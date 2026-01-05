Трамп не верит заявлениям РФ об ударе по резиденции Путина

Президент США Дональд Трамп не верит заявлениям Москвы о якобы имевшей место попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря. Об этом американский лидер заявил во время беседы со СМИ на борту президентского самолета в воскресенье, 4 января.

Одна из журналисток президентского пула, задавая вопрос Трампу, упомянула, что тот был "очень зол" из-за сообщений об ударе ВСУ по резиденции Путина. "Я не верю, что этот удар был нанесен," - перебил журналистку Трамп.

На уточняющий вопрос о том, почему президент США высказался в таком ключе сразу после атаки, Трамп ответил: "Потому что никто (ничего. - Ред.) не знал в тот момент. Это было первое, что я об этом услышал. Он (Путин - Ред.) сказал, что его дом был атакован. Мы не стали этому верить, когда проверили информацию, но тогда это было первое, что мы об этом вообще услышали".

Трамп напомнил о возможных новых санкциях против РФ

Во время того же брифинга президенту США задали вопрос, установлен ли в данный момент какой-либо дедлайн для прекращения войны России против Украины. Трамп ответил, что крайнего срока нет, но он надеется на скорое окончание конфликта.

На последовавший за этим вопрос, не обсуждается ли в администрации Трампа возможность ввести новые санкции против Москвы, президент США предоставил слово сенатору Линдси Грэму, также находившемуся на борту самолета. "Мы обсуждаем это каждый день… Не хочешь рассказать?" - обратился Трамп к Грэму.

Сенатор-республиканец в свою очередь заявил, что, по его задумке, мир в Украине будет достигнут "под угрозой пошлин" в отношении "клиентов Путина". Грэм напомнил, что в октябре Трамп ввел санкции против нефтяных гигантов РФ, но у Москвы остаются "85 со-спонсоров". Закон, который уже несколько месяцев обсуждают в политических кругах США, должен позволить Трампу накладывать пошлины в размере до 500 процентов на продукцию из стран, которые покупают российскую нефть.

Грэм считает, что пример Индии, снизившей закупки нефти у РФ после введения пошлин Трампом, показывает, что "это работает". Трамп добавил к словам сенатора, что экономика России сейчас в плохом состоянии.

Минобороны РФ передало США "контроллер БПЛА, летевшего на резиденцию Путина"

Заявления РФ о попытке ВСУ атаковать резиденцию Путина прозвучали в момент, когда президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в США, где обсуждал с Трампом мирный план по Украине. "Своим заявлением, что атакована была какая-то резиденция, они просто готовят почву, чтобы нанести удары по (украинской. - Ред.) столице и по государственным зданиям", - отметил Зеленский, подчеркнув, что Москва пытается помешать прогрессу в переговорах о мире.

Спустя несколько дней после волны заявлений РФ Дональд Трамп разместил на своей странице в соцсети Truth Social статью New York Post с заголовком "Шумиха Путина вокруг "атаки" показывает, что именно РФ стоит на пути к миру".

1 января Минобороны РФ заявило, что в распоряжении ведомства имеется контроллер одного из украинских беспилотников, который якобы участвовал в атаке на резиденцию Владимира Путина на Валдае. Ведомство передало этот контроллер США, однако, судя по последним высказываниям Трампа, на его мнение по поводу заявлений Москвы это не повлияло.