Он пояснил, что на внеочередном заседании правления ассоциации было принято решение поддержать инициативу предприятий, обслуживающих региональные маршруты по долгосрочным договорам.

По словам Ошениекса, Минсообщения и Автотранспортная дирекция (ATD) «медлят с принятием решений по корректировке цен в контрактах и увеличению базового финансирования в госбюджете для покрытия убытков перевозчиков». Переговоры, начавшиеся ещё в марте, не принесли результата.

Ошениекс подчеркнул: несмотря на обещания ответственных структур в кратчайшие сроки найти решение, до сих пор никакого официального ответа от министерства и ATD не получено.

LPPA уже обращалась к Минсообщения, Министерству финансов, Совету общественного транспорта и ATD с призывом срочно принять меры для стабилизации ситуации в отрасли. В частности, перевозчики требовали:

выделить дополнительное финансирование в размере 15 млн евро на компенсацию убытков,

при формировании бюджета на 2026 год увеличить базовое финансирование на ту же сумму,

внести поправки в долгосрочные договоры, позволяющие пересматривать цены вне оговорённых сроков,

а также ежегодно корректировать тарифы с 1 июля с учётом инфляции.

Министерство сообщения ранее заявляло, что предложит решения по ситуации с автобусными перевозками в июне этого года. Ассоциация LPPA объединяет более 30 предприятий, связанных с пассажирскими перевозками.