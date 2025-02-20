Теплеет потихоньку: сегодня выйдет солнце

Ветер от слабого до умеренного будет дуть с юга и запада. Температура воздуха повысится до -3...+3 градусов.
В Риге осадки маловероятны, будет светить солнце, дуть слабый юго-западный ветер, а температура воздуха будет чуть выше нуля.
В четверг в Латвии ожидается частичная облачность, местами пойдет небольшой снег, в некоторых районах Видземе снег будет более сильным, прогнозируют синоптики.
Ветер от слабого до умеренного будет дуть с юга и запада. Температура воздуха повысится до -3...+3 градусов.
В Риге осадки маловероятны, будет светить солнце, дуть слабый юго-западный ветер, а температура воздуха будет чуть выше нуля.
Вчера вечером россиянку Марию Чащилову, которая сотрудничала с «ОВД-Инфо» и другими правозащитными проектами, задержала в Риге миграционная служба Латвии, Ее собираются выдворить из страны, сообщает "Новая газета-Европа".
Вчера вечером россиянку Марию Чащилову, которая сотрудничала с «ОВД-Инфо» и другими правозащитными проектами, задержала в Риге миграционная служба Латвии, Ее собираются выдворить из страны, сообщает "Новая газета-Европа".
Россия обязательно предъявит НАТО ультиматум о возвращении к границам 1997 года на переговорах с США, говорит литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис.
Россия обязательно предъявит НАТО ультиматум о возвращении к границам 1997 года на переговорах с США, говорит литовский министр иностранных дел Кястутис Будрис.
Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Х шокирующий твит, в котором назвал президента Украины Владимира Зеленского "малоизвестным комиком" и "диктатором без выборов". Цитируем:
Президент США Дональд Трамп опубликовал в сети Х шокирующий твит, в котором назвал президента Украины Владимира Зеленского "малоизвестным комиком" и "диктатором без выборов". Цитируем:
"В квартиру под нами въехала пожилая соседка, которая сразу начала жаловаться на шум в нашей квартире. Сначала она утверждала, что мы ломаем стены и снимаем пол, чтобы сделать выше потолки, и из-за этого ей теперь все слышно. Она даже несколько раз вызывала полицию, но та, конечно же, ничего такого не нашла, потому что мы ничего подобного не делали. Всего лишь во время ремонта использовали дрель, чтобы установить мебель, и заранее предупредили соседей о техническом шуме. Так после ремонта она стала жаловаться на шум от наших маленьких детей, которые «все время кричат, что-то роняют и топают», и требует, чтобы мы положили дополнительную звукоизоляцию. Но разве мы обязаны отвечать за то, что в доме такая слышимость? Соседка утверждает, что имеет право на тишину и спокойствие, и кричит не только на нас, но и на детей (если мы случайно встретимся во дворе). Что можно сделать в такой ситуации?"
"В квартиру под нами въехала пожилая соседка, которая сразу начала жаловаться на шум в нашей квартире. Сначала она утверждала, что мы ломаем стены и снимаем пол, чтобы сделать выше потолки, и из-за этого ей теперь все слышно. Она даже несколько раз вызывала полицию, но та, конечно же, ничего такого не нашла, потому что мы ничего подобного не делали. Всего лишь во время ремонта использовали дрель, чтобы установить мебель, и заранее предупредили соседей о техническом шуме. Так после ремонта она стала жаловаться на шум от наших маленьких детей, которые «все время кричат, что-то роняют и топают», и требует, чтобы мы положили дополнительную звукоизоляцию. Но разве мы обязаны отвечать за то, что в доме такая слышимость? Соседка утверждает, что имеет право на тишину и спокойствие, и кричит не только на нас, но и на детей (если мы случайно встретимся во дворе). Что можно сделать в такой ситуации?"
Критики лидера «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель называют ее оппортунисткой и политическим хамелеоном. Открытая лесбиянка и интеллектуалка, она не похожа на стереотипного ультраправого политика, но ее сторонники говорят, что именно нестандартный образ Вайдель приносит партии успех. Под ее руководством АдГ стремительно набирает популярность и на парламентских выборах 23 февраля впервые в истории может занять второе место.
Критики лидера «Альтернативы для Германии» Алис Вайдель называют ее оппортунисткой и политическим хамелеоном. Открытая лесбиянка и интеллектуалка, она не похожа на стереотипного ультраправого политика, но ее сторонники говорят, что именно нестандартный образ Вайдель приносит партии успех. Под ее руководством АдГ стремительно набирает популярность и на парламентских выборах 23 февраля впервые в истории может занять второе место.
Министр сельского хозяйства Арманд Краузе в передаче TV24 «Preses klubs» объяснил необходимость регистрации курьеров, подчеркнув, что это связано с гигиеной и безопасностью доставки продуктов. Однако процесс выявил неожиданную проблему — 43% зарегистрированных курьеров находились в Латвии нелегально.
Арманд Краузе объяснил, почему регистрация курьеров необходима и какие проблемы она выявила. Одной из главных причин регистрации является гигиена и безопасность при доставке продуктов питания.
Министр сельского хозяйства Арманд Краузе в передаче TV24 «Preses klubs» объяснил необходимость регистрации курьеров, подчеркнув, что это связано с гигиеной и безопасностью доставки продуктов. Однако процесс выявил неожиданную проблему — 43% зарегистрированных курьеров находились в Латвии нелегально.
Арманд Краузе объяснил, почему регистрация курьеров необходима и какие проблемы она выявила. Одной из главных причин регистрации является гигиена и безопасность при доставке продуктов питания.
Участница шоу «Lauku sēta» и «Piecērt Eglītei!» Лига Эглите собиралась работать в сфере трудоустройства мигрантов, но натолкнулась на бюрократические препоны и негативную реакцию общества. О своем опыте она рассказала телеканалу TV3.
Участница шоу «Lauku sēta» и «Piecērt Eglītei!» Лига Эглите собиралась работать в сфере трудоустройства мигрантов, но натолкнулась на бюрократические препоны и негативную реакцию общества. О своем опыте она рассказала телеканалу TV3.