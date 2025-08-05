Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Театр Чехова открывает сезон премьерой для всей семьи: “Шесть Шерлоков”

Редакция PRESS 5 августа, 2025 12:14

История и культура 0 комментариев

1 сентября Рижский русский театр Михаила Чехова представит зрителям новую постановку Сергея Голомазова «Шесть Шерлоков» – по мотивам нескольких детективных рассказов Артура Конан Дойля. Спектакль познакомит зрителей с миром Шерлока Холмса в необычной и увлекательной интерпретации.

В этом сезоне Рижский русский театр Михаила Чехова приглашает зрителей разделить приключения с одним из самых известных сыщиков мира – Шерлоком Холмсом. Спектакль сочетает в себе как узнаваемые сюжеты, так и неожиданные повороты: калейдоскоп из шести детективных историй, каждая – со своим настроением, темпом и трактовкой образа Холмса.

Это детективная игра для всей семьи (интересно будет и взрослым, и юному поколению), по ходу которой зрители становятся свидетелями торжества острого ума Холмса.

Спектакль вдохновляет, побуждает размышлять и самим искать ключи к разгадке. Недаром Шерлок Холмс до сих пор остается одним из любимейших персонажей книг, фильмов и спектаклей: он напоминает нам о том, что интеллект, логика и смелость – ценности, неподвластные времени.

Продумывая визуальное оформление, творческая команда вдохновлялась атмосферой эпохи Шерлока Холмса. Сценография и костюмы призваны передать настроение и эстетику, характерные для детективных историй, создавая пространство, в котором напряжение, тайны и логика сплетаются в единый театральный опыт.

Творческая команда под руководством режиссера Сергея Голомазова состоит из сценографа Михаила Краменко, художника по костюмам Валентины Зачиняевой, хореографа Артура Скутельского и художника по свету Максима Устимова; авторы инсценировки – Сергей Голомазов и Лина Овчинникова.

В ролях: Шамиль Хаматов, Евгений Пронин, Екатерина Фролова, Володимир Гориславец, Вероника Плотникова, Вадим Гроссман, Дмитрий Егоров, Дмитрий Палеес, Олег Тетерин, Галина Российская, Евгений Черкес, Наталия Живец, Юлия Бернгардт, Адриана Татьяна Зачест, Елена Сигова, Юрий Кушпело, Михаил Ширяев.

Спектакль «Шесть Шерлоков» – на русском языке; будут обеспечены титры на латышском и английском языках.

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Ярослав Кащеев

Lido открывает магазин нового формата в торговом центре Origo; что там будет?

В среду, 27 августа, предприятие торговли и общепита АО Lido откроет в торговом центре Origo магазин с новой концепцией - он будет называться Lido AS[H]ais, сообщает агентство LETA.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

