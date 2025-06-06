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Терпение «уже почти на исходе»: Абу Мери требует план поэтапной реконструкции Онкоцентра

Редакция PRESS 6 июня, 2025 12:29

Новости Латвии 0 комментариев

LETA

Министр здравоохранения Хосам Абу Мери в ближайшее время хочет получить от правления и совета Рижской Восточной клинической университетской больницы (РВКУБ) так называемый план B реконструкции Латвийского онкологического центра (ЛОЦ), предусматривающий поэтапную реализацию проекта.

Об этом министр сообщил в интервью Латвийскому радио, выразив недовольство разногласиями между правлением и советом больницы и отметив, что его терпение "уже почти на исходе".

Министр добавил, что в настоящее время ведется оценка работа совета Восточной больницы, и этот процесс не будет продолжительным. Он также признал, что недоволен коммуникацией со стороны правления.

Глава Минздрава вновь подчеркнул, что онкология остается приоритетной сферой здравоохранения и будет вестись поиск средств на реконструкцию ЛОЦ, когда станет ясно, какая сумма необходима. Однако в данной ситуации крайне важно мобилизовать работу правления и совета больницы, чтобы проект не провалился окончательно.

Председатель совета РВКУБ Эдгарс Лабсвирс ранее проинформировал, что во вторник правление, совет больницы и Минздрав договорились о необходимых действиях по реализации стратегических проектов.

Правительство поддержало проект строительства нового корпуса Латвийского центра инфектологии, одновременно Минздраву поручено искать решения по финансированию реконструкции ЛОЦ.

"Строительство центра инфектологии мы уже давно определили как проект стратегического значения, реализацию которого больше откладывать нельзя", - сказал Лабсвирс.

Как сообщалось, недавно об уходе с должности объявил председатель правления Восточной больницы Нормунд Станевич, возглавлявший ее с апреля 2023 года. Он объяснил свое решение отсутствием основы для конструктивного сотрудничества с советом, а также разным видением будущего сферы здравоохранения.

Председатель совета Эдгарс Лабсвирс заявил, что уход Станевича был обоюдным решением. До назначения нового председателя правления больницы оно продолжит работать в составе трех человек при поддержке совета. В правлении больницы продолжают работу Харалдс Плаудис, Каспарс Плуме и Вадим Белюнс.

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