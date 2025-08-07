Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп намерен встретиться с Путиным на следующей неделе, чтобы инициировать трёхсторонние переговоры с Зеленским

Редакция PRESS 7 августа, 2025 08:51

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп намерен на следующей неделе встретиться лично с президентом России Владимиром Путиным, а затем инициировать трехсторонние переговоры с участием президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на осведомленные источники. Трамп сообщил о своих планах в телефонном разговоре с европейскими лидерами 6 августа.

Ожидается, что переговоры пройдут в узком формате — только с участием трех глав государств, без представителей ЕС. Европейские лидеры, по данным издания, не выразили возражений против инициативы.

По информации Fox News, предложение о встрече первым озвучил Владимир Путин в разговоре с спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, который 6 августа прибыл в Москву и провел консультации с российским президентом. После этого Трамп обсудил ситуацию по телефону с рядом лидеров, включая Зеленского, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца. В разговоре также участвовали представители НАТО и Белого дома.

Позже в Truth Social Трамп сообщил, что встреча Путина с Уиткоффом длилась несколько часов, не уточнив, однако, конкретных планов по проведению саммита. Он отметил, что союзники США поддерживают идею прекращения конфликта и выразил готовность работать над этим «в ближайшие дни и недели».

Как пишет BILD, Трамп заявил Мерцу, что переговоры в Москве были продуктивнее, чем ожидалось, и обсуждался возможный режим прекращения огня на территории Украины. Однако пока неясно, на какие уступки готова пойти российская сторона.

По словам советника Путина Юрия Ушакова, встреча с Уиткоффом была «полезной и конструктивной», а российский лидер «передал определённые сигналы» по украинскому вопросу. В Белом доме подтвердили факт переговоров и подчеркнули интерес Москвы к дальнейшим контактам. Тем временем, как сообщает Axios, 8 августа США планируют ввести новый пакет санкций против России.

 

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

