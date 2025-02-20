Теплеет потихоньку: сегодня выйдет солнце

"В квартиру под нами въехала пожилая соседка, которая сразу начала жаловаться на шум в нашей квартире. Сначала она утверждала, что мы ломаем стены и снимаем пол, чтобы сделать выше потолки, и из-за этого ей теперь все слышно. Она даже несколько раз вызывала полицию, но та, конечно же, ничего такого не нашла, потому что мы ничего подобного не делали. Всего лишь во время ремонта использовали дрель, чтобы установить мебель, и заранее предупредили соседей о техническом шуме. Так после ремонта она стала жаловаться на шум от наших маленьких детей, которые «все время кричат, что-то роняют и топают», и требует, чтобы мы положили дополнительную звукоизоляцию. Но разве мы обязаны отвечать за то, что в доме такая слышимость? Соседка утверждает, что имеет право на тишину и спокойствие, и кричит не только на нас, но и на детей (если мы случайно встретимся во дворе). Что можно сделать в такой ситуации?"