Трамп дал Ирану двое суток на открытие Ормузского пролива

© Deutsche Welle 22 марта, 2026 12:08

В случае продолжения блокады Ираном Ормузского пролива спустя отведенных Дональдом Трампом 48 часов, президент США пригрозил нанесением ударов по крупным электростанциям страны. Иран угрожает равносильным ответом.

Президент США Дональд Трамп поставил Ирану очередной ультиматум: в течение 48 часов разблокировать Ормузский пролив, в противном случае пригрозив уничтожить энергетические объекты страны. "Если Иран не откроет Ормузский пролив полностью и без угроз в течение 48 часов с этого момента, США нанесут удар и уничтожат различные электростанции этой страны, начиная с самой крупной!" - написал Трамп в своей соцсети Truth Social в 0:44 по среднеевропейскому времени в воскресенье, 22 марта.

Иранская армия незамедлительно отреагировала на угрозу главы Белого дома. "Если нефтяная и энергетическая инфраструктура Ирана подвергнется нападению со стороны врага, все энергетические, ИТ- и опреснительные объекты США и режима в регионе станут мишенями", - говорится в заявлении оперативного командования КСИР, опубликованном иранским государственным информагентством Fars в ночь на 22 марта.

Приблизительно за час до ультиматума Ирану Дональд Трамп отреагировал на анализ автора издания The New York Times (NYT) Дэвида Сангера, согласно которому американский президент до сих пор не достиг многих своих военных целей в Иране. "Нет, я достиг, и на несколько недель раньше, чем планировалось! Их руководство уничтожено, их флот и ВВС разгромлены, у них нет абсолютно никакой обороны, и они хотят заключить сделку. А я - нет!" - написал глава Белого дома в Truth Social, утверждая также, что "США стерли Иран с лица земли". Трамп назвал аналитика NYT "ничтожным", а саму газету "провальной". 

 Война против Ирана и блокада Ормузского пролива

С начала войны США и Израиля против Ирана Ормузский пролив, через который проходит около 20% мировых перевозок нефти и сжиженного природного газа, фактически заблокирован иранской армией. Иран также бьет по нефтяным объектам в ряде стран региона Персидского залива и нефтяным танкерам, что уже привело к резкому росту цен на энергоносители в мире. На этом фоне Дональд Трамп раскритиковал союзников по НАТО, назвав их "трусами" и призвав их активнее участвовать в обеспечении безопасности пролива.

Если блокада Ормузского пролива сохранится до конца июня, мировой экономический рост во втором квартале снизится на 2,9 процентного пункта в годовом выражении, подсчитал Федеральный резервный банк (ФРБ) Далласа. Если пролив останется закрытым три квартала этого года, стоимость барреля к концу года может достичь 132 доллара, предсказали аналитики.

США и Израиль с 28 февраля наносят по Ирану авиаудары, в результате которых были убиты верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и целый ряд высокопоставленных чиновников и силовиков. Иран в ответ атакует соседние государства в регионе Персидского залива с использованием ракет и дронов. По заявлениям Исламской Республики, целью этих атак являются американские военные базы в регионе. Под иранские удары попадали также нефтехранилища в ряде стран Персидского залива и нефтяные танкеры.

«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено
«Без яиц, масла и молока»: печь торты на продажу в квартирах строго запрещено

Они любят однажды — и тоскуют годами: что учёные не знали о койотах

Они не ищут «лучший вариант».

Какие версии? Вспышка сальмонеллёза в детских садах поразила 120 человек

В двух рижских детских садах продолжает расти число заболевших сальмонеллёзом — зарегистрировано уже не менее 120 случаев. Госпитализированы несколько детей, среди заболевших есть и сотрудники. Службы ищут источник инфекции, основной версией считается связь с продуктами питания.

Вот этими ручками: депутаты поддерживают идею Ринкевича о ручном подсчете голосов

Большинство политических сил, представленных в Сейме, склонны поддержать призыв президента Латвии Эдгара Ринкевича к ручному подсчету голосов на предстоящих осенью выборах 15-го Сейма.

Арманда уже около трёх лет увлекается выпечкой тортов. Сначала она пекла только для семьи, но со временем десерты начали заказывать и посторонние люди. Хотя она уже была зарегистрирована в Службе госдоходов как самозанятая, находясь в декретном отпуске, решила официально стать домашним производителем и зарегистрироваться в Продовольственно-ветеринарной службе (PVD). Однако там ей сообщили, что в квартире нельзя использовать яйца, масло и молоко.

Министерство финансов предлагает снизить акциз на топливо: но временно

Правительство во вторник, 24 марта, планирует рассмотреть подготовленный Министерством финансов Латвии законопроект о снижении акцизного налога на дизельное топливо примерно на 15% для смягчения роста цен на топливо.

Снести бульдозерами Маскачку? Крастиньш предлагает пойти по пути Дании в вопросах интеграции

На портале pietiek.com Дайрис Крастиньш поделился своим мнение, почему Латвии следует пойти по пути Дании, которая начала борьбу с мигрантами - бульдозерами. Но каких "приезжих" Крастиньш имеет в виду? Приводим его текст в переводе и сокращении.

Десант высадился в Даугавпилсе: идут учения НАТО

Военнослужащие многонациональной бригады НАТО в Латвии проведут имитацию воздушно-десантной операции на аэродроме в Даугавпилсе, сообщили в штабе бригады.

