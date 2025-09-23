Трамп на Генассамблее резко отчитал ООН

Президент США Дональд Трамп обвинил Организацию Объединенных Наций в бездействии при урегулировании международных конфликтов. Обращаясь к мировым лидерам, собравшимся во вторник, 23 сентября, на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что эта международная организация "даже близко не приблизилась" к реализации своего потенциала".

По словам Трампа, за последние семь месяцев он "положил конец семи бесконечным войнам", но "ни в одном из этих случаев ООН даже не попыталась помочь". В связи с этим он задал риторический вопрос: "А в чем цель ООН? У организации огромнейший потенциал, я всегда об этом говорю, но она его не реализует даже близко, по крайней мере сейчас".

"Ваши страны разрушаются", - заявил Трамп, обращаясь к залу заседаний юбилейной 80-й сессии Генссамблеи ООН, обвинив организацию в том, что она "не только не решает проблемы, которые должна, но и слишком часто создает новые проблемы".

По его словам, бесконтрольная миграция - это "проблема номер один нашего времени", а ООН якобы "финансирует нападение на западные страны и их границы". Нелегальные мигранты при поддержке ООН, которая "предоставляет им еду, жилье, транспорт и дебетовые карты", въезжают в США, а затем властям приходится депортировать мигрантов, утверждает Трамп.

Американский президент также заявил, что страны Европы "подверглись столь мощному вторжению нелегальных мигрантов, какого никто ранее не видел", однако "никто ничего не делает для изменения ситуации, для выдворения их, так не может продолжаться".

При этом Трамп похвалил Германию за то, что при новом правительстве она сошла с "больного пути", который избрала предыдущая, "светофорная", коалиция в отношении миграции и энергетической политики. "Они стали зелеными и обанкротились. А потом… они вернулись к ископаемому топливу и атомной энергетике, что хорошо", - сказал Трамп, несмотря на то, что правительство ФРГ не объявляло о возвращении к атомной энергетике.