Тишина в эфире: Латвийское радио на время прервало вещание

О доходах жителей неверно было бы говорить без учёта налогов, которые взимаются с этих самых доходов. В этом году произошли заметные изменения в сфере подоходного налога на жителя...В новой подборке полезной информации - о главных изменениях, которые должны знать налогоплательщики.