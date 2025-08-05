Театр Чехова открывает сезон премьерой для всей семьи: “Шесть Шерлоков”

В этом сезоне Рижский русский театр Михаила Чехова приглашает зрителей разделить приключения с одним из самых известных сыщиков мира – Шерлоком Холмсом. Спектакль сочетает в себе как узнаваемые сюжеты, так и неожиданные повороты: калейдоскоп из шести детективных историй, каждая – со своим настроением, темпом и трактовкой образа Холмса.

Это детективная игра для всей семьи (интересно будет и взрослым, и юному поколению), по ходу которой зрители становятся свидетелями торжества острого ума Холмса.

Спектакль вдохновляет, побуждает размышлять и самим искать ключи к разгадке. Недаром Шерлок Холмс до сих пор остается одним из любимейших персонажей книг, фильмов и спектаклей: он напоминает нам о том, что интеллект, логика и смелость – ценности, неподвластные времени.

Продумывая визуальное оформление, творческая команда вдохновлялась атмосферой эпохи Шерлока Холмса. Сценография и костюмы призваны передать настроение и эстетику, характерные для детективных историй, создавая пространство, в котором напряжение, тайны и логика сплетаются в единый театральный опыт.

Творческая команда под руководством режиссера Сергея Голомазова состоит из сценографа Михаила Краменко, художника по костюмам Валентины Зачиняевой, хореографа Артура Скутельского и художника по свету Максима Устимова; авторы инсценировки – Сергей Голомазов и Лина Овчинникова.

В ролях: Шамиль Хаматов, Евгений Пронин, Екатерина Фролова, Володимир Гориславец, Вероника Плотникова, Вадим Гроссман, Дмитрий Егоров, Дмитрий Палеес, Олег Тетерин, Галина Российская, Евгений Черкес, Наталия Живец, Юлия Бернгардт, Адриана Татьяна Зачест, Елена Сигова, Юрий Кушпело, Михаил Ширяев.

Спектакль «Шесть Шерлоков» – на русском языке; будут обеспечены титры на латышском и английском языках.

Возрастное ограничение: 12+

Фото: Ярослав Кащеев