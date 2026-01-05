Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 5. Января Завтра: Simanis, Zintis
Доступность

Трамп не верит заявлениям РФ об ударе по резиденции Путина

© Deutsche Welle 5 января, 2026 08:27

Мир

Президент США Дональд Трамп заявил, что он ранее осудил возможную "атаку" ВСУ на резиденцию Владимира Путина на Валдае, потому что "тогда никто ничего не знал".

Президент США Дональд Трамп не верит заявлениям Москвы о якобы имевшей место попытке Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковать резиденцию президента РФ Владимира Путина в Новгородской области в конце декабря. Об этом американский лидер заявил во время беседы со СМИ на борту президентского самолета в воскресенье, 4 января.

Одна из журналисток президентского пула, задавая вопрос Трампу, упомянула, что тот был "очень зол" из-за сообщений об ударе ВСУ по резиденции Путина. "Я не верю, что этот удар был нанесен," - перебил журналистку Трамп.

На уточняющий вопрос о том, почему президент США высказался в таком ключе сразу после атаки, Трамп ответил: "Потому что никто (ничего. - Ред.) не знал в тот момент. Это было первое, что я об этом услышал. Он (Путин - Ред.) сказал, что его дом был атакован. Мы не стали этому верить, когда проверили информацию, но тогда это было первое, что мы об этом вообще услышали".

Трамп напомнил о возможных новых санкциях против РФ

Во время того же брифинга президенту США задали вопрос, установлен ли в данный момент какой-либо дедлайн для прекращения войны России против Украины. Трамп ответил, что крайнего срока нет, но он надеется на скорое окончание конфликта.

На последовавший за этим вопрос, не обсуждается ли в администрации Трампа возможность ввести новые санкции против Москвы, президент США предоставил слово сенатору Линдси Грэму, также находившемуся на борту самолета. "Мы обсуждаем это каждый день… Не хочешь рассказать?" - обратился Трамп к Грэму.

Сенатор-республиканец в свою очередь заявил, что, по его задумке, мир в Украине будет достигнут "под угрозой пошлин" в отношении "клиентов Путина". Грэм напомнил, что в октябре Трамп ввел санкции против нефтяных гигантов РФ, но у Москвы остаются "85 со-спонсоров". Закон, который уже несколько месяцев обсуждают в политических кругах США, должен позволить Трампу накладывать пошлины в размере до 500 процентов на продукцию из стран, которые покупают российскую нефть.

Грэм считает, что пример Индии, снизившей закупки нефти у РФ после введения пошлин Трампом, показывает, что "это работает". Трамп добавил к словам сенатора, что экономика России сейчас в плохом состоянии.

Минобороны РФ передало США "контроллер БПЛА, летевшего на резиденцию Путина"

Заявления РФ о попытке ВСУ атаковать резиденцию Путина прозвучали в момент, когда президент Украины Владимир Зеленский находился с визитом в США, где обсуждал с Трампом мирный план по Украине. "Своим заявлением, что атакована была какая-то резиденция, они просто готовят почву, чтобы нанести удары по (украинской. - Ред.) столице и по государственным зданиям", - отметил Зеленский, подчеркнув, что Москва пытается помешать прогрессу в переговорах о мире.

Спустя несколько дней после волны заявлений РФ Дональд Трамп разместил на своей странице в соцсети Truth Social статью New York Post с заголовком "Шумиха Путина вокруг "атаки" показывает, что именно РФ стоит на пути к миру".

1 января Минобороны РФ заявило, что в распоряжении ведомства имеется контроллер одного из украинских беспилотников, который якобы участвовал в атаке на резиденцию Владимира Путина на Валдае. Ведомство передало этот контроллер США, однако, судя по последним высказываниям Трампа, на его мнение по поводу заявлений Москвы это не повлияло.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!

Главные новости

Журнал «Miljonārs» опубликовал новый ТОП-10 самых богатых жителей Латвии
Важно

Журнал «Miljonārs» опубликовал новый ТОП-10 самых богатых жителей Латвии

«Кейсом Мадуро» больше всего обеспокоен Зеленский. «Может произойти то же самое»: «Неаткарига»
Важно

«Кейсом Мадуро» больше всего обеспокоен Зеленский. «Может произойти то же самое»: «Неаткарига»

Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!»
Важно

Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!»

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

This is Хорошо? Стас Давыдов вступил в ряды партии «Прогрессивных»

Важно 12:31

Важно 0 комментариев

Известный латвийский блогер, автор YouTube программы "This is Хорошо" сообщил на своей странице в Facebook, что решил знаться политикой. А для этого вступил в партию "Прогрессивные", которая, по словам Давыдова, "полностью соответствует его идеям и интересам".

Известный латвийский блогер, автор YouTube программы "This is Хорошо" сообщил на своей странице в Facebook, что решил знаться политикой. А для этого вступил в партию "Прогрессивные", которая, по словам Давыдова, "полностью соответствует его идеям и интересам".

Читать
Загрузка

Без обнимашек мозг работает хуже: учёные нашли неожиданную причину

Азбука здоровья 12:24

Азбука здоровья 0 комментариев

Тёплые объятия приятны не только эмоционально — они помогают мозгу понять простую, но фундаментальную вещь: это моё тело.

Тёплые объятия приятны не только эмоционально — они помогают мозгу понять простую, но фундаментальную вещь: это моё тело.

Читать

Мэр Риги: у дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила

Новости Латвии 12:17

Новости Латвии 0 комментариев

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс пообещал, что у пострадавшего при взрыве газа дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила в Агенскалнсе, который после взрыва газа в 2020 году до сих пор находится в полуразрушенном состоянии.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс пообещал, что у пострадавшего при взрыве газа дома на улице Баускас будет иная судьба, чем у дома на улице Мелнсила в Агенскалнсе, который после взрыва газа в 2020 году до сих пор находится в полуразрушенном состоянии.

Читать

Через год Вантовый мост придется закрыть: рижский мэр

Важно 12:10

Важно 0 комментариев

Если в ближайшее время в Риге не будет начата реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придется закрыть, заявил в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Если в ближайшее время в Риге не будет начата реконструкция Вантового моста, в 2027 году его придется закрыть, заявил в интервью Латвийскому радио мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

Читать

Предписано устранить: Генпрокуратура завершила проверку партии «Стабильности!»

Важно 12:05

Важно 0 комментариев

Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «Стабильности!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Генеральная прокуратура завершила проверку соответствия деятельности партии «Стабильности!» требованиям Закона о политических партиях и вынесла партии предупреждение, выяснило агентство LETA в прокуратуре.

Читать

Чей это фонд под именем Раймонда Паулса? Марис Краутманис

Латышские СМИ 12:00

Латышские СМИ 0 комментариев

Перед Рождеством разразился скандал из-за использования имени Раймонда Паулса при организации частного грандиозного концерта без согласия Маэстро. Похоже, что беда еще больше – за грандиозным концертом «Manai Dzimtenei» («Манай Дзимтеней», "Моей Родине) скрывается тщательно продуманная коммерческая схема, истинная цель которой известна только самим организаторам, но формальная и публично обнародованная – демонстрация уважения к любимому маэстро Раймонду Паулсу – к таким выводам приводят изучение данных в Реестре предприятий и сравнение их с информацией, предоставленной самими организаторами в открытом доступе.

Перед Рождеством разразился скандал из-за использования имени Раймонда Паулса при организации частного грандиозного концерта без согласия Маэстро. Похоже, что беда еще больше – за грандиозным концертом «Manai Dzimtenei» («Манай Дзимтеней», "Моей Родине) скрывается тщательно продуманная коммерческая схема, истинная цель которой известна только самим организаторам, но формальная и публично обнародованная – демонстрация уважения к любимому маэстро Раймонду Паулсу – к таким выводам приводят изучение данных в Реестре предприятий и сравнение их с информацией, предоставленной самими организаторами в открытом доступе.

Читать

KNAB и VDD заявляют о риске скрытой агитации и влиянии РФ на грядущих выборах

Новости Латвии 11:58

Новости Латвии 0 комментариев

В этом году во время предвыборной кампании в Латвии ожидается увеличение доли скрытой агитации, а наибольший риск для честного проведения выборов в Сейм может представлять деятельность России и ее союзника Беларуси в сфере информационного влияния, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) и Службе государственной безопасности (VDD, СГБ).

В этом году во время предвыборной кампании в Латвии ожидается увеличение доли скрытой агитации, а наибольший риск для честного проведения выборов в Сейм может представлять деятельность России и ее союзника Беларуси в сфере информационного влияния, заявили агентству ЛЕТА в Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB, БПБК) и Службе государственной безопасности (VDD, СГБ).

Читать