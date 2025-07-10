Он пояснил, что на внеочередном заседании правления ассоциации было принято решение поддержать инициативу предприятий, обслуживающих региональные маршруты по долгосрочным договорам.
По словам Ошениекса, Минсообщения и Автотранспортная дирекция (ATD) «медлят с принятием решений по корректировке цен в контрактах и увеличению базового финансирования в госбюджете для покрытия убытков перевозчиков». Переговоры, начавшиеся ещё в марте, не принесли результата.
Ошениекс подчеркнул: несмотря на обещания ответственных структур в кратчайшие сроки найти решение, до сих пор никакого официального ответа от министерства и ATD не получено.
LPPA уже обращалась к Минсообщения, Министерству финансов, Совету общественного транспорта и ATD с призывом срочно принять меры для стабилизации ситуации в отрасли. В частности, перевозчики требовали:
- выделить дополнительное финансирование в размере 15 млн евро на компенсацию убытков,
- при формировании бюджета на 2026 год увеличить базовое финансирование на ту же сумму,
- внести поправки в долгосрочные договоры, позволяющие пересматривать цены вне оговорённых сроков,
- а также ежегодно корректировать тарифы с 1 июля с учётом инфляции.
Министерство сообщения ранее заявляло, что предложит решения по ситуации с автобусными перевозками в июне этого года. Ассоциация LPPA объединяет более 30 предприятий, связанных с пассажирскими перевозками.