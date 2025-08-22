Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Трамп дал Путину две недели на прекращение войны: после этого «меняет тактику по Украине»

Редакция PRESS 22 августа, 2025 11:12

Мир 0 комментариев

Президент США Дональд Трамп в эфире радиопрограммы Todd Starnes Show сделал заявление: уже в ближайшие две недели станет окончательно ясно, есть ли шанс на подвижки в урегулировании военного конфликта в Украине. «Я бы сказал, что через две недели мы узнаем это так или иначе», — подчеркнул он в беседе с ведущим Тоддом Старнсом. При этом американский лидер добавил, что если к тому времени Владимир Путин не прекратит войну, Вашингтону, вероятно, «придётся изменить тактику».

Особое внимание Трамп уделил встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, прошедшей 18 августа в Белом доме. По словам главы Белого дома, украинский лидер выглядел «очень хорошо» и буквально излучал решимость. «Он борется изо всех сил. Это тяжёлая, изнуряющая война», — сказал Трамп, явно подчеркивая стойкость Зеленского.

Стоит напомнить, что сроки окончания конфликта американский президент менял не раз. Так, 14 июля он обещал, что всё решится в течение 50 дней, но позже сократил этот срок, объяснив это растущим разочарованием в действиях Путина, который продолжает наращивать эскалацию, несмотря на усилия Вашингтона.

29 июля прозвучал новый ультиматум: Трамп дал Москве всего 10 дней, пригрозив ввести стопроцентные пошлины против России и её торговых партнёров. Но к моменту истечения этого срока ситуация неожиданно повернулась: спецпосланник президента Стив Уиткофф прибыл в Москву, где, по данным Белого дома, Путин сам запросил личную встречу с Трампом. Переговоры состоялись 15 августа на Аляске — и санкции в итоге так и не были введены. В Вашингтоне это объяснили необходимостью «сохранить пространство для дипломатии».

Уже 18 августа, на встрече с Зеленским и европейскими лидерами, Трамп заявил, что всё может решиться «в течение недели или двух». Он подчеркнул, что никаких «неразрешимых вопросов» для заключения соглашения нет, а опасения о будущей агрессии назвал «сильно преувеличенными».

В тот же день Трамп лично позвонил Путину, пытаясь организовать встречу с Зеленским. Однако вскоре министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять: подобная встреча в ближайшее время крайне маловероятна. Источники The Washington Post в Кремле подтвердили: Путин не готов к переговорам в таком формате.

И вот уже 21 августа издание The Guardian со ссылкой на источники в администрации США сообщило: Трамп приостановил попытки свести Путина и Зеленского за одним столом. По его мнению, теперь именно Москва и Киев должны проявить инициативу и сами решать, готовы ли они к прямым переговорам, которые, как считает американский президент, могут стать поворотным моментом на пути к окончанию войны.

 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

14:00

Важно 0 комментариев

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

13:45

Важно 0 комментариев

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

13:26

Новости Латвии 0 комментариев

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

13:02

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

12:54

Важно 0 комментариев

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

12:35

Важно 0 комментариев

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

WSJ: Пентагон тихо блокирует применение западного дальнобойного оружия по российской территории

11:54

Важно 0 комментариев

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

При новой администрации в Министерстве обороны США была введена процедура одобрения высокого уровня для применения поставленного Украине оружия большой дальности по целям в глубине российской территории, пишет, опираясь на анонимные источники, Wall Street Journal, отмечающая, что об этой процедуре публично не объявлялось.

