То ли не хватает пациентов, то ли врачей: в Латвии закрываются малые больницы

В передаче TV24 «Nacionālo interešu klubs» председатель правления Латвийской ассоциации больниц Евгений Калейс, комментируя ситуацию с работой больниц в стране, признал, что закрытие малых больниц в регионах «идет рука об руку с сокращением числа жителей».

«Если бы там по-прежнему были пациенты, такие больницы наверняка продолжали бы работать. Но пациентов нет, и, к сожалению, общее число жителей в Латвии снижается, поэтому маленькие больницы не могут функционировать по тем принципам, которые сейчас действуют в стране — когда платят за оказанную услугу, а не просто за наличие учреждения, способного предоставлять услуги даже малому числу жителей и получать за это, возможно, повышенную оплату», — сказал Калейс.

Он также отметил, что и в тех регионах, где ранее находились эти малые больницы, люди по-прежнему живут и нуждаются в медицинской помощи. «Но чтобы ее получить, им приходится ехать куда-то дальше — в региональную или даже университетскую больницу. Цифры говорят сами за себя: например, я когда-то 20 лет работал в Салдусской больнице. Раньше в этом крае было более 40 тысяч жителей, сейчас — едва больше 20 тысяч. Соответственно, уменьшается и объем функций больниц, включая родильные отделения и хирургическую деятельность», — описал сложную ситуацию с малыми региональными больницами Евгений Калейс.