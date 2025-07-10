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Терпение на исходе: автобусные компании объявляют акцию протеста (1)

© LETA 10 июля, 2025 09:53

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LETA

Ассоциация перевозчиков пассажиров Латвии (LPPA) объявила, что 12 августа 2025 года состоится акция протеста региональных автобусных перевозчиков.  Поводом стала затяжка в решении вопроса о пересмотре цен по долгосрочным договорам на оказание услуг общественного транспорта, сообщил агентству LETA президент LPPA Иво Ошениекс.

Он пояснил, что на внеочередном заседании правления ассоциации было принято решение поддержать инициативу предприятий, обслуживающих региональные маршруты по долгосрочным договорам.

По словам Ошениекса, Минсообщения и Автотранспортная дирекция (ATD) «медлят с принятием решений по корректировке цен в контрактах и увеличению базового финансирования в госбюджете для покрытия убытков перевозчиков». Переговоры, начавшиеся ещё в марте, не принесли результата.

Ошениекс подчеркнул: несмотря на обещания ответственных структур в кратчайшие сроки найти решение, до сих пор никакого официального ответа от министерства и ATD не получено.

LPPA уже обращалась к Минсообщения, Министерству финансов, Совету общественного транспорта и ATD с призывом срочно принять меры для стабилизации ситуации в отрасли. В частности, перевозчики требовали:

  • выделить дополнительное финансирование в размере 15 млн евро на компенсацию убытков,
  • при формировании бюджета на 2026 год увеличить базовое финансирование на ту же сумму,
  • внести поправки в долгосрочные договоры, позволяющие пересматривать цены вне оговорённых сроков,
  • а также ежегодно корректировать тарифы с 1 июля с учётом инфляции.

Министерство сообщения ранее заявляло, что предложит решения по ситуации с автобусными перевозками в июне этого года. Ассоциация LPPA объединяет более 30 предприятий, связанных с пассажирскими перевозками.

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