Тепло пришло: погода на неделю

По данным Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, предыдущие четыре недели были прохладнее нормы за 1991-2020 гг., но на этой неделе средняя температура воздуха будет близка к норме.

Максимальная температура воздуха в первой половине недели составит +17...+22 градуса, в среду станет немного теплее, а местами на побережье и востоке страны - прохладнее.

С четверга температура воздуха немного понизится - в большинстве регионов страны будет до +20 градусов, ночью - +5...+10 градусов.

Местами пройдут кратковременные дожди, более обширная зона осадков ожидается в Латгале.