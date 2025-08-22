Трамп дал Путину две недели на прекращение войны: после этого «меняет тактику по Украине»

Особое внимание Трамп уделил встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским, прошедшей 18 августа в Белом доме. По словам главы Белого дома, украинский лидер выглядел «очень хорошо» и буквально излучал решимость. «Он борется изо всех сил. Это тяжёлая, изнуряющая война», — сказал Трамп, явно подчеркивая стойкость Зеленского.

Стоит напомнить, что сроки окончания конфликта американский президент менял не раз. Так, 14 июля он обещал, что всё решится в течение 50 дней, но позже сократил этот срок, объяснив это растущим разочарованием в действиях Путина, который продолжает наращивать эскалацию, несмотря на усилия Вашингтона.

29 июля прозвучал новый ультиматум: Трамп дал Москве всего 10 дней, пригрозив ввести стопроцентные пошлины против России и её торговых партнёров. Но к моменту истечения этого срока ситуация неожиданно повернулась: спецпосланник президента Стив Уиткофф прибыл в Москву, где, по данным Белого дома, Путин сам запросил личную встречу с Трампом. Переговоры состоялись 15 августа на Аляске — и санкции в итоге так и не были введены. В Вашингтоне это объяснили необходимостью «сохранить пространство для дипломатии».

Уже 18 августа, на встрече с Зеленским и европейскими лидерами, Трамп заявил, что всё может решиться «в течение недели или двух». Он подчеркнул, что никаких «неразрешимых вопросов» для заключения соглашения нет, а опасения о будущей агрессии назвал «сильно преувеличенными».

В тот же день Трамп лично позвонил Путину, пытаясь организовать встречу с Зеленским. Однако вскоре министр иностранных дел России Сергей Лавров дал понять: подобная встреча в ближайшее время крайне маловероятна. Источники The Washington Post в Кремле подтвердили: Путин не готов к переговорам в таком формате.

И вот уже 21 августа издание The Guardian со ссылкой на источники в администрации США сообщило: Трамп приостановил попытки свести Путина и Зеленского за одним столом. По его мнению, теперь именно Москва и Киев должны проявить инициативу и сами решать, готовы ли они к прямым переговорам, которые, как считает американский президент, могут стать поворотным моментом на пути к окончанию войны.