Курска, в Курской области", - указал тогдашний координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

Ранее США запрещали Киеву использовать предоставленные ими ракеты для ударов по территории России. В свою очередь, Дональд Трамп после прихода к власти в конце января 2025 года стал продавать оружие Украине вместо передачи его бесплатно, как это было при Байдене. При этом при Трампе не увеличилось числа ракет или других видов наступательного вооружения, которое получает Украина.

Главком ВСУ призвал Трампа к поставкам ракет без ограничений

Украина нуждается в том, чтобы США и страны Европы отправили в Киев больше систем противовоздушной обороны и различных ракет без запрета на дальние удары по российским военным объектам. Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский в интервью изданию The Washington Post, опубликованном 23 июля.

По словам Сырского, дополнительные поставки без ограничений на применение ракет средней и большой дальности, включая американские ATACMS и немецкие системы TAURUS, позволят Киеву замедлить производство российского оружия с помощью ударов по инфраструктуре на территории РФ, производящей ракеты и беспилотники.

Главнокомандующий ВСУ отказался комментировать, остались ли у Украины в запасе ракеты ATACMS, которые, как пишет The Washington Post, вероятней всего закончились. Кроме того, Сырский сказал, что Украине не хватает 155-миллиметровых артиллерийских снарядов и бронетехники.