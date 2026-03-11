Тепло и ветер: какой будет погода в выходные?

В четверг небо будет более облачным, временами возможен дождь. В пятницу облачность в основном рассеется, а южный ветер усилится. Максимальная температура воздуха составит +9..+14 градусов. При этом в Курземе и на северном побережье Видземе в четверг будет прохладнее - воздух прогреется лишь до +4..+8 градусов.

Ночью на субботу температура воздуха в Латвии, как ожидается, уже не опустится ниже нуля. Днём столбики термометров поднимутся до +12..+17 градусов.

«Порывы южного и юго-восточного ветра могут достигать 11-16 метров в секунду». В воскресенье в страну могут прийти дождевые облака. Наибольшая вероятность осадков ожидается в Курземе.

В то же время синоптики отмечают, что после кратковременных дождей в конце недели в регион может вернуться антициклон. Это означает, что осадки будут редкими, а солнце снова станет появляться чаще.

«Резких изменений температуры в ближайшее время не прогнозируется, хотя в отдельные ночи столбик термометра ещё может опускаться ниже нуля».