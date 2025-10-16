Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп: Индия пообещала не покупать больше нефть у России

© Deutsche Welle 16 октября, 2025 10:35

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп в среду, 15 октября, заявил, что премьер-министр Индии Нарендра Моди пообещал ему прекратить закупки российской нефти. По словам Трампа, это произойдет "через короткий промежуток времени".

"Я был недоволен тем, что Индия покупает (российскую. - Ред.) нефть, и он (Моди. - Ред.) сегодня заверил меня, что они не будут покупать нефть у России", - сказал американский президент журналистам в Белом доме.

Трамп назвал это обещание "большим шагом". "Теперь мы хотим добиться, чтобы Китай сделал то же самое", - цитирует его слова агентство Reuters.

В апреле 2025 года поставки российской нефти в Индию выросли, по оценкам, до 2,15 млн баррелей в сутки - рекордного уровня с мая 2023-го. Агентство Reuters тогда отмечало, что РФ третий год подряд остается главным поставщиком нефти в Индию, доля ее импорта достигла 36%. Цены на нефть из России после начала полномасштабной войны в Украине привлекательны для индийских нефтепереработчиков.

14 июля Трамп пригрозил ввести вторичные пошлины в 100% против торговых партнеров РФ, если в ближайшие 50 дней (до 2 сентября) не будет достигнуто соглашение о мире в Украине. 29 июля американский президент сократил этот срок до 10 дней, а на следующий день ввел пошлины в 25% против Индии, в том числе за торговлю с РФ. "Индия (...) является крупнейшим покупателем энергоносителей из России наряду с Китаем, в то время как все хотят, чтобы Россия прекратила убийства в Украине", - пояснил Трамп.

31 июля стало известно, что четыре государственных нефтеперерабатывающих завода в Индии приостановили покупку нефти у РФ. В течение недели компании Indian Oil, Hindustan Petroleum, Bharat Petroleum и Mangalore Refinery Petrochemical, которые ранее регулярно закупали российскую нефть, не интересовались ее покупкой, сообщило Reuters. Однако накануне индийские СМИ со ссылкой на правительственные источники сообщили, что НПЗ в Индии, в том числе государственные IOC, BPCL и HPCL, продолжают закупать российскую нефть.

4 сентября газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что президент США отказывается одобрить торговую сделку с Индией, пока эта страна не обязуется сократить закупки российской нефти. Трамп на своей платформе Truth Social написал, что Индия покупает большую часть нефти и военной продукции у России и лишь малую долю - в США. При этом власти в Нью-Дели предлагают снизить торговые пошлины до нуля, "но уже поздно", добавил он, назвав экономические отношения с Индией "совершенно односторонней катастрофой".

При этом в Белом доме заявили, что "команды из США и Индии поддерживают тесную связь по всему спектру дипломатических, оборонных и торговых приоритетов нашего стратегического партнерства". А в Госдепартаменте отметили, что "Индия должна сделать больше", чтобы снять опасения США в вопросах торговли.

 

  Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

