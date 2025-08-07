Трамп намерен встретиться с Путиным на следующей неделе, чтобы инициировать трёхсторонние переговоры с Зеленским

Ожидается, что переговоры пройдут в узком формате — только с участием трех глав государств, без представителей ЕС. Европейские лидеры, по данным издания, не выразили возражений против инициативы.

По информации Fox News, предложение о встрече первым озвучил Владимир Путин в разговоре с спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом, который 6 августа прибыл в Москву и провел консультации с российским президентом. После этого Трамп обсудил ситуацию по телефону с рядом лидеров, включая Зеленского, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и канцлера Германии Фридриха Мерца. В разговоре также участвовали представители НАТО и Белого дома.

Позже в Truth Social Трамп сообщил, что встреча Путина с Уиткоффом длилась несколько часов, не уточнив, однако, конкретных планов по проведению саммита. Он отметил, что союзники США поддерживают идею прекращения конфликта и выразил готовность работать над этим «в ближайшие дни и недели».

Как пишет BILD, Трамп заявил Мерцу, что переговоры в Москве были продуктивнее, чем ожидалось, и обсуждался возможный режим прекращения огня на территории Украины. Однако пока неясно, на какие уступки готова пойти российская сторона.

По словам советника Путина Юрия Ушакова, встреча с Уиткоффом была «полезной и конструктивной», а российский лидер «передал определённые сигналы» по украинскому вопросу. В Белом доме подтвердили факт переговоров и подчеркнули интерес Москвы к дальнейшим контактам. Тем временем, как сообщает Axios, 8 августа США планируют ввести новый пакет санкций против России.