The Daily Telegraph: Киев готов «уступить» РФ территории

"Владимир Зеленский сказал европейским лидерам, что они должны отклонить любое предложение об урегулировании от Дональда Трампа, в котором Украина отдавала бы дополнительные территории, но России может быть позволено оставить за собой часть территории, которую она уже захватила", - говорится в этой публикации.

"Это будет означать заморозку нынешней линии фронта и передачу России де факто оккупированных ею территорий в Луганске, Донецке. Запорожье, Херсоне и Крыму", - уточняют авторы. Смягчение позиции украинского президента происходит в преддверии встречи по Украине между российским и американскими президентами - Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, - которая должна пройти на Аляске 15 августа.

"Этот план может относиться только к позициям, занимаемыми военными в настоящий момент", - пояснил неназванный собеседник The Daily Telegraph.

Дипломатическая поддержка Украины со стороны ЕС



12 августа, на следующий день после публикации The Daily Telegraph, 26 из 27 стран ЕС (за исключением Венгрии) выступили с заявлением, в котором говорилось, что "путь к миру в Украине не может быть определен без Украины".

Кроме прочего, подписавшиеся страны подчеркнули, что в координации с США и другими партнерами-единомышленниками намерены и далее оказывать политическую, финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Киеву, "в то время как Украина пользуется своим неотъемлемым правом на самооборону".

Как пояснил в беседе с The Daily Telegraph неназванный западный чиновник, "европейцы теперь понимают свою роль как оказывающих Украине поддержку в плане дипломатических переговоров". "Это поддержка морали, а также усиление дипломатических позиций Украины, чтобы она не чувствовала себя в одиночестве", - пояснил этот источник.



Вопрос об украинской территории



После того как спецпосланник Трампа Стив Уиткофф покинул Москву, где он встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, президент США сказал 8 августа в Белом доме дословно следующее: "Вы смотрите на территорию, за которую велись бои более трех с половиной лет. Множество россиян погибли. Множество украинцев погибли. Это очень сложно. Мы собираемся что-то вернуть, мы собираемся что-то обменять. Будет некоторый обмен территорий, который пойдет на благо обеим сторонам".

9 августа президент Украины Владимир Зеленский, реагируя на заявление Трампа, написал в Telegram, что "ответ на украинский территориальный вопрос уже есть в Конституции Украины" и "дарить свою землю оккупанту украинцы не будут".

В свою очередь, реагируя на это заявление Зеленского, Дональд Трамп пояснил 11 августа, что Россия и Украина будут участвовать в "обмене землей", который будет "хорош" и "плох" для обеих стран, и это является ключевой частью его усилий по прекращению войны.

При этом Трамп напомнил, что "Россия оккупировала значительную часть Украины". "Они оккупировали некоторые первосортные территории. Мы постараемся вернуть часть этой территории Украине", - сказал он.

В то же время он раскритиковал Зеленского, который отказался от территориальных уступок, сославшись на Конституцию Украины: "Меня немного напряг тот факт, что Зеленский сказал: "Мне нужно конституционное одобрение (на уступку России украинской территории. - Ред.)". Я хочу сказать: у него есть одобрение на то, чтобы вести войну и убивать всех, но ему нужно одобрение, чтобы произвести обмен землей?"

Ранее, 10 августа, в беседе с телеканалом CBS News генсек НАТО Марк Рютте указал: "Исключительно важно здесь, что когда дело доходит до удерживания украинской территории, фактическая ситуация может быть такова, что они (россияне. - Ред.) делают это, но мы никогда не сможем признать это в законном смысле, в том, как это называется, смысле де-юре".