Тишина в эфире: Латвийское радио на время прервало вещание

Сбой произошёл из-за непредвиденного отказа оборудования.
«Технические службы незамедлительно отреагировали и устранили возникшие неполадки», — сообщила Луйяне.
Латвийское радио приносит извинения слушателям за доставленные неудобства.
Сегодня в 13:00 во время выпуска новостей в эфире 1-го канала Латвийского радио произошли кратковременные технические неполадки, подтвердила агентству LETA представитель Латвийского общественного медиа Илзе Луйяне.
Сбой произошёл из-за непредвиденного отказа оборудования.
«Технические службы незамедлительно отреагировали и устранили возникшие неполадки», — сообщила Луйяне.
Латвийское радио приносит извинения слушателям за доставленные неудобства.
О доходах жителей неверно было бы говорить без учёта налогов, которые взимаются с этих самых доходов. В этом году произошли заметные изменения в сфере подоходного налога на жителя...В новой подборке полезной информации - о главных изменениях, которые должны знать налогоплательщики.
О доходах жителей неверно было бы говорить без учёта налогов, которые взимаются с этих самых доходов. В этом году произошли заметные изменения в сфере подоходного налога на жителя...В новой подборке полезной информации - о главных изменениях, которые должны знать налогоплательщики.
Для полного обновления государственной дорожной сети, исходя из оценки на 2024 год, требуется 2,902 миллиарда евро, говорится в информационном докладе о стратегии развития главных государственных дорог до 2040 года, поданном на согласование Министерством сообщения.
Для полного обновления государственной дорожной сети, исходя из оценки на 2024 год, требуется 2,902 миллиарда евро, говорится в информационном докладе о стратегии развития главных государственных дорог до 2040 года, поданном на согласование Министерством сообщения.
В балансе консолидированного совокупного бюджета в конце апреля был дефицит в размере 1,9% от прогнозируемого внутреннего валового продукта (ВВП), или 777,5 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).
В балансе консолидированного совокупного бюджета в конце апреля был дефицит в размере 1,9% от прогнозируемого внутреннего валового продукта (ВВП), или 777,5 млн евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).
На сайте Государственной полиции регулярно обновляется перечень утерянных и найденных предметов. Недавно там появилось довольно необычное «пополнение», внешность которого словно намекает на драматичную предысторию.
На сайте Государственной полиции регулярно обновляется перечень утерянных и найденных предметов. Недавно там появилось довольно необычное «пополнение», внешность которого словно намекает на драматичную предысторию.
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) зарегистрировал 81 случай заболевания среди участников международного молодёжного баскетбольного турнира Best Baltic Basketball League в Вентспилсе, подтвердила агентству LETA представитель SPKC Илзе Удре.
Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC) зарегистрировал 81 случай заболевания среди участников международного молодёжного баскетбольного турнира Best Baltic Basketball League в Вентспилсе, подтвердила агентству LETA представитель SPKC Илзе Удре.
Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.
Европарламент одобрил предложение Еврокомиссии о повышении пошлин на 50% на сахар, уксус, муку и корма из РФ и Белоруссии, а также о введении пошлин на удобрения до 430 евро за тонну.