Трамп на Генассамблее резко отчитал ООН

23 сентября, 2025 20:38

Президент США обвинил ООН в бездействии при решении мировых конфликтов. По его словам, за последние семь месяцев он "положил конец семи бесконечным войнам", но "ни в одном из этих случаев ООН даже не попыталась помочь".

Президент США Дональд Трамп обвинил Организацию Объединенных Наций в бездействии при урегулировании международных конфликтов. Обращаясь к мировым лидерам, собравшимся во вторник, 23 сентября, на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке, он заявил, что эта международная организация "даже близко не приблизилась" к реализации своего потенциала".

По словам Трампа, за последние семь месяцев он "положил конец семи бесконечным войнам", но "ни в одном из этих случаев ООН даже не попыталась помочь". В связи с этим он задал риторический вопрос: "А в чем цель ООН? У организации огромнейший потенциал, я всегда об этом говорю, но она его не реализует даже близко, по крайней мере сейчас".

"Ваши страны разрушаются", - заявил Трамп, обращаясь к залу заседаний юбилейной 80-й сессии Генссамблеи ООН, обвинив организацию в том, что она "не только не решает проблемы, которые должна, но и слишком часто создает новые проблемы".

По его словам, бесконтрольная миграция - это "проблема номер один нашего времени", а ООН якобы "финансирует нападение на западные страны и их границы". Нелегальные мигранты при поддержке ООН, которая "предоставляет им еду, жилье, транспорт и дебетовые карты", въезжают в США, а затем властям приходится депортировать мигрантов, утверждает Трамп.

Американский президент также заявил, что страны Европы "подверглись столь мощному вторжению нелегальных мигрантов, какого никто ранее не видел", однако "никто ничего не делает для изменения ситуации, для выдворения их, так не может продолжаться".

При этом Трамп похвалил Германию за то, что при новом правительстве она сошла с "больного пути", который избрала предыдущая, "светофорная", коалиция в отношении миграции и энергетической политики. "Они стали зелеными и обанкротились. А потом… они вернулись к ископаемому топливу и атомной энергетике, что хорошо", - сказал Трамп, несмотря на то, что правительство ФРГ не объявляло о возвращении к атомной энергетике.

Единственные balls Большой Европы: Мелони обещает признать государство Палестину — но при двух условиях

Италия может признать Палестину как государство при выполнении двух условий - освобождения всех израильских заложников и отстранения представителей группировки ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе, от какой бы то ни было власти. Об этом заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, общаясь с журналистами в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке во вторник, 23 сентября

Почувствуют тысячи жителей: людей освобождают от дополнительной платы

Со следующего года, приобретая в аптеках рецептурные лекарства ценой до десяти евро, больше не придется платить 75 центов за работу фармацевта. Соответствующее предложение сегодня поддержало правительство, сообщает LSM+ в программе «Сегодня вечером».

Юрист Кривцова: детям не могут запретить родной язык при самостоятельной работе в школе

Широкое обсуждения вызвала публикация на портале Latvijas vēstnesis, где мама школьницы задала вопрос - могут ли дети во время урока при подготовке совместного проекта общаться между собой на родной русском языке - и получила ответ, что по закону не могут.

Русским детям теперь нельзя разговаривать на своем языке на уроках даже между собой

В разделе электронных консультаций на портале Latvijas Vēstnesis был опубликован ответ юриста на вопрос родителей - имеют ли право дети на уроке в процессе подготовки совместного задания, общаться между собой на своем родном языке. 

Неловко вышло: Макрон застрял в Нью Йорке, не помог даже звонок Трампу

Президент Франции Эммануэль Макрон в Нью-Йорке (США) оказался в дорожной пробке, когда полиция перекрыла улицы, чтобы обеспечить проезд кортежа президента США Дональда Трампа. В результате была остановлена и колонна Макрона.

Едешь через границу? Плати! Вводятся новые правила

С 15 октября этого года водители транспортных средств, которые собираются пересекать внешнюю границу Латвии, будут обязаны регистрировать время, дату и пункт пересечения в электронной очереди. В настоящее время регистрация в очереди обязательна только для грузовых автомобилей полной массой свыше 3500 кг, пересекающих внешнюю сухопутную границу. Это делают пограничники.

